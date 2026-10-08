Capacitación en Unión

Congreso de Fútbol Formativo: los docentes podrán asistir sin perder el premio por asistencia perfecta

La jornada del 16 de octubre tendrá a Diego Placente y especialistas de la Selección juvenil y Conmebol. Habrá exposiciones en el Malvicino y prácticas en el 15 de Abril.