Histórico debut

Mundial Femenino Sub-17: la Selección Argentina inicia su camino ante Alemania

El seleccionado argentino comienza este sábado su participación en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos. El encuentro ante Alemania se jugará desde las 12, hora argentina, y marcará la primera participación mundialista del equipo nacional en este certamen.