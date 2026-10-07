La FIFA dio a conocer este miércoles una nueva actualización de su ranking masculino tras una intensa ventana internacional de 338 partidos. La Selección Argentina se mantuvo firme en el segundo lugar del escalafón mundial, en una clasificación donde España consolidó su liderazgo en la cima y Francia completó el podio.
Argentina sigue en el segundo puesto del ranking FIFA y España consolida su liderazgo en la cima
Tras una extensa ventana internacional, la Albiceleste mantuvo el escolta luego de conseguir tres triunfos al hilo, aunque la Furia Roja amplió su ventaja en lo más alto. Portugal fue el único equipo en escalar dentro del Top 10 y desplazó a Brasil.
A pesar de haber cosechado tres victorias categóricas en sus últimos compromisos —3 a 0 frente a Bolivia, 7 a 0 ante Burkina Faso y 3 a 0 contra Benín—, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logró recortar distancias con la cúspide. España aprovechó sus cuatro triunfos en la Nations League para estirar su ventaja a casi 40 puntos de diferencia sobre el elenco nacional.
El movimiento más destacado dentro de los primeros lugares de la tabla lo protagonizó Portugal. La selección lusitana trepó dos posiciones para ubicarse en el quinto escalón, convirtiéndose en el único combinado en escalar puestos dentro del Top 10. Esta subida desplazó a Brasil al sexto lugar y a Marruecos al séptimo.
En el resto del lote de privilegio no se registraron variaciones significativas: Inglaterra permaneció en el cuarto puesto, mientras que Bélgica, Países Bajos y México completaron la lista de los diez mejores clasificados. Más abajo, dentro del Top 20, Suiza avanzó al 12° lugar, superando a Alemania (13°) y Croacia (14°).
La FIFA confirmó que la próxima actualización oficial del ranking masculino se publicará el 18 de noviembre, una vez disputados los encuentros correspondientes a la siguiente ventana internacional del calendario global.
Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA
1- España: 2011.57 puntos
2- Argentina: 1972.80 puntos
3- Francia: 1958.86 puntos
4- Inglaterra: 1925.59
5- Portugal: 1807.69 (+2 puestos)
6- Brasil: 1806.51 puntos (-1 puesto)
7- Marruecos: 1805.34 puntos (-1 puesto)
8- Bélgica: 1779.17 puntos
9- Países Bajos: 1778.61 puntos
10- México: 1738.48 puntos