Emiliano “Dibu” Martínez tiene nuevo destino. El arquero argentino acordó su llegada al Chelsea y, a los 33 años, afrontará un nuevo desafío en la Premier League después de cinco temporadas en Aston Villa.
Dibu Martínez cambia de aire: acordó su llegada al Chelsea
El arquero campeón del mundo dejará Aston Villa después de cinco temporadas y continuará su carrera en la Premier League. Firmará por dos años, con opción a una tercera.
El marplatense, una de las grandes figuras del conjunto de Birmingham en los últimos años, había quedado en el centro de los movimientos del mercado de pases luego de que se frustrara a comienzos de año una posible transferencia a Juventus.
Ahora, Chelsea aceleró las negociaciones y alcanzó un acuerdo verbal con Aston Villa y el futbolista para concretar la operación. El pase se cerraría en 7,5 millones de libras esterlinas, una cifra cercana a los 8,75 millones de dólares.
Martínez viajará este viernes a Londres para avanzar con la revisión médica y firmar un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera.
Competirá por el puesto
El arquero argentino no llega al conjunto londinense para ocupar un lugar secundario. Su incorporación apunta a generar competencia directa por la titularidad con el español Robert Sánchez, quien recibió críticas luego de su actuación en el debut de Chelsea ante Fulham.
De esta manera, Martínez tendrá la posibilidad de volver a pelear por un puesto desde el comienzo de una nueva etapa en Inglaterra, país donde desarrolló prácticamente toda su carrera profesional.
Su llegada al Chelsea también se produce en un momento de importantes movimientos dentro del plantel. El arquero no compartiría equipo con Enzo Fernández, su compañero en la Selección Argentina, cuya salida rumbo a Manchester City estaría encaminada.
El cierre de una etapa en Aston Villa
La salida del Aston Villa marca el final de un ciclo que comenzó en septiembre de 2020 y que tuvo al argentino como uno de los grandes protagonistas de la recuperación deportiva del club.
Durante su estadía disputó 256 partidos, recibió 305 goles y consiguió mantener su arco en cero en 80 oportunidades.
Uno de los momentos más importantes de su recorrido fue la conquista de la Europa League, además del reconocimiento que consiguió entre los hinchas del club.
Martínez había llegado a Aston Villa después de varios años en el fútbol inglés, en una carrera que incluyó pasos por Oxford United, Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers y Reading, además de un breve préstamo en Getafe, de España.
Un nuevo desafío para el campeón del mundo
Con su llegada al Chelsea, el campeón del mundo en Qatar 2022 suma un nuevo capítulo a una trayectoria que tuvo su gran salto con la Selección Argentina.
El desafío ahora será instalarse en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y competir por títulos, mientras busca mantener el protagonismo que construyó durante sus años en Aston Villa y con la camiseta argentina.
A sus 33 años, Martínez cambia de club, pero no de escenario: seguirá defendiendo su lugar entre los principales arqueros de la Premier League.