La pelota comenzará a rodar este sábado en Marruecos con el inicio de una nueva edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17. El torneo reúne a selecciones juveniles de distintos continentes y tendrá como uno de sus atractivos el debut de Argentina, que afrontará por primera vez esta competencia.
Mundial Femenino Sub-17: la Selección Argentina inicia su camino ante Alemania
El seleccionado argentino comienza este sábado su participación en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos. El encuentro ante Alemania se jugará desde las 12, hora argentina, y marcará la primera participación mundialista del equipo nacional en este certamen.
El conjunto nacional, dirigido por Christian Meloni, iniciará su recorrido frente a Alemania, una selección con tradición en el fútbol femenino internacional. El partido representa el primer desafío de un campeonato en el que Argentina buscará sumar experiencia y competir ante los principales equipos de la categoría.
La clasificación al Mundial significó un paso importante para el seleccionado argentino, que llega al certamen con el objetivo de aprovechar la experiencia internacional y mostrar el crecimiento del fútbol femenino juvenil del país.
Argentina-Alemania, desde las 12
El encuentro entre Argentina y Alemania se disputará este sábado a las 12, hora de Argentina, en el marco de la jornada inaugural del Mundial. La transmisión estará a cargo de DSports 2, en los canales 612 y 1612.
Para el equipo dirigido por Meloni, el estreno será una oportunidad para medir su nivel ante un rival de exigencia y comenzar a construir su recorrido en la competencia.
Los partidos de la jornada inaugural
La programación de este sábado incluye cuatro encuentros correspondientes al inicio del certamen, con selecciones de Europa, África, Asia, Oceanía y América.
12: Argentina vs. Alemania.
12: Corea del Norte vs. Puerto Rico.
15: Marruecos vs. Nueva Zelanda.
15: Polonia vs. Nigeria.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Un desafío internacional para el fútbol juvenil argentino
La participación en Marruecos representa un hito para la Selección Argentina Femenina Sub-17, que tendrá la posibilidad de competir en el máximo escenario mundial de la categoría.
El debut ante Alemania abrirá una etapa de aprendizaje y competencia para las juveniles argentinas, en un torneo que les permitirá medirse con selecciones de distintas escuelas futbolísticas y sumar experiencia en el ámbito internacional.