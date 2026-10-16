En la noche del viernes en La Bombonera, Boca Juniors consiguió tres puntos de oro al derrotar por 2 a 1 a Talleres de Córdoba en un encuentro complejo y cambiante. Tras el golpe sufrido a nivel internacional durante la semana ante Vasco da Gama, el conjunto xeneize mostró carácter para recuperarse de un arranque adverso, dar vuelta el marcador y afianzarse en las ubicaciones de privilegio de la competencia local.
Boca reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Talleres y festejó un triunfo clave en La Bombonera
El Xeneize comenzó abajo por un golazo de Galarza, pero lo dio vuelta con tantos de Miguel Merentiel y el juvenil Flores para imponerse por 2 a 1. Con esta victoria, el equipo de la Ribera trepó al segundo lugar de la Zona A y quedó como líder provisorio de la tabla general, mientras que la visita agudizó su mal presente con los promedios.
El trámite del primer tiempo no comenzó de forma sencilla para el dueño de casa. Aunque Boca intentaba asumir la iniciativa, Talleres rompió el cero a los 11 minutos mediante un potente zapatazo de fuera del área de Galarza que se clavó en el arco defendido por Montero. La ventaja visitante desorientó por unos instantes al equipo local, que atravesó minutos de zozobra donde la visita estuvo cerca de estirar las cifras. Sin embargo, Boca asimiló el impacto, adelantó sus líneas y encontró la paridad antes del descanso por intermedio de Miguel Merentiel, sellando el 1 a 1 parcial.
En el complemento, el conjunto de la Ribera madrugó al elenco cordobés desde el arranque. A los pocos minutos del reinicio, el juvenil Flores concibió una destacada maniobra personal que culminó con una certera definición para decretar el 2 a 1 definitivo. A partir de allí, el desarrollo quedó bajo el control del Xeneize, que administró los tiempos del partido y dispuso de opciones para liquidar el pleito, asegurando un festejo celebrado por todo el estadio.
Con este resultado, Boca se acomodó como escolta en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y asumió de manera momentánea el liderazgo de la tabla general acumulada. Por el lado de Talleres, la derrota significó prácticamente el adiós a la lucha por el certamen y complicó aún más su panorama de cara a la próxima temporada, donde iniciará en el puesto 23° de la tabla de promedios.