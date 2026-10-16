Liga Profesional

Instituto dio el golpe en Florencio Varela, venció a Defensa y Justicia y se consolida en lo más alto

La Gloria se impuso por 1 a 0 con un golazo de Jeremías Lázaro en un duelo directo por la cima de la Zona A. Con este resultado, el conjunto cordobés estiró su ventaja en el liderazgo al alcanzar las 29 unidades, dejando al Halcón como escolta con 24 puntos a poco del cierre de la fase regular.