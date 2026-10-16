Este sábado a las 18 recibe a Almirante Brown

Colón corre de atrás pero dobla el codo muy mejorado

Hace cuatro partidos que no le convierten goles y este fin de semana podría quedar cuarto pensando en el Reducido y los cruces. Después le queda visitar a Ciudad Bolívar y cerrar de local ante Defensores de Belgrano.