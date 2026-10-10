El tenis argentino tuvo una jornada adversa este sábado en el Masters 1000 de Shanghái. Los cinco representantes nacionales que salieron a la cancha quedaron eliminados en la segunda ronda, en una serie de partidos que incluyó encuentros muy disputados y otros en los que los favoritos impusieron su jerarquía.
Día negro para el tenis argentino en Shanghái: perdieron los cinco representantes
Los cinco tenistas argentinos que jugaron este sábado por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái fueron eliminados. Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante llevaron sus partidos a tres sets, mientras que Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez cayeron en sets corridos. Francisco Cerúndolo es el único representante nacional que continúa en el torneo.
Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli no pudieron avanzar a la siguiente instancia. Sus verdugos fueron el checo Dalibor Svrcina, el monegasco Valentin Vacherot, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, respectivamente.
De esta manera, Francisco Cerúndolo quedó como el único argentino en competencia en el certamen asiático, correspondiente a la categoría Masters 1000.
Ugo Carabelli y Etcheverry, eliminados en partidos ajustados
Camilo Ugo Carabelli fue quien más cerca estuvo de conseguir una victoria. El argentino cayó ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto preclasificado, por 4-6, 7-6 (1) y 7-5, después de un encuentro que se definió en los detalles.
Ugo Carabelli mostró un buen nivel de juego y logró llevar el partido hasta el tercer set, pero no pudo sostener la ventaja en los momentos decisivos. Auger-Aliassime aprovechó sus oportunidades para cerrar el encuentro y avanzar a la tercera ronda.
También resultó sorpresiva la eliminación de Tomás Etcheverry, ubicado entre los preclasificados del torneo. El platense perdió ante el checo Dalibor Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5, en un partido cambiante que se resolvió en el parcial definitivo.
Por su parte, Thiago Tirante también se despidió después de tres sets. El argentino comenzó en ventaja frente al español Rafael Jódar, una de las revelaciones de la temporada, pero su rival revirtió el desarrollo y se impuso por 4-6, 6-2 y 6-3.
Alcaraz y Vacherot impusieron su jerarquía
Los otros dos argentinos que jugaron este sábado no lograron extender sus partidos al tercer set.
Juan Manuel Cerúndolo tuvo un compromiso exigente frente al español Carlos Alcaraz, segundo preclasificado y uno de los principales candidatos al título. El murciano se impuso por un doble 6-3 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda.
Sebastián Báez, por su parte, cayó ante el monegasco Valentin Vacherot, quien llegó al torneo como campeón defensor. El argentino perdió por 6-4 y 7-6 (5), en un encuentro en el que no pudo forzar un tercer parcial.
La derrota volvió a dejar a Báez sin margen para avanzar en una superficie rápida, en la que sus resultados han sido un desafío durante la temporada.
Francisco Cerúndolo, la última esperanza argentina
Tras la eliminación de los cinco tenistas nacionales durante la jornada del sábado, Francisco Cerúndolo es el único argentino que permanece en el cuadro individual del Masters 1000 de Shanghái.
El porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y preclasificado para el certamen, había conseguido su clasificación a la tercera ronda tras vencer al ruso Roman Safiullin.
Su próximo compromiso será frente al checo Jakub Mensik, decimotercer preclasificado, en un partido programado para este domingo, no antes de las 3.20 de la madrugada, hora argentina.
Cerúndolo buscará conseguir una victoria que le permita meterse en los octavos de final y mantener la presencia nacional en uno de los torneos más importantes del calendario, fuera de los cuatro Grand Slam.