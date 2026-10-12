Sudamericano de vóleibol sub 19

Argentina campeón con una gran actuación de tres santafesinas

El certamen se disputó en Venezuela y la selección nacional venció en la final a Perú. Emma Oldani, Linda Landi y Sofía Baldo fueron las representantes de nuestra provincia. Baldo fue la mejor jugadora del torneo y Oldani recibió el premio a la mejor opuesta.