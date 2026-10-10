MLS 2026

Lionel Messi regresa a las pistas con Inter Miami tras su histórica despedida de la Selección Argentina

Tras cerrar su ciclo con la Albiceleste, el capitán rosarino liderará esta noche a las Garzas frente a DC United por la fecha 28 de la MLS. El equipo conducido por el Kily González busca afianzarse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este de cara a los playoffs.