Lionel Scaloni volvió a referirse a Lionel Messi después de su despedida de la Selección argentina y dejó un mensaje centrado tanto en su trayectoria como en el vínculo que espera que mantenga con el equipo nacional.
Scaloni pidió que Messi siga cerca de la Selección y destacó el legado que deja
El entrenador agradeció haber dirigido al capitán argentino y remarcó su evolución como referente. “Será la luz que iluminará a un montón de chicos”, expresó.
En un video difundido tras el partido ante Benín, el entrenador agradeció haber podido dirigirlo y destacó el impacto que tendrá su figura sobre las próximas generaciones.
“Ojalá nunca se despegue de esta camiseta”
“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar”, expresó Scaloni.
El técnico agregó que Messi “será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”.
También remarcó el privilegio de haber compartido el ciclo con el rosarino y recordó los títulos obtenidos durante estos años.
El agradecimiento de Scaloni
“Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir”, señaló.
Scaloni admitió además que durante mucho tiempo el grupo convivió con la posibilidad del retiro internacional del capitán.
“Hace un tiempo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir. Ahora pasó”, afirmó al describir el impacto de la despedida.
La transformación como líder
El entrenador también puso el foco en la evolución de Messi dentro del vestuario de la Selección.
Explicó que, aun siendo desde joven una de las principales figuras del equipo, siempre respetó las jerarquías internas y fue atravesando distintas etapas hasta transformarse en líder.
“Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona”, sostuvo.
Del joven figura al capitán
Scaloni recordó que, con el paso de los años, Messi dejó de ser uno de los más jóvenes para convertirse en uno de los referentes principales del plantel.
“Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años”, expresó.
El entrenador también destacó que su influencia excedió al fútbol argentino y alcanzó a rivales y seguidores de otros países.
Una despedida que dejó continuidad
Messi disputó ante Benín su último partido con la Selección argentina, en una noche organizada alrededor de distintos homenajes.
Scaloni dejó en claro que, más allá del cierre de su etapa como futbolista internacional, espera que el capitán continúe vinculado al seleccionado.
La despedida abrió así una nueva etapa en la relación entre Messi y la Selección, con su figura ya fuera del campo pero todavía ligada al futuro del equipo.