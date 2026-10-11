Lionel Messi participó de una campaña publicitaria en la que eligió a diez jóvenes futbolistas como nombres a seguir en los próximos años y sorprendió al incluir a Tomás Aranda, una de las promesas de Boca.
Messi señaló a diez jóvenes para seguir: hay un argentino
El rosarino participó de una campaña en la que destacó a futbolistas llamados a marcar la próxima generación. Entre ellos, un juvenil de Boca.
El rosarino, recientemente retirado de la Selección argentina, puso el foco en una nueva generación de jugadores de distintos países y también sumó figuras del fútbol femenino.
El elegido de Boca
Entre los diez nombres aparece Tomás Aranda, juvenil del Xeneize que actualmente se recupera de una fractura de peroné en la pierna derecha.
Messi ya había compartido entrenamientos con él durante una convocatoria de la Selección argentina previa al Mundial 2026.
Aranda integra la lista junto a talentos que ya comenzaron a ganar protagonismo en clubes de Europa y América.
Los diez nombres elegidos
La nómina incluye a Tomás Aranda, Can Uzun, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede.
La campaña presentó a esos futbolistas como parte de una generación que recién comienza a hacerse un lugar en la escena internacional.
“Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, señala la presentación del spot.
Talentos de distintas ligas
Can Uzun milita en Eintracht Frankfurt, mientras que Gilberto Mora juega en Tijuana y Max Dowman pertenece al Arsenal.
También aparecen Zavier Gozo, de Crystal Palace; Jesús Rodríguez, de Como 1907; y Kees Smit, del AZ Alkmaar.
La selección combina jugadores de diferentes nacionalidades y estilos, con presencia de Europa, América y Norteamérica.
También hubo lugar para el fútbol femenino
Messi incluyó además a tres futbolistas mujeres entre las elegidas.
Se trata de Chloe Sarwie, del Chelsea; Giovanna Waksman, del OL Lyonnes; y Lotta Wrede, del Hamburger SV.
La campaña buscó así ampliar la mirada sobre las próximas figuras del fútbol más allá del circuito masculino.
Después de la despedida
Messi cerró días atrás su etapa con la Selección argentina en el amistoso frente a Benín disputado en el Monumental.
Desde entonces volvió a enfocarse en Inter Miami, donde reapareció con dos goles en la victoria 4-0 frente a DC United.
La campaña se conoció en ese contexto, con el rosarino ya fuera de la Albiceleste y apuntando al futuro desde otro lugar.