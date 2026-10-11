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Messi reapareció con dos goles y comandó la goleada de Inter Miami

Después de su despedida de la Selección, el rosarino volvió a jugar con el equipo de Florida y marcó dos tantos en el 4-0 ante DC United. Luis Suárez hizo los otros dos.

Lionel Messi marcó dos goles en su regreso a Inter Miami después de despedirse de la Selección argentina. Foto: ReutersLionel Messi marcó dos goles en su regreso a Inter Miami después de despedirse de la Selección argentina. Foto: Reuters
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Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami después de su despedida de la Selección argentina y lo hizo con una actuación decisiva: marcó dos goles en la victoria 4-0 como local frente a DC United, por la 28ª fecha de la MLS.

El uruguayo Luis Suárez había abierto el camino con un doblete en el primer tiempo y el rosarino completó la goleada con dos tantos en el complemento.

Suárez abrió el partido

Inter Miami tomó ventaja rápidamente gracias a Suárez, que convirtió a los 3 minutos y volvió a aparecer a los 39 para establecer el 2-0 antes del descanso.

Messi también tuvo participación en una de las acciones que terminaron en gol del delantero uruguayo.

El equipo de Florida logró así encaminar temprano un partido clave en la recta final de la fase regular.

Oct 10, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Luis Suarez (9) celebrates after scoring against the D.C. United during the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesLuis Suárez convirtió los otros dos tantos del 4-0 frente a DC United. Foto: Reuters

Doblete de Messi en el segundo tiempo

El ex capitán de la Selección marcó su primer gol a los 2 minutos del complemento, con una definición dentro del área.

A los 15 volvió a convertir después de superar a dos rivales y resolver la jugada para colocar el 4-0 definitivo.

Fue su primera presentación con Inter Miami luego del partido ante Benín que marcó el cierre de su etapa con la camiseta argentina.

Oct 10, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Leo Messi (10) celebrates after scoring against the D.C. United during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesInter Miami quedó segundo en la Conferencia Este y ya tiene asegurado su lugar en los playoffs. Foto: Reuters

Inter Miami, segundo en el Este

Con la victoria, Inter Miami quedó en la segunda posición de la Conferencia Este, por detrás de Nashville.

Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a los playoffs cuando todavía restan dos jornadas para que termine la temporada regular.

El conjunto de Florida buscará mejorar su ubicación antes del inicio de las eliminatorias por el título.

El objetivo pasa por la MLS

Con su etapa en la Selección finalizada, Messi quedó enfocado exclusivamente en el tramo decisivo de la temporada con Inter Miami.

El equipo dirigido por Cristian “Kily” González afrontará ahora sus últimos compromisos antes de comenzar los playoffs.

Además de Messi, fueron titulares los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.

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