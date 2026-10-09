Torneo Clausura

Gimnasia salvó un punto sobre el final e igualó ante Atlético Tucumán en el Bosque

El Lobo empató 1 a 1 ante el Decano por la duodécima fecha del certamen local. Lautaro Godoy adelantó a la visita a los 38 minutos del complemento, pero Marcelo Torres estampó la paridad definitiva de penal en tiempo de descuento tras la intervención del VAR.