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Argentina cayó ante Chile y se quedó con la plata en vóley masculino

El combinado albiceleste se enfrentó en Rosario ante el conjunto trasandino en la penúltima jornada de los JJSS.

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La selección Argentina de vóleibol masculino cayó este viernes ante su par de Chile por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Fue con un resultado de 3-0 con parciales de 20-25, 25-22, 20-25, 20-25,, quedándose con la medalla de plata.

El encuentro se disputó desde las 19 horas en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys de Rosario, sede de esta disciplina.

Tercer puesto y clasificación final

El duelo por la medalla de bronce se jugó este mismo viernes entre Colombia y Perú desde las 15 horas, con triunfo de los colombianos, por 3 a 0.

Este mismo jueves, Paraguay aseguró su quinto puesto tras vencer a Bolivia por 3 a 0 (25-16, 25-13 y 25-17).

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