El Atlético de Madrid sacó adelante un compromiso accidentado y sumó tres puntos de oro en sus aspiraciones por pelear el título en España. Por la octava fecha de La Liga, el conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone venció por 2 a 1 al Deportivo Alavés gracias a la aparición providencial de Cristian "Cuti" Romero en el epílogo del partido. Con esta victoria, el elenco colchonero —que contó con la presencia de los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso— quedó como único escolta del campeonato con 19 unidades, por detrás del líder Barcelona que ostenta 24 puntos y un partido menos.
Agónico grito de Cristian "Cuti" Romero para darle el triunfo al Atlético de Madrid ante Alavés
El defensor argentino apareció como centrodelantero a tres minutos del final para meter un testazo salvador y sellar el 2 a 1 en el Metropolitano por la octava fecha de LaLiga. Con esta victoria, el Colchonero conducido por Diego Simeone se ubica como escolta del líder Barcelona.
El trámite en la capital española comenzó favorable para el dueño de casa, que logró romper la paridad a los 33 minutos de la primera mitad por intermedio del lateral Alejandro Grimaldo. Sin embargo, en el cierre de la etapa inicial llegó el golpe del conjunto visitante: a los 51' (seis minutos adicionados al tiempo reglamentario), el atacante argentino Lucas Boyé ejecutó con precisión un penal para señalar la igualdad 1 a 1 e irse al descanso en tablas.
En el complemento, las condiciones del partido parecieron volcarse definitivamente a favor del equipo del Cholo cuando, a los 16 minutos, el mediocampista del Alavés Ángel Pérez vio la tarjeta roja por una dura infracción. Con un jugador más en cancha, el Atleti acorraló a su rival y tomó la iniciativa del juego, aunque le costó generar fluidez para traducir la superioridad numérica en chances clarísimas sobre el arco visitante.
Cuando el empate parecía inamovible, Simeone apostó por la receta que el propio Romero supo experimentar con la camiseta de la Selección Argentina (como en aquel cruce ante Egipto, donde pisó el área rival para convertir): mandar al cordobés a posicionarse directamente como centrodelantero para el tramo final. La fórmula dio un resultado perfecto a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando Álex Baena se proyectó por el sector izquierdo y envió un preciso centro con la cara externa del pie para que el "Cuti", ingresando como un "9" de área, conecte un certero testazo que estampó el 2 a 1 definitivo.
La jornada sabatina del certamen español también dejó otros resultados en la agenda de la octava fecha, con el empate sin goles entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao, a la espera de lo que suceda en las presentaciones del líder Barcelona ante Getafe y del Real Madrid frente al Villarreal.