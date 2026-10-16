Pasito a pasito, como la canción. Así se pueden graficar las mejoras de un Colón de Iván Delfino que empezó a refundarse de atrás hacia adelante. Porque hace cuatro fechas que no pierde y no le convierten goles.
Colón corre de atrás pero dobla el codo muy mejorado
Hace cuatro partidos que no le convierten goles y este fin de semana podría quedar cuarto pensando en el Reducido y los cruces. Después le queda visitar a Ciudad Bolívar y cerrar de local ante Defensores de Belgrano.
El cuarto puesto, ahora y de atropellada
Y el hincha, que tiene razones del corazón que la razón nunca entiende, se agarra de esa fortaleza. Ahora, con la chance de quebrar la línea del Deportivo Madryn y quedarse de atropellada con el cuarto puesto, el Sabalero puede terminar con una mejor cara para asegurar la localía en los cruces.
El orden y la disciplina. “Si nosotros tenemos un buen sistema defensivo podemos jugar con varios en ataque”, decía el entrenador cuando El Litoral lo consultaba acerca de poder poner al mismo tiempo en campo a Marcioni, Lago, Sarmiento y el “Wachi” García.
Por lo pronto, de ese trébol de cuatro hojas, el equipo mostrará tres: Darío Sarmiento y “Nacho” Lago como creadores; Julián Marcioni como socio de Alan Bonansea. Lo del “Wachi”, que viene recuperando una lesión, deberá esperar un poco más.
¿Por qué cerró el arco el Colón de Delfino?. Porque encontró, en medios de dudas y cuestionamientos ante la lesión de Budiño, un buen momento del “Conejo” Tomás Giménez como arquero.
Porque Nicolás Thaller, el jugador que menos chances había tenido en el año, aprovechó su chance; porque Fede Lértora se paró de “5” con el viejo estilo y porque, más allá que pueda iniciar como segunda punta, cuando Colón pierde la pelota, siempre Julián Marcioni es el quinto volante.
Así, de cara a un desmejorado Almirante Brown (fue protagonista pero viene de sumar apenas 3 de 18), la ilusión se abre de par en par en La Catedral del Sur, este sábado desde las 18 en el Cementerio de los Elefantes.
Delfino siempre habló de “maratón de largo aliento”, donde se impone el que resiste. Aún con el cambio de entrenador (llegó el “Grandote” en reemplazo de Ezequiel Medrán que había armado el equipo), Colón ya está adentro del Reducido. Si fuera turf, viene corriendo desde atrás (llegó a estar sexto), pero doble el codo con señales positivas.
Mientras Colón recibe en casa a Almirante Brown, el Deportivo Madryn debe visitar al Acassuso de Ricardo Pancaldo que se juega todo de local para no irse al descenso. Puede ser una fecha de quiebre para que el Sabalero se quede con el cuarto puesto y asegure localía en los cruces del mata-mata, donde el Reducido ofrece el premio del segundo ascenso.
Castet suspendido y cuidan a Lértora
Para este cruce con La Fragata tendrá la baja del lateral izquierdo Facundo “Pico” Castet, que llegó a las cinco amarillas, además de esa molestia con la que convive Federico Lértora en los últimos tiempos. Pensando en las fechas finales, el único que queda “colgado” con cuatro amarillas es Alan Bonansea.
Lo de Lértora es simple de resumir: si el mata-mata del Reducido fuera este sábado, el “5” de Colón es el mismo de la noche de San Juan.
La realidad es que viene “cargado”, se exigió, hicieron chequeos, hay una pequeña lesión y parando este tiempo quedará en condiciones de volver ante Ciudad de Bolívar por la fecha 35, partido que la AFA programó para el sábado 24 de octubre a las 21. “Lo mejor es parar, recuperar y quedar al ciento por ciento” del tramo decisivo de la competencia: las dos fechas finales y el Reducido.
Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea serán los once contra Almirante en casa.
Colón, que mejoró “pasito a pasito”, vuelva a casa, donde es invencible. Se viene el final, doblaron el codo y Colón, que siempre corrió de atrás, parece estar mejorado de cara a los cruces para buscar el segundo ascenso.