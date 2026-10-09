La Selección Argentina salió subcampeona en la Copa del Mundo, pero quedó en el primer puesto de los seleccionados más atacados en las redes sociales. El informe “Stop Hate” de la FIFA confirmó esa dato tras analizar millones de publicaciones ocurridas durante el torneo. Haciendo foco en las agresiones directas a los jugadores, los futbolistas argentinos quedaron en cuarto lugar. Los planteles de Francia, Inglaterra y Portugal fueron los más acosados.
Argentina fue la selección más atacada en las redes sociales durante el Mundial 2026
El relevamiento de “Stop Hate” detectó millones de publicaciones ofensivas durante el torneo. Francia, Inglaterra y Portugal encabezaron la lista de equipos cuyos futbolistas recibieron más agresiones individuales.
El informe de la FIFA fue publicado en la previa del Día Mundial de la Salud Mental, atendiendo cómo impactan las agresiones ocurridas en las redes sociales sobre los jugadores y delegaciones competidoras.
A la hora de atacar a la Selección Argentina, los comentarios apuntaron reiteradas acusaciones sobre supuestos favoritismos de la FIFA, los árbitros y el VAR hacia el equipo capitaneado por Lionel Messi. Esas publicaciones contra el equipo argentino tuvieron también una respuesta desde el país: el informe identificó que desde Argentina se origininaron la mayor cantidad de ataques racistas.
Al analizar el origen de las agresiones, la FIFA indicó que Europa concentró la mayor cantidad de mensajes ofensivos, siempre entre los que se logró determinar el lugar de procedencia. Sudamérica ocupó el segundo lugar y América del Norte, se quedó con el bronce de las agresiones. Por países, Reino Unido encabezó los mensajes violentos, seguido por los contenidos detectados desde los países anfitriones: Estados Unidos y México.
Francia se quedó fuera de la final del Mundo al perder con España, pero sus jugadores se consagraron como los más agredidos de manera individual, con más de 18 mil mensajes y contenidos detectados en contra de los galos. Para el equipo francés, conformado por muchos hijos de inmigrantes, el racismo representó el 33 por cientos de los ataques.
Los jugadores que siguieron a los franceses en nivel de agresiones recibidas fueron los ingleses y, en tercer lugar, el equipo de Cristiano Ronaldo. Los jugadores de la Selección Argentina quedaron en cuarto lugar en esta medición individual, también relacionado a mensajes por supuestos favoritismos en el arbitraje.
Precisamente los árbitros, que representaron apenas el 10 por ciento de las personas monitoreadas, concentraron el 71 por ciento de los casos más graves de episodios de divulgación malintencionada de datos personales, práctica conocida como doxing.
Corrupción y xenofobia fueron las agresiones más detectadas en el análisis de 17,1 millones de publicaciones y comentarios. Del total de mensajes analizados, 477.217 fueron filtrados con IA para una revisión humana, donde casi la mitad (240.676) fueron calificadas como ofensivas. Los ataques estuvieron dirigidos contra 812 personas, entre futbolistas, entrenadores y árbitros.
Los insultos generales fueron el 43 por ciento de los contenidos ofensivos, mientras que el racismo concentró el 12 por ciento, las acusaciones de corrupción el 9 por ciento, las amenazas de violencia el 8 por ciento y la xenofobia el 7 por ciento. El racismo incrementa al 20 por ciento de los casos si se eliminan del cálculo los insultos generales.
La cifra de 17,1 millones de publicaciones y comentarios analizados fue inferior a los casi 20 millones registrados durante el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la utilización de herramientas de inteligencia artificial permitió ampliar las tareas de moderación, que alcanzaron a 60,7 millones de comentarios publicados en las cuentas oficiales de la FIFA y de las selecciones participantes.
“Nuestra determinación sigue intacta. Debemos unir fuerzas para combatir estas conductas deplorables, que causan angustia y afectan al bienestar emocional”, sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el informe y destacó que durante el Mundial se denunciaron se informó a las autoridades policiales sobre cientos de cuentas que difundían amenazas, a fin de que adoptaran las medidas de seguridad.