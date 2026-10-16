Primera Nacional

Atlético de Rafaela pegó de entrada, aguantó con nueve futbolistas y festejó un triunfo clave ante Quilmes

En el debut de Franco Mendoza como director técnico interino, la Crema se impuso por 1 a 0 en el Monumental con un gol de penal de Martiniano Moreno a los 25 segundos de juego. El conjunto albiceleste terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Solveyra y el propio Moreno, pero sostuvo la ventaja y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.