Atlético de Rafaela consiguió un triunfo de enorme valor al derrotar por 1 a 0 a Quilmes en el Estadio Monumental, en un compromiso correspondiente a la Primera Nacional. En el estreno del ciclo interino de Franco Mendoza en la conducción técnica, la Crema pegó prácticamente desde el vestuario, resistió con hidalguía en un trámite sumamente trabado y terminó celebrando con nueve futbolistas en cancha tras un desenlace repleto de fricción y tarjetas rojas.
Atlético de Rafaela pegó de entrada, aguantó con nueve futbolistas y festejó un triunfo clave ante Quilmes
En el debut de Franco Mendoza como director técnico interino, la Crema se impuso por 1 a 0 en el Monumental con un gol de penal de Martiniano Moreno a los 25 segundos de juego. El conjunto albiceleste terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Solveyra y el propio Moreno, pero sostuvo la ventaja y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.
El encuentro apenas se acomodaba cuando Lucas Romeo derribó a Martiniano Moreno dentro del área visitante a los 25 segundos. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y el propio atacante albiceleste se hizo cargo del cobro: eligió una ejecución rasante al centro del arco para establecer el 1 a 0 a tan solo 28 segundos del pitazo inicial.
La ventaja madrugadora condicionó el desarrollo de un partido que, con el correr de los minutos, se volvió tenso, discontinuo y fuertemente disputado en cada sector del campo. Ninguno de los dos equipos logró mantener la fluidez y el temperamento terminó dominando el tramo final de la noche. En ese contexto de alta tensión, la Crema sufrió las expulsiones de Agustín Solveyra y del goleador Martiniano Moreno, finalizando los noventa minutos con nueve jugadores. Por su parte, el Cervecero también quedó en inferioridad numérica tras la roja directa mostrada a Ramiro Martínez.
A pesar de los imponderables y del asedio rival en los minutos adicionados, el elenco conducido por Mendoza mostró carácter para replegarse, defender la diferencia y asegurar tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones.
Con esta victoria, Atlético de Rafaela toma aire, fortalece el ánimo del plantel y sostiene la ilusión de meterse en los puestos de clasificación al Torneo Reducido por el segundo ascenso. En la vereda opuesta, Quilmes volvió a tropezar fuera de casa y se aleja de las ubicaciones de privilegio en medio de una campaña irregular.