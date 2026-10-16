#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Primera Nacional

Atlético de Rafaela pegó de entrada, aguantó con nueve futbolistas y festejó un triunfo clave ante Quilmes

En el debut de Franco Mendoza como director técnico interino, la Crema se impuso por 1 a 0 en el Monumental con un gol de penal de Martiniano Moreno a los 25 segundos de juego. El conjunto albiceleste terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Solveyra y el propio Moreno, pero sostuvo la ventaja y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.

El once titular de Atlético de Rafaela que saltó a la cancha en el Monumental y logró un festejado triunfo ante Quilmes.El once titular de Atlético de Rafaela que saltó a la cancha en el Monumental y logró un festejado triunfo ante Quilmes.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Atlético de Rafaela consiguió un triunfo de enorme valor al derrotar por 1 a 0 a Quilmes en el Estadio Monumental, en un compromiso correspondiente a la Primera Nacional. En el estreno del ciclo interino de Franco Mendoza en la conducción técnica, la Crema pegó prácticamente desde el vestuario, resistió con hidalguía en un trámite sumamente trabado y terminó celebrando con nueve futbolistas en cancha tras un desenlace repleto de fricción y tarjetas rojas.

Martiniano Moreno convirtió de penal a los 28 segundos de juego para darle la victoria a Atlético de Rafaela antes de irse expulsado en el final.Martiniano Moreno convirtió de penal a los 28 segundos de juego para darle la victoria a Atlético de Rafaela antes de irse expulsado en el final.

El encuentro apenas se acomodaba cuando Lucas Romeo derribó a Martiniano Moreno dentro del área visitante a los 25 segundos. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y el propio atacante albiceleste se hizo cargo del cobro: eligió una ejecución rasante al centro del arco para establecer el 1 a 0 a tan solo 28 segundos del pitazo inicial.

La ventaja madrugadora condicionó el desarrollo de un partido que, con el correr de los minutos, se volvió tenso, discontinuo y fuertemente disputado en cada sector del campo. Ninguno de los dos equipos logró mantener la fluidez y el temperamento terminó dominando el tramo final de la noche. En ese contexto de alta tensión, la Crema sufrió las expulsiones de Agustín Solveyra y del goleador Martiniano Moreno, finalizando los noventa minutos con nueve jugadores. Por su parte, el Cervecero también quedó en inferioridad numérica tras la roja directa mostrada a Ramiro Martínez.

Una acción del disputado encuentro entre Atlético de Rafaela y Quilmes en el Estadio Monumental por la Primera Nacional.Una acción del disputado encuentro entre Atlético de Rafaela y Quilmes en el Estadio Monumental por la Primera Nacional.

A pesar de los imponderables y del asedio rival en los minutos adicionados, el elenco conducido por Mendoza mostró carácter para replegarse, defender la diferencia y asegurar tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones.

Con esta victoria, Atlético de Rafaela toma aire, fortalece el ánimo del plantel y sostiene la ilusión de meterse en los puestos de clasificación al Torneo Reducido por el segundo ascenso. En la vereda opuesta, Quilmes volvió a tropezar fuera de casa y se aleja de las ubicaciones de privilegio en medio de una campaña irregular.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Atlético de Rafaela
Primera Nacional
Rafaela
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro