Fútbol Internacional

Agónico grito de Cristian "Cuti" Romero para darle el triunfo al Atlético de Madrid ante Alavés

El defensor argentino apareció como centrodelantero a tres minutos del final para meter un testazo salvador y sellar el 2 a 1 en el Metropolitano por la octava fecha de LaLiga. Con esta victoria, el Colchonero conducido por Diego Simeone se ubica como escolta del líder Barcelona.