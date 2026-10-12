Con la participación protagónica de tres santafesinas, el seleccionado argentino de vóleibol sub 19 femenino se adjudicó en Maracaibo, Venezuela, el Sudamericano de la especialidad, que también llevó el nombre de Copa Venezuela Renace-Zulia 2026, disputado en el remozado gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de dicha ciudad durante toda la semana que transcurrió.
Argentina campeón con una gran actuación de tres santafesinas
El certamen se disputó en Venezuela y la selección nacional venció en la final a Perú. Emma Oldani, Linda Landi y Sofía Baldo fueron las representantes de nuestra provincia. Baldo fue la mejor jugadora del torneo y Oldani recibió el premio a la mejor opuesta.
La contienda continental concluyó consagrando a la selección de Argentina como campeona invicta, tras vencer en la gran final a Perú con un sólido 3–0 (25–12, 25–12, 25–19).
Emma Oldani (Villa Dora), Linda Landi (GyE) y Sofía Baldo (Atl Sastre), son las tres jóvenes santafesinas que formaron parte del equipo nacional, rindiendo de gran manera y siendo figuras del equipo, que arrolló con sus rivales y dejó en claro el muy buen nivel del vóleibol argentino, que viene de ser medalla de plata en los Suramericanos. También integró el plantel Abril Araya (cordobesa que juega para Villa Dora).
El evento contó con el respaldo, impulso y organización de la gestión del gobernador del Zulia, Luis Caldera, en trabajo articulado con el Gobierno nacional, a través de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y el aval de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV), presidida por José Vásquez, junto a la Confederación Sudamericana de Voleibol.
Las representaciones que integraron el podio aseguraron su boleto directo al Mundial FIVB U19 de 2027: Argentina (campeona), Perú (subcampeona) y Brasil (tercer lugar). Por su parte, Uruguay se impuso en un disputado encuentro de cinco sets ante Ecuador con marcador de 3–2 (25–15, 16–25, 25–20, 11–25, 15–10) para ocupar el séptimo lugar.
La selección de Brasil aseguró la medalla de bronce y el último boleto al Mundial tras vencer a la selección anfitriona de Venezuela 3–1 (23–25, 25–21, 25–13, 25–22).
Previo a este compromiso, se rindió un emotivo homenaje póstumo y un minuto de silencio en memoria de Wilmer Rivas, capitán de la selección mayor masculina de Venezuela, víctima de la lamentable tragedia del doblete sísmico ocurrido en La Guaira, el pasado 24 de junio.
Gran Final
Argentina ratificó su dominio de principio a fin al superar 3–0 a Perú con parciales de: 25–12 / 25–12 / 25–19, y alzarse con el trofeo continental de manera invicta (5–0).
“Muy contenta por el resultado, todavía no lo puedo creer, somos campeonas de Sudamérica. He esperado esto desde que empecé con la selección hace dos años. Fueron cinco largos días, sin descanso, donde supimos manejar muy bien los nervios y las dificultades para estar acá”, expresó Catalina Borrego, jugadora de Argentina.
“Fue un torneo largo, de mucho trabajo, que eran cinco finales cada partido y dejando todo por esta camiseta y esta bandera hermosa, es un orgullo enorme representar a un país de una garra inmensa, siempre con humildad, con respeto al rival. Lo dimos todo juntas como el gran equipo que somos”, señaló Abril Araya, integrante del equipo campeón.
Durante las palabras de clausura, el presidente de la FVV, José Manuel Vásquez, destacó la impecable logística, seguridad y nivel de organización desplegado en la entidad zuliana.
Santa Fe en el podio de las mejores
Dos de las tres santafesinas se llevaron premios individuales:
Jugadora Más Valiosa (MVP): Sofía Baldo (Argentina); Mejor Puntera / Pasadora: Sofía Baldo (Argentina); 2° Mejor Puntera / Pasadora: Catalina Borrego (Argentina); 1° Mejor Central: Karina Lima (Brasil); 2° Mejor Central: Catalina Romero (Perú); Mejor Pasadora: Ángela Manríquez (Perú); Mejor Opuesta: Enma Oldani (Argentina) y Mejor Líbero: Ihara Arias (Venezuela).