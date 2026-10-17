Duelo sudamericano

Perú confirmó un amistoso ante Bolivia en Lima para la Fecha FIFA de noviembre

La Federación Peruana de Fútbol anunció que la “Bicolor” se medirá con el seleccionado boliviano el viernes 13 de noviembre, durante la ventana internacional. El estadio que albergará el encuentro todavía no fue confirmado. Perú también busca definir un segundo rival para cerrar su calendario de amistosos de 2026.