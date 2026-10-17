Colón activó una gran presencia dirigencial en la movida que Conmebol, AFA, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe armaron con la Liga Evolución de FUTSAL en el Invencible.
Colotto: “El objetivo de Colón es la ventaja deportiva en el Reducido”
Se vienen las fechas finales que definirán las posiciones de cara al “mata-mata” por el segundo ascenso. “Iván va encontrando lo que quiere, un equipo sólido”, asegura el manager.
El día de la presentación, donde el Gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y el propio Nery Alberto Pumpido presentaron el evento internacional, el secretario técnico sabalero, Diego Colotto dijo presente.
Elogios de Colotto para Iván Delfino
Lo hizo acompañado de los dirigentes Hugo Carnevale y Patricio Fleming (h), además de Maxi como jefe de prensa, Alejandro Russo en nombre de las inferiores y los jugadores de la FUTSAL sabalera.
Pero, además, tanto Diego Colotto como Paolo Goltz (cuerpo técnico rojinegro) fueron a presenciar los partidos en el Invencible Santa Fe. Tanto LT10 como Sol Play 91.5 dialogaron con el secretario técnico sabalero en esta recta final de la temporada regular antes que arranquen los cruces por el segundo ascenso.
"El objetivo como lo hablamos hace un tiempo es estar con la ventaja deportiva en el comienzo del Reducido. Ese es el objetivo", tiró Colotto. Al toque, cuando fue consultado por algunos cálculos por los partidos que quedan, el secretario técnico sabalero fue contundente: "Siempre pienso que Colón puede ganar todos los partidos".
En cuanto al rendimiento y funcionamiento de Colón en este último tramo del campeonato, Colotto aseguró: "Al equipo lo noto que va madurando. Creo que Iván Delfino va encontrando lo que quiere, lo que busca. Es un equipo que lo está convirtiendo en sólido, que va creciendo".
"El trayecto es bueno, nos falta crecer"
A propósito de Iván Delfino, el propio Colotto recordó lo que fue la designación del "Grandote" en reemplazo de Ezequiel Medrán:
"Era el idóneo para asumir esta etapa. Reunía muchas características que buscamos para este proyecto y era un salto que queríamos dar". Al toque, agregó: "El trayecto que hemos caminado es bueno. Nos falta crecer, hemos tenido errores y aciertos, pero el proceso ha sido hacia arriba".
A la hora de algunos rendimientos individuales mejorados de la mano de Delfino, el mánager del Club Atlético Colón fue contundente: "Iván ha recuperado chicos que habían tenido menos participación. Hoy están jugando chicos que tienen confianza con él y ha encontrado en esos chicos un rendimiento alto y un buen funcionamiento".
Sin irse del tema, agregó: "Ha encontrado buen rendimiento en varios chicos y en definitiva es la posibilidad que le da tener un plantel con variantes".
En cuanto al famoso tema de las divisiones inferiores y la política formativa de la entidad del Barrio Centenario, Colotto dejó en claro su idea: "Lo determinante es si Colón puede tener jugadores en Primera y, el día de mañana, conseguir un rendimiento deportivo y económico. Ese es el verdadero éxito de la formación".
En relación a los distintos mercados de pases desde que es secretario técnico de Colón aseguró que "los planteles siempre se pueden mejorar. Nosotros buscamos en cada mercado de pases mejorarlo".
Finalmente a modo de reflexión de su gestión como director deportivo del Club Atlético Colón, Diego Colotto resumió todo diciendo: "El trayecto que hemos caminado nosotros de encontrar un equipo que el año pasado estuvo entre los últimos cuatro y hoy que está entre los primeros cuatro, el trayecto es bueno. Pero aún así...nos falta. Nos falta crecer, hemos tenido errores y aciertos".