Torneo Clausura 2026

Boca reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Talleres y festejó un triunfo clave en La Bombonera

El Xeneize comenzó abajo por un golazo de Galarza, pero lo dio vuelta con tantos de Miguel Merentiel y el juvenil Flores para imponerse por 2 a 1. Con esta victoria, el equipo de la Ribera trepó al segundo lugar de la Zona A y quedó como líder provisorio de la tabla general, mientras que la visita agudizó su mal presente con los promedios.