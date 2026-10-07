Lionel Messi disputó este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina, en el triunfo por 3-0 ante Benín en el Monumental. Después del encuentro, compañeros de distintas etapas publicaron mensajes de despedida y agradecimiento en sus redes sociales.
Los compañeros de Messi lo despidieron con mensajes y recuerdos compartidos
Di María, Julián Álvarez, Lisandro y Dibu Martínez, Nico Paz y Mastantuono expresaron su cariño tras el amistoso ante Benín. Hubo agradecimientos y videos del viaje al Monumental.
Las publicaciones incluyeron recuerdos de la convivencia, fotografías y registros de la última jornada del capitán con el plantel. Entre ellas, Lisandro Martínez compartió un video de Messi emocionado mientras viajaban hacia el estadio.
Di María y Julián Álvarez
Ángel Di María recordó los 18 años que jugó junto a Messi y agradeció una relación que excedió los partidos. En su publicación mencionó los asados, las experiencias en la Selección y el cariño recibido del capitán. “Te quiero mucho amigo”, escribió.
Julián Álvarez repasó el paso de admirarlo durante su infancia a convertirse en su compañero. El delantero agradeció los momentos vividos y la manera en que representó al país: “Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca”.
Las despedidas de Lisandro y Dibu Martínez
Lisandro Martínez publicó un carrusel con fotografías junto al rosarino y una grabación desde el micro de la delegación. En el video, Messi aparece sentado junto a la ventana, entre lágrimas y saludando a los hinchas que acompañaban el paso del equipo rumbo al Monumental.
“Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. ¡Te quiero con todo mi corazón!”, escribió el defensor del Manchester United. Tras el amistoso también habló con la prensa sobre la angustia que atravesó al plantel durante la despedida.
Emiliano Martínez dedicó su publicación a Messi y Nicolás Otamendi, quien también cerró su etapa en el seleccionado ante Benín. El arquero recordó los partidos en los que le tocó defender el arco detrás de ambos y destacó su entrega. “Los amo sean felices”, expresó.
Los mensajes de los más jóvenes
Franco Mastantuono agradeció el ejemplo de perseverancia del capitán y expresó cuánto lo extrañarán. Nico Paz también destacó la experiencia compartida: “Ha sido un privilegio formar parte de un pedacito de tu carrera”, escribió después del encuentro.
Paz acompañó su mensaje con imágenes junto al rosarino y colocó un abrazo entre ambos como foto de perfil. La noche anterior había marcado el segundo gol argentino, con un remate desde afuera del área después de recibir un pase de Messi.