Emiliano “Dibu” Martínez comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El arquero argentino fue presentado este domingo como nuevo futbolista del Chelsea, después de concretarse su salida del Aston Villa.
El Dibu Martínez ya es jugador del Chelsea: “Soy pura pasión y juego con el corazón”
El arquero argentino fue presentado oficialmente en el club londinense, al que llegó desde Aston Villa. Firmó contrato por tres años y ya habló de sus objetivos.
El club londinense confirmó la incorporación del campeón del mundo, que firmó un contrato por tres años. El pase se habría cerrado en alrededor de 7,5 millones de libras, unos 10 millones de dólares.
La presentación tuvo lugar en Stamford Bridge, donde el arquero posó con la camiseta de su nuevo equipo y brindó sus primeras declaraciones como jugador del Chelsea.
La pasión del Dibu que conquistó a los hinchas
Martínez no tardó en dejar en claro qué pretende para esta nueva etapa. “Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, expresó.
Pero hubo una frase que rápidamente resumió su manera de entender el fútbol y que fue especialmente celebrada por los hinchas.
“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, afirmó el arquero argentino.
Martínez también dejó en claro que su objetivo no es solamente competir. “Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos”, sostuvo.
El Chelsea apuesta así por un arquero experimentado y acostumbrado a los grandes desafíos. Martínez llega con el respaldo de una extensa trayectoria internacional y con títulos importantes tanto a nivel de clubes como con la Selección argentina.
Del Aston Villa al desafío en Chelsea
La transferencia puso punto final a una etapa de seis años en Aston Villa. Martínez había llegado al club en 2020 procedente del Arsenal y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo.
Durante su paso por Birmingham disputó 256 partidos y fue protagonista de una de las etapas más importantes de la institución en los últimos años. La temporada pasada, Aston Villa terminó cuarto en la Premier League y conquistó la Europa League.
Su salida se produjo en medio de una renovación del plantel. La llegada del japonés Zion Suzuki al arco del Aston Villa abrió la puerta para que el argentino buscara un nuevo destino.
Ahora, el Dibu afrontará un desafío diferente en Londres. En Chelsea deberá competir por el puesto con Robert Sánchez, quien comenzó la temporada como titular y quedó bajo cuestionamientos después de cometer algunos errores en el triunfo por 3-2 ante Fulham.
Un arquero acostumbrado a ganar
La llegada al Chelsea representa también otro paso importante para Martínez después de una etapa consagratoria con la Selección argentina.
El arquero fue una pieza fundamental del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y también participó de los títulos de la Copa América 2021 y 2024.
Con esa experiencia llega a un Chelsea que busca recuperar protagonismo y que apuesta por sumar jerarquía en una posición considerada clave.
“Quiero tener éxito aquí”, resumió Martínez durante su presentación. Y explicó que su mentalidad encaja con la del club: “Es un club de fútbol que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”.
Antes de comenzar esta nueva historia, el argentino también se despidió del Aston Villa con un mensaje cargado de emoción. Agradeció a sus compañeros, entrenadores, trabajadores del club y especialmente a los hinchas, a quienes aseguró que llevará consigo después de seis años.
Ahora comienza otro capítulo. El Dibu ya tiene nueva camiseta, nuevo desafío y una misión clara: trasladar al arco del Chelsea la personalidad, la experiencia y esa pasión que, una vez más, dejó en claro que son parte inseparable de su manera de vivir el fútbol.