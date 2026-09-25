La selección Argentina de vóleibol masculino cayó este viernes ante su par de Chile por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Juegos Suramericanos
Argentina cayó ante Chile y se quedó con la plata en vóley masculino
El combinado albiceleste se enfrentó en Rosario ante el conjunto trasandino en la penúltima jornada de los JJSS.
Foto: FEVA
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Fue con un resultado de 3-0 con parciales de 20-25, 25-22, 20-25, 20-25,, quedándose con la medalla de plata.
El encuentro se disputó desde las 19 horas en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys de Rosario, sede de esta disciplina.
Tercer puesto y clasificación final
El duelo por la medalla de bronce se jugó este mismo viernes entre Colombia y Perú desde las 15 horas, con triunfo de los colombianos, por 3 a 0.
Este mismo jueves, Paraguay aseguró su quinto puesto tras vencer a Bolivia por 3 a 0 (25-16, 25-13 y 25-17).
Medallero
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