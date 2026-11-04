De Primera y Segunda División

Analizan suspender el fútbol español hasta el 9 de noviembre por el fallecimiento de Jesús de Miguel

El organismo que preside Javier Tebas analiza aplazar los partidos del próximo fin de semana tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, quien sufrió un traumatismo y una parada cardiorrespiratoria durante un encuentro ante el FC Andorra. La Asociación de Futbolistas Españoles también solicitó suspender la actividad hasta el 9 de noviembre.