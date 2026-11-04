El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió luego de sufrir un grave episodio de salud durante el partido frente al FC Andorra.
Analizan suspender el fútbol español hasta el 9 de noviembre por el fallecimiento de Jesús de Miguel
El organismo que preside Javier Tebas analiza aplazar los partidos del próximo fin de semana tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, quien sufrió un traumatismo y una parada cardiorrespiratoria durante un encuentro ante el FC Andorra. La Asociación de Futbolistas Españoles también solicitó suspender la actividad hasta el 9 de noviembre.
En este contexto, LaLiga analiza la posibilidad de suspender la próxima jornada de Primera y Segunda División, prevista para este fin de semana. La decisión todavía no fue oficializada y se espera que las autoridades comuniquen una resolución en las próximas horas.
Según informó el programa "El Larguero", de la cadena SER, ya se realizaron reuniones para evaluar la medida. "LaLiga se plantea aplazar la próxima fecha en Primera y Segunda División. De hecho, ya hubo reuniones con el tema encima de la mesa. Se va a tomar una decisión en las próximas horas y se comunicará a los clubes de forma oficial", señalaron.
La posible suspensión también presenta dificultades organizativas y económicas. Entre los aspectos que deben analizarse aparecen los compromisos contractuales con los operadores televisivos y los patrocinadores, además de las consecuencias que tendría una modificación del calendario.
"Hay factores o variables que tener en cuenta porque el tema es delicado. Hay temas contractuales con operadores televisivos, con patrocinadores... Hay penalizaciones y también cuestiones vinculadas al calendario", indicó el medio español.
El pedido de los futbolistas y la postura del Tenerife
Mientras LaLiga analiza los pasos a seguir, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) solicitó suspender la actividad futbolística hasta el próximo 9 de noviembre, en señal de duelo por el fallecimiento del jugador.
Desde el CD Tenerife también expresaron su pesar por la pérdida. El presidente de la institución, Felipe Miñambres, destacó la importancia de rendirle homenaje al delantero y recordó el vínculo que mantenía con el club.
"Tenemos que hacerle el homenaje que se merece y, a partir de ahí, lo llevaremos siempre en el corazón", manifestó el dirigente.
La situación generó un profundo impacto en el ambiente futbolístico español, donde distintos sectores acompañan a la institución y a los familiares del jugador.
Tenerife prepara la despedida de Jesús de Miguel
El fallecimiento del delantero, de 30 años, también provocó numerosas muestras de afecto por parte de los hinchas. Los simpatizantes del Tenerife se acercaron a la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para dejar flores y velas en su memoria.
La dirigencia del club solicitó además la postergación de sus compromisos oficiales para poder acompañar los actos de despedida. Por decisión de la familia, los restos del futbolista serán trasladados a Navahermosa, en la provincia de Toledo.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife decretó un día de luto oficial, dispuso que las banderas permanecieran a media asta y realizó un minuto de silencio en el Palacio Insular.
El máximo accionista del club, Rayco García, también convocó a los hinchas y a los habitantes de la isla para participar de la despedida prevista en el estadio.
"Me gustaría convocar a toda nuestra hinchada, a toda la isla, a las seis de la tarde en el Heliodoro, para el último adiós", expresó.