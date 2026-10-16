Encuentro en Santa Fe

Diego Placente en Unión: cómo elige la Selección Argentina a sus jóvenes futbolistas

El entrenador de los seleccionados juveniles y el coordinador de las categorías formativas de AFA participaron del III Congreso de Fútbol Formativo organizado por el club santafesino. Durante la jornada, explicaron cómo detectan talentos, qué valores buscan en los jugadores y cómo se articula el trabajo con la Selección mayor.