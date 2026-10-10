Luego de haber vivido una emotiva noche de despedida ante el público argentino en el Monumental el pasado martes 6 de octubre ante Benín, Lionel Messi volverá a salir a la cancha para vestir la camiseta de Inter Miami. A partir de las 20:30 (hora argentina), las Garzas recibirán a DC United en el estadio Nu por la fecha 28 de la Major League Soccer, en un duelo que contará con la transmisión exclusiva de Apple TV (MLS Season Pass) y el arbitraje de Lukasz Szpala.
Lionel Messi regresa a las pistas con Inter Miami tras su histórica despedida de la Selección Argentina
Tras cerrar su ciclo con la Albiceleste, el capitán rosarino liderará esta noche a las Garzas frente a DC United por la fecha 28 de la MLS. El equipo conducido por el Kily González busca afianzarse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este de cara a los playoffs.
Comienza así una nueva etapa para el astro argentino, abocado al 100% en los objetivos colectivos de su club en la búsqueda del bicampeonato de la MLS. En la antesala del choque, el entrenador de la franquicia de Florida y ex DT de Unión, Cristian "Kily" González, elogió el liderazgo del capitán: “Leo transmite una mentalidad determinada cada día; exige que sus compañeros y todos nosotros demos el 100%. Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Deja un legado en la Selección y también lo está dejando aquí; el club cambió el día que llegó”, remarcó el DT santafesino.
Inter Miami atraviesa una campaña caracterizada por su alto poder de fuego en ataque y cierta irregularidad en la retaguardia. Tras disputar 27 partidos, el elenco rosado ostenta un registro de 12 triunfos, 10 empates y 5 derrotas para sumar 46 puntos. Aunque es el equipo más goleador de toda la liga con 64 tantos a favor (y 50 en contra), se ubica en la tercera colocación de la Conferencia Este, lejos del líder Nashville SC (60 unidades) pero prácticamente clasificado a la fase final de playoffs que iniciará en noviembre.
Probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael; Facundo Mura, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón; Lionel Messi, Luis Suárez y Daniel Pintér.
- DT: Cristian "Kily" González.
- DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Kenta Kurokawa; Kimito Nono, Matti Peltola, Hosei Kijima, João Peglow; Jacob Hopkins y Nathan Ordaz.
- DT: René Weiler.
Ficha del partido:
- Estadio: Nu (Miami)
- Horario: 20:30 hs (Argentina)
- Árbitro: Lukasz Szpala
- Televisación: Apple TV (MLS Season Pass)