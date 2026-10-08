Unión presentó este jueves en Santa Fe el III Congreso de Fútbol Formativo, que se realizará el viernes 16 de octubre. En una conferencia de prensa de la que participó El Litoral, los organizadores detallaron el programa y destacaron una gestión para facilitar la asistencia de profesores de la provincia.
Congreso de Fútbol Formativo: los docentes podrán asistir sin perder el premio por asistencia perfecta
La jornada del 16 de octubre tendrá a Diego Placente y especialistas de la Selección juvenil y Conmebol. Habrá exposiciones en el Malvicino y prácticas en el 15 de Abril.
Según informó la organización, se consiguió que los docentes santafesinos puedan participar de la jornada como una capacitación sin que se les descuente el premio por asistencia perfecta. Desde el club remarcaron este punto como una de las principales novedades de la convocatoria.
El encuentro reunirá a integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina Juvenil, representantes de Conmebol y profesionales de las formativas rojiblancas. “Unión creo que es un poco sintéticamente eso: es deporte y es educación”, expresó Valentín, uno de los organizadores. La Academia de Ciencias del Deporte acompañará esta edición.
Placente y el trabajo de las selecciones juveniles
Las acreditaciones comenzarán a las 8 y las disertaciones se desarrollarán de 9 a 13 en el estadio Ángel Malvicino. El bloque de la Selección Argentina abordará la metodología y la planificación del trabajo con futbolistas juveniles.
Entre los expositores estarán Diego Placente, Quique Cesana y el preparador físico Juan Pochettino. “No es normal que la selección argentina salga a contar cómo son las experiencias y la forma de trabajo de ellos”, destacó Leo, integrante de la coordinación de formativas de Unión.
También participará Claudio Vivas, quien trabaja para Conmebol y expondrá sobre el desarrollo y la potenciación del talento. La mañana se completará con una presentación del equipo de coordinación de Unión sobre su modelo de juego, la captación y los procesos de enseñanza.
Trabajos de campo e intercambio
Por la tarde, la actividad se trasladará al estadio 15 de Abril. El fútbol femenino de Unión mostrará su proceso de formación y las juveniles masculinas realizarán demostraciones con progresiones de ejercicios. El cuerpo técnico de la Selección juvenil cerrará los trabajos de campo con futbolistas sub-16 y sub-17.
Desde la coordinación rojiblanca señalaron que la propuesta busca acercar herramientas concretas a quienes trabajan en el fútbol. “La fórmula del éxito no existe, pero tratamos de minimizar los riesgos y tomar las mejores decisiones a la hora de construir un jugador”, explicó Leo.
También habrá una mesa de intercambio para plantear consultas. “Tener estas eminencias enfrente y poder tener una mesa redonda al final de la jornada y preguntarle lo que realmente dudás, creo que no tiene precio”, sostuvo el coordinador.
Inscripciones y participación de los clubes
La convocatoria está dirigida a entrenadores, profesores, preparadores físicos, dirigentes y personas vinculadas al fútbol formativo. Cada club de la Liga Santafesina tendrá dos lugares sin cargo. Además, se contactó a entidades de otras provincias y se espera la participación de representantes de Paraguay.
El arancel general informado es de $35.000 y los socios de Unión abonarán $20.000. Los clubes federados ubicados fuera del departamento La Capital tendrán un descuento del 50% en la inscripción.
La inscripción se realiza mediante un formulario de Google difundido por los canales oficiales del club, donde se deben completar los datos y cargar el comprobante de pago. El registro online cerrará el día anterior al encuentro y el viernes 16 habrá un sector para anotarse de manera presencial.