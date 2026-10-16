La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó dos amistosos para noviembre, durante la próxima fecha FIFA.
Selección Argentina: fechas, rivales y sedes de los amistosos sin Messi
La AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni jugará ante Uruguay el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y frente a Costa Rica el 17, en Córdoba. Serán los primeros compromisos del seleccionado después de la despedida de Lionel Messi y marcarán el comienzo de una nueva etapa para el plantel.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Uruguay el viernes 13, en Buenos Aires, y a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los encuentros serán los primeros del seleccionado después de la despedida de Lionel Messi.
El anuncio permite comenzar a organizar la agenda de la Albiceleste para el cierre de 2026. Aunque los rivales y las fechas ya fueron informados, todavía resta confirmar oficialmente el estadio donde se disputará el clásico rioplatense. La Bombonera aparece como una posibilidad para recibir ese partido, pero por el momento no fue anunciada como sede definitiva.
La doble presentación tendrá un significado deportivo particular: será una de las primeras oportunidades para observar cómo se reorganiza el equipo sin su capitán histórico y qué futbolistas empiezan a asumir mayores responsabilidades dentro del grupo.
Cuándo juega Argentina ante Uruguay y Costa Rica
El primer partido será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires. La sede todavía está pendiente de confirmación oficial. Entre las alternativas mencionadas aparece el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, aunque esa posibilidad no debe darse por confirmada hasta que la AFA anuncie el escenario.
El cruce con Uruguay tendrá un antecedente cercano en ese mismo estadio. El 16 de noviembre de 2023, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa venció 2-0 a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez. Aquella derrota terminó con una racha de 14 partidos sin perder de la Selección y fue la primera caída del ciclo de Scaloni en una eliminatoria mundialista.
El segundo compromiso será el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el equipo nacional volverá a presentarse en el interior del país, luego de haber jugado allí durante la serie de amistosos de septiembre y octubre.
Los dos encuentros se disputarán en el marco de la ventana internacional de noviembre y serán las últimas presentaciones previstas para el seleccionado en el calendario de este año. La programación también permitirá al cuerpo técnico evaluar alternativas en el plantel y continuar con la preparación de la etapa que se abre tras el final del ciclo de Messi con la camiseta argentina.
Cómo se prepara la Selección para la etapa sin Messi
La ausencia de Lionel Messi plantea un cambio importante para un equipo que durante años tuvo al rosarino como principal referencia futbolística y capitán. El desafío para Scaloni será sostener una identidad de juego y, al mismo tiempo, encontrar nuevas respuestas en la conducción del equipo dentro y fuera de la cancha.
Según lo informado tras el anuncio de los amistosos, el entrenador buscará probar variantes tácticas sin abandonar los principios que caracterizaron al seleccionado durante su ciclo, entre ellos la posesión y el cuidado de la pelota. Los partidos de noviembre serán una primera instancia para observar cómo se trasladan esas ideas a una formación que deberá distribuir de otra manera las responsabilidades.
Uno de los aspectos que comienza a definirse es el liderazgo del plantel. Cristian “Cuti” Romero fue señalado por Scaloni como el primer capitán después de Messi. Detrás de él aparecen Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez como otras referencias del grupo.
La elección del capitán será parte de una transición que no se limita a la cinta. Con la salida del máximo referente, otros jugadores deberán asumir un papel más visible en el vestuario y en el desarrollo de los partidos, mientras el cuerpo técnico trabaja en la continuidad del funcionamiento colectivo.
También permanece sin resolver quién utilizará la camiseta número 10. El cuerpo técnico decidió no apresurar una definición sobre un dorsal cargado de historia y simbolismo para el fútbol argentino. Por ahora, no se anunció quién ocupará ese lugar en los amistosos de noviembre.
La serie ante Uruguay y Costa Rica permitirá, así, empezar a observar los primeros movimientos de la Selección en una etapa diferente. Con las fechas confirmadas y una sede todavía pendiente, Argentina se prepara para cerrar el año con dos pruebas internacionales y avanzar en la reorganización del equipo que condujo Messi durante más de dos décadas.