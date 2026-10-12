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Tadeo Baruffato se lució y ganó la Copa Santa Fe de Triatlón

Tras su paso por los Juegos Suramericanos 2026, el atleta santafesino se adjudicó la prueba élite en un certamen que reunió a los mejores deportistas de la región y consolidó el legado deportivo de la provincia.

La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.
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La Costanera Este de la ciudad de Santa Fe fue escenario de la Copa Santa Fe de Triatlón, que reunió a atletas en distintas categorías y tuvo como protagonista al santafesino Tadeo Baruffato, ganador de la prueba élite masculina.

El joven atleta formó parte de los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una experiencia que refleja el crecimiento del deporte santafesino y el desarrollo de atletas de la provincia en competencias de nivel internacional. En ese marco, recibió en la última semana también el reconocimiento del Gobierno de la Provincia por su participación en el evento deportivo continental.

La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.

La realización de la Copa Santa Fe reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con el crecimiento del deporte, el acompañamiento a los atletas y el aprovechamiento de los circuitos deportivos que quedaron como legado de los Juegos Suramericanos. La Copa Santa Fe cuenta con el impulso del Gobierno Provincial y el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La jornada se llevó adelante junto a la Asociación Santafesina de Triatlón, en una articulación que fortalece el desarrollo de la disciplina y el calendario deportivo santafesino.

La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.Atletas de toda la región compitieron en la capital provincial aprovechando el circuito de los Juegos Suramericanos.

Baruffato, protagonista en la categoría élite

En la rama élite masculina, el santafesino Tadeo Baruffato se quedó con el primer puesto, seguido por Santiago Boxler, quien finalizó segundo, y Gerónimo Dherete, que completó el podio en la tercera posición.

El santafesino Tadeo Baruffato cruzó la meta en primer lugar y se adjudicó la prueba élite en la Costanera Este.El santafesino Tadeo Baruffato cruzó la meta en primer lugar y se adjudicó la prueba élite en la Costanera Este.

En élite femenina, la paraguaya Ana Portillo obtuvo el primer lugar, mientras que Lucila Merlo se ubicó segunda y Federica Carletto terminó tercera.

Por su parte, en la categoría súper sprint, Lorenzo Mesias Hernández se consagró ganador. Francisco Capelli alcanzó el segundo puesto y Turner Olmedo completó el podio.

La categoría age group también tuvo sus podios

La competencia también incluyó la categoría age group, en la que Nicolás Franzini se quedó con el primer puesto de la rama masculina. Pablo Viladoms finalizó segundo y Maximiliano López obtuvo la tercera posición.

La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.Victoria Rivero se quedó con el primer puesto de la rama femenina en la Costanera Este.

En la rama femenina, Victoria Rivero se consagró ganadora, seguida por Agustina Michniuk, en el segundo lugar, y Agata Urriolabeytia Córdoba, quien completó el podio en la tercera posición.

Una provincia preparada para grandes eventos deportivos

La Copa Santa Fe forma parte de una política provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que busca fortalecer las distintas disciplinas, acompañar a deportistas e instituciones y ampliar las oportunidades de participación en todo el territorio.

La Costanera Este de Santa Fe recibió a 105 atletas de 18 países que compitieron en la Copa Continental de Triatlón.Los competidores durante la etapa de ciclismo y pedestrismo.

En este sentido, el legado de los Juegos Suramericanos trasciende la infraestructura: también se refleja en el reconocimiento a los deportistas que representaron a la provincia, en la posibilidad de utilizar esos espacios para nuevas competencias y en el impulso al desarrollo de los atletas, generando encuentros que acercan el deporte a la comunidad.

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Daniel Di Lena

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