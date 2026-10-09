Gimnasia y Esgrima La Plata rescató un agónico empate 1 a 1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la duodécima jornada del Torneo Clausura de AFA. Pese al empuje final para salvar la caída, el resultado dejó un sabor amargo en la parcialidad albiazul, que esperaba celebrar una victoria en casa y debió conformarse con cosechar la cuarta igualdad de manera consecutiva.
Gimnasia salvó un punto sobre el final e igualó ante Atlético Tucumán en el Bosque
El Lobo empató 1 a 1 ante el Decano por la duodécima fecha del certamen local. Lautaro Godoy adelantó a la visita a los 38 minutos del complemento, pero Marcelo Torres estampó la paridad definitiva de penal en tiempo de descuento tras la intervención del VAR.
El compromiso se inició con alta intensidad y la firme propuesta de ambos conjuntos por adueñarse del campo de juego. Bajo la conducción de Ignacio Fernández en la creación, el Lobo buscó romper el cero y avisó a los 14 minutos con un potente disparo de Ignacio Miramón que el arquero Luis Ingolotti logró contener en dos tiempos. Con el correr de los minutos, la escuadra dirigida por Ariel Pereyra perdió precisión y la visita aprovechó los desajustes para generar peligro, destacándose las intervenciones del guardameta Nelson Insfrán ante llegadas claras de Ramiro Ruiz Rodríguez y Franco Nicola.
En la etapa complementaria, la tónica del juego se mantuvo repartida. A los 9 minutos, Ingolotti volvió a vestirse de héroe al volar hacia su ángulo superior izquierdo para enviar al tiro de esquina un formidable remate lejano de Miramón. En contrapartida, la preocupación se apoderó de la tribuna local cuando el defensor Bautista Barros Schelotto debió retirarse lesionado y entre lágrimas a los 18 minutos, obligando el ingreso de Alexis Steimbach.
Cuando el trámite transitaba su recta final, llegó el golpe de la escuadra conducida por Julio César Falcioni. A los 38 minutos del segundo tiempo, Lautaro Godoy sacó un zurdazo rasante pegado al poste izquierdo de Insfrán que se transformó en el 1 a 0 para el Decano, desatando la molestia del público tripero.
Sin embargo, el Lobo encontró una última vida en el tiempo de adición. A los 48 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo fue convocado por el VAR para revisar una infracción dentro del área sobre Franco Torres. Tras constatar la falta en la pantalla, el juez sancionó la pena máxima que Marcelo "Chelo" Torres cambió por gol con un ejecución fuerte y cruzada, decretando el 1 a 1 definitivo.