El fútbol uruguayo se transformó en el escenario de una novedosa experiencia tecnológica durante el cruce entre Nacional y Rentistas, disputado en el Estadio Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa de Uruguay. En el encuentro que concluyó con victoria por 3 a 0 para el conjunto local, el cuerpo arbitral dejó de lado las tradicionales cartulinas de cartón y empleó un dispositivo electrónico para marcar las amonestaciones y expulsiones sobre el césped.
El fútbol uruguayo probó las tarjetas electrónicas para reemplazar a las cartulinas físicas
Durante el triunfo de Nacional ante Rentistas por la Copa de Uruguay, el cuerpo arbitral utilizó un dispositivo móvil para señalar amonestaciones y expulsiones. El sistema busca automatizar la carga de datos en tiempo real al sistema COMET, aunque las primeras pruebas mostraron dificultades de visibilidad en el campo de juego.
El instrumento, que posee un diseño similar al de un teléfono celular, cuenta con botones específicos que activan luces de color amarillo o rojo. La principal innovación de esta herramienta reside en la automatización del proceso administrativo: cada sanción disciplinaria, modificación de alineación o incidencia queda registrada de manera instantánea en el sistema de gestión deportiva COMET. De esta forma, se suprime la necesidad de realizar anotaciones manuales en libreta durante el desarrollo del juego y se agiliza la confección del informe oficial posterior.
Sin embargo, el estreno de esta tecnología en sus primeras fases de ensayo dejó en evidencia algunos inconvenientes de carácter técnico. Si bien la prueba piloto estaba prevista originalmente para el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, la luz solar directa imposibilitó la correcta visualización de los colores. En tanto, durante el cotejo nocturno en el Gran Parque Central bajo luz artificial, reportes de medios locales señalaron que la luminosidad del aparato tampoco ofreció una nitidez óptima a larga distancia.
A pesar de los aspectos visuales a corregir, el mayor valor del dispositivo radica en la precisión para la recolección y transmisión de datos estadísticos durante los noventa minutos. Las autoridades del fútbol charrúa continuarán analizando el rendimiento del prototipo con el fin de ajustar el brillo y el contraste, con la expectativa de que, tras superar la etapa de desarrollo, pueda extenderse de manera regular en la región.