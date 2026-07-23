Alejandro Garnacho continuará su carrera en Aston Villa, que incorporó al delantero argentino a préstamo desde Chelsea para la temporada 2026/27. El club londinense oficializó este jueves la operación y confirmó que el acuerdo contempla una obligación de compra sujeta al cumplimiento de determinados criterios.
Garnacho jugará en Aston Villa: Chelsea confirmó su salida a préstamo
El delantero argentino dejará el Chelsea para disputar la temporada 2026/27 con Aston Villa. El acuerdo incluye una obligación de compra si se cumplen determinados objetivos.
De esta manera, el atacante de 22 años buscará relanzar su carrera en uno de los equipos protagonistas de la Premier League y compartirá plantel con Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.
La despedida de Chelsea
Chelsea anunció la cesión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que le deseó éxito a Garnacho en su nueva etapa.
El préstamo se extenderá durante toda la temporada y podrá transformarse en una transferencia definitiva el próximo mercado de pases si Aston Villa cumple las condiciones establecidas en el contrato.
Un cambio de rumbo
Garnacho llega tras una campaña discreta con Chelsea. Durante la temporada 2025/26 disputó 43 partidos, marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.
El conjunto londinense finalizó décimo en la Premier League y quedó fuera de las competiciones internacionales, un escenario que aceleró la salida del futbolista argentino.
Un desafío con Champions League
Aston Villa, en cambio, afrontará una temporada de máxima exigencia tras conquistar la Europa League y clasificarse a la próxima edición de la Champions League.
El equipo inglés, que terminó quinto en la Premier League, sumará a Garnacho como una nueva alternativa ofensiva para afrontar el torneo local y las competencias continentales.