En noviembre

Selección Argentina: fechas, rivales y sedes de los amistosos sin Messi

La AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni jugará ante Uruguay el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y frente a Costa Rica el 17, en Córdoba. Serán los primeros compromisos del seleccionado después de la despedida de Lionel Messi y marcarán el comienzo de una nueva etapa para el plantel.