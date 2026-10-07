Actualización de la FIFA

Argentina sigue en el segundo puesto del ranking FIFA y España consolida su liderazgo en la cima

Tras una extensa ventana internacional, la Albiceleste mantuvo el escolta luego de conseguir tres triunfos al hilo, aunque la Furia Roja amplió su ventaja en lo más alto. Portugal fue el único equipo en escalar dentro del Top 10 y desplazó a Brasil.