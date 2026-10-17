La Selección de Perú tendrá a Bolivia como rival en la próxima ventana internacional de noviembre. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que ambos equipos se enfrentarán el viernes 13 de noviembre en Lima, en un encuentro de preparación para los compromisos internacionales de ambos seleccionados.
Perú confirmó un amistoso ante Bolivia en Lima para la Fecha FIFA de noviembre
La Federación Peruana de Fútbol anunció que la “Bicolor” se medirá con el seleccionado boliviano el viernes 13 de noviembre, durante la ventana internacional. El estadio que albergará el encuentro todavía no fue confirmado. Perú también busca definir un segundo rival para cerrar su calendario de amistosos de 2026.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la entidad peruana, que anticipó el regreso de la “Bicolor” a la cancha para disputar un nuevo amistoso internacional. Por el momento, resta confirmar el estadio donde se jugará el encuentro en la capital peruana.
“La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima”, comunicó la federación.
Perú busca recuperarse tras una serie de resultados adversos
El seleccionado peruano llegará al compromiso con la intención de mejorar sus últimas actuaciones. En sus cuatro amistosos más recientes, registró tres derrotas y un empate.
La serie comenzó con una caída por 4-1 frente a Estados Unidos. Luego igualó 1-1 ante México y perdió 2-0 frente a Canadá y Colombia.
El partido ante Bolivia será una nueva oportunidad para el equipo peruano de probar variantes y continuar con su preparación durante la última ventana FIFA del año.
Bolivia también busca mejorar su rendimiento
El seleccionado boliviano afrontará el encuentro después de disputar dos amistosos recientes, en los que sufrió derrotas frente a Paraguay y Argentina.
La “Verde” cayó por 2-0 ante el conjunto paraguayo y luego perdió 4-0 frente a la Selección Argentina. El cruce en Lima le permitirá continuar con su preparación y medirse con otro representante sudamericano.
Perú trabaja para cerrar su calendario de noviembre
Además del encuentro ante Bolivia, la Federación Peruana de Fútbol busca definir un segundo amistoso para la última Fecha FIFA de 2026.
Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál sería el rival ni cuándo se disputaría ese posible compromiso. La confirmación permitiría completar la agenda de preparación del seleccionado peruano antes del cierre del año.