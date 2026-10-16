Leo Madelón metió mano en el equipo y lo que más sorprendió fue la aparición del pibe Mateo Peresutti, un producto de las divisiones inferiores rojiblancas que ya tuvo su bautismo en Primera en cancha de Platense, cuando Unión debió afrontar aquel primer partido de este torneo con un equipo limitado por la inhibición que le impidió utilizar a los refuerzos que habían llegado en el mercado de invierno.
Madelón apuesta a un pibe y la vuelta de dos referentes
Mateo Peresutti, Palacios y Estigarribia podrían ser titulares ante Deportivo Riestra. También volvería Cuello y quizás haya algún retoque en defensa.
Pero no sería el único retoque en el medio, sino que Julián Palacios y Brahian Cuello, recluidos al banco de suplentes frente a Defensa y Justicia, también tendrían la chance de volver desde el arranque. En el caso de Cuello, ingresó en el segundo tiempo por Mosqueira, mientras que Palacios lo hizo en los últimos 20 o 25 minutos del partido que se jugó el viernes pasado en el 15 de Abril.
En estos casos, los que resignarían la titularidad podrían ser Luna Diale, Malcorra y Giaccone, manteniéndose Mosqueira como único “sobreviviente” del mediocampo. De todos modos, esto no está definido todavía y habrá que esperar hasta el último día (Unión viaja el domingo después del almuerzo) para saber a ciencia cierta quiénes serán los que saldrán a la cancha en el “Guillermo Laza”, un estadio pequeño, ubicado al lado de la cancha de San Lorenzo.
El cambio que se “cae de maduro” es el regreso de Marcelo Estigarribia, un jugador que no ha conseguido afirmarse como titular en el torneo. Ante Defensa, Madelón intentó con Eric Ramírez en su lugar, armando una dupla con Tarragona que se conoce, porque ambos jugaron juntos en Gimnasia y con Madelón de entrenador. Pero no funcionó y Tarragona se ha caído en estos últimos partidos. Por eso, el técnico tatengue revalidará la dupla que más jugó con él y le devolverá la titularidad al Chelo Estigarribia.
Fragilidad defensiva y el rival
De todos modos, el gran déficit del equipo sigue siendo la extrema defensa. No hay mucho para “inventar” allí, salvo devolverle, por ejemplo, la titularidad a Fagioli, que la tuvo en los primeros partidos del torneo. Pero a este Unión hace 19 partidos que le vienen convirtiendo, al menos, un gol en su propio arco. Y es lo que intentará cambiar el lunes para, a partir de eso, tratar de elaborar lo suficiente para ganar el partido ante un rival que aún no está salvado del descenso y solamente ganó tres encuentros este año por el torneo local.
Más allá de haber jugado por primera vez en su historia una copa internacional (la Sudamericana), Riestra siempre priorizó el torneo local y no le fue bien en el año. Ahora necesitará de un buen resultado para no dejarse apretar por Aldosivi, el otro equipo con el que dirimirá el que acompañará a Estudiantes de Río Cuarto en la Primera Nacional en 2027.
Volviendo a Unión, se podría plantear la duda entre la continuidad de Tobías Rubio (hizo un partido aceptable ante Defensa) o devolverle la titularidad a Pintado, que no desentonó en los encuentros que jugó, sobre todo a la hora de pasar al ataque. De todos modos, Unión necesita que el sistema defensivo se fortalezca. Por eso, el ingreso de Peresutti, más allá de su inexperiencia, será para darle despliegue y más marca al sector, aunque el gran dilema es saber cuál será la respuesta de la extrema defensa.
El probable once para el lunes
Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado o Tobías Rubio, Mathías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona, podría ser la alineación tatengue para saltar al campo de juego del Guillermo Laza, el lunes a las 21.15 con el arbitraje de Pablo Echavarría y con Yael Falcón Pérez en el VAR.
El fixture y la continuidad técnica
Tras este encuentro, Unión volverá a jugar un día lunes: será el 26, a las 19, en el 15 de Abril, cuando le toque recibir la visita de Estudiantes, que días antes jugará la segunda semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, luego de haber empatado la ida sin goles. Estudiantes está afuera de los ocho y enfrenta este fin de semana a San Lorenzo, el otro que supera a Unión en puntos pero no está momentáneamente clasificado para el Reducido.
Después de recibir al “Pincha”, Unión visitará a Newell’s (está cuatro puntos arriba y es el octavo en el grupo) y en la última fecha recibirá a Vélez, en el 15 de Abril.
Con cuatro derrotas consecutivas, la estabilidad del técnico está en discusión. Madelón tiene una espalda amplia y ese es el argumento que lo sostiene. La dirigencia rojiblanca se reunió en el transcurso de la semana (comisión directiva) con opiniones distintas en cuanto al cuadro de situación y la posible toma de decisiones futuras en el caso de que no se encarrile la campaña. Madelón tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y el único objetivo que le queda es el de clasificar para el Reducido final.