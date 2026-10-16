En un cruce determinante por la 13.ª fecha del Torneo Clausura, Instituto de Córdoba logró una victoria de oro al derrotar por 1 a 0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El conjunto cordobés dio un golpe de autoridad en la casa del Halcón y se afirmó en la cima de la Zona A, marcando una luz de ventaja decisiva en el tramo final de la fase regular.
Instituto dio el golpe en Florencio Varela, venció a Defensa y Justicia y se consolida en lo más alto
La Gloria se impuso por 1 a 0 con un golazo de Jeremías Lázaro en un duelo directo por la cima de la Zona A. Con este resultado, el conjunto cordobés estiró su ventaja en el liderazgo al alcanzar las 29 unidades, dejando al Halcón como escolta con 24 puntos a poco del cierre de la fase regular.
El trámite del encuentro comenzó con una intensa disputa por el dominio del terreno en la mitad de la cancha, pero la visita sacó diferencia a partir de la jerarquía individual de sus hombres de ataque. Sobre los 22 minutos del primer tiempo, Jeremías Lázaro capturó un balón suelto en las inmediaciones del área rival y sacó un potente remate de media distancia que pegó en el travesaño e ingresó tras la estirada del arquero Matías Borgogno, sellando un golazo que terminaría definiendo el cotejo.
En la segunda mitad, el equipo de Florencio Varela adelantó sus líneas y volcó el juego en campo visitante en busca de la igualdad. Sin embargo, la falta de claridad en los últimos metros y la imprecisión en las definiciones le impidieron al dueño de casa vencer la resistencia del fondo cordobés.
Con esta victoria, la Gloria alcanzó la línea de los 29 puntos y se consolidó como único puntero de la Zona A. Por su parte, Defensa y Justicia quedó relegado en el segundo puesto con 24 unidades, dejando escapar una oportunidad clave para acortar distancias en la lucha por el liderazgo del grupo.