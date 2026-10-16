Fútbol internacional - Innovación tecnológica

El fútbol uruguayo probó las tarjetas electrónicas para reemplazar a las cartulinas físicas

Durante el triunfo de Nacional ante Rentistas por la Copa de Uruguay, el cuerpo arbitral utilizó un dispositivo móvil para señalar amonestaciones y expulsiones. El sistema busca automatizar la carga de datos en tiempo real al sistema COMET, aunque las primeras pruebas mostraron dificultades de visibilidad en el campo de juego.