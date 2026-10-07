Selección Argentina

Tras la emoción del adiós a Messi, la Albiceleste proyecta su hoja de ruta camino al Mundial 2030

Con la inminente renovación de Lionel Scaloni hasta el próximo ciclo mundialista, el conjunto nacional cierra el año en noviembre y se prepara para un calendario de transición hacia la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas.