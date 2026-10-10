Una jornada para el olvido

Día negro para el tenis argentino en Shanghái: perdieron los cinco representantes

Los cinco tenistas argentinos que jugaron este sábado por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái fueron eliminados. Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante llevaron sus partidos a tres sets, mientras que Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez cayeron en sets corridos. Francisco Cerúndolo es el único representante nacional que continúa en el torneo.