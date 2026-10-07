Cristiano Ronaldo se sumó a los mensajes que recibió Lionel Messi después de su despedida de la Selección argentina y le dedicó unas palabras en redes sociales.
Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su último partido con Argentina
El portugués comentó la publicación del capitán argentino después del encuentro ante Benín y resaltó su trayectoria con la Selección: “Todo mi respeto”.
El portugués comentó la publicación que el rosarino realizó tras su último partido con la Albiceleste, disputado frente a Benín en el estadio Monumental.
El mensaje de Cristiano
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, escribió Ronaldo en los comentarios.
El delantero agregó: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.
La publicación rápidamente llamó la atención por tratarse de dos de los futbolistas que marcaron una época y compartieron durante años la disputa por los principales premios individuales.
Una rivalidad que atravesó generaciones
Messi y Cristiano protagonizaron durante más de una década una competencia permanente en el fútbol europeo, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid.
Entre ambos acumularon múltiples Balones de Oro, títulos locales e internacionales y récords goleadores.
Con el paso del tiempo, los dos remarcaron públicamente el respeto mutuo más allá de la rivalidad deportiva.
El último partido con la Albiceleste
Messi cerró su etapa con la Selección argentina en el triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental.
El capitán marcó un gol de penal y dio dos asistencias durante los 90 minutos.
Después del encuentro, realizó una publicación de despedida que reunió mensajes de excompañeros, rivales y figuras internacionales.
Repercusiones en todo el mundo
La despedida del rosarino generó reacciones en distintos países y entre referentes del fútbol mundial.
El comentario de Cristiano Ronaldo se sumó así a una extensa lista de saludos que destacaron la carrera de Messi con la camiseta argentina.
El intercambio quedó registrado en la publicación del capitán horas después del cierre de su ciclo internacional.