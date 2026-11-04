Este miércoles

Mundial Femenino Sub-17: Japón, Corea del Norte, Brasil y Nigeria van por un lugar en la final

El torneo que se disputa en Marruecos llega a su instancia decisiva con cuatro seleccionados en carrera. Japón enfrentará a Corea del Norte, mientras que Brasil se medirá con Nigeria. Ambos encuentros se jugarán este miércoles 4 de noviembre y definirán a los protagonistas de la gran final.