La Selección Argentina cerró un capítulo dorado de su historia con la emotiva despedida de Lionel Messi tras los amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026. Tras dejar atrás una categórica seguidilla de triunfos en suelo nacional frente a Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0), el representativo albiceleste se encamina hacia la reestructuración de su proyecto deportivo. En ese contexto, la dirigencia de la AFA tiene encaminada la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico, quien extenderá su vínculo contractual por cuatro años más para comandar la renovación del plantel.
Tras la emoción del adiós a Messi, la Albiceleste proyecta su hoja de ruta camino al Mundial 2030
Con la inminente renovación de Lionel Scaloni hasta el próximo ciclo mundialista, el conjunto nacional cierra el año en noviembre y se prepara para un calendario de transición hacia la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas.
El calendario internacional tendrá su última ventana del año entre el 9 y el 17 de noviembre próximos. En este período habilitado por la FIFA para disputar hasta dos cotejos amistosos, la AFA aún debe definir tanto la logística como las sedes de las presentaciones. La búsqueda de rivales se centrará obligatoriamente en representativos de las confederaciones de América, Asia, África u Oceanía, dado que las selecciones europeas se encontrarán abocadas a la disputa de la Nations League.
A partir de 2027, el horizonte del seleccionado planteará nuevos desafíos organizativos en el marco de las cuatro fechas FIFA estipuladas. Si bien la Argentina ostenta su boleto asegurado al Mundial 2030 por su condición de coanfitrión de los encuentros inaugurales —junto a Uruguay y Paraguay, previo al traslado del certamen a España, Portugal y Marruecos—, resta que la Conmebol defina el formato de competencia y el cupo de plazas que otorgará a la región en sus eliminatorias.
Asimismo, la planificación contempla la Copa América 2028 como la gran prueba de fuego del ciclo de recambio generacional. Aunque la rotación continental ubicaría teóricamente a Ecuador como organizador, Estados Unidos aparece como el principal candidato a albergar nuevamente el torneo con la inclusión de combinados invitados de la Concacaf.