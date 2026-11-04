La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, que se desarrolla en Marruecos, transita su etapa decisiva. Después de una fase de grupos con partidos intensos y unos cuartos de final cargados de emociones, cuatro selecciones consiguieron avanzar a las semifinales y mantienen sus aspiraciones de conquistar el título.
Mundial Femenino Sub-17: Japón, Corea del Norte, Brasil y Nigeria van por un lugar en la final
El torneo que se disputa en Marruecos llega a su instancia decisiva con cuatro seleccionados en carrera. Japón enfrentará a Corea del Norte, mientras que Brasil se medirá con Nigeria. Ambos encuentros se jugarán este miércoles 4 de noviembre y definirán a los protagonistas de la gran final.
Japón, Corea del Norte, Brasil y Nigeria superaron la instancia de los ocho mejores y ahora buscarán dar el último paso hacia la final. Los cruces reunirán a dos representantes asiáticos y a los seleccionados que representan a Sudamérica y África, respectivamente.
Japón y Corea del Norte abren la jornada de semifinales
El primer lugar en la final se definirá en un enfrentamiento entre dos potencias del fútbol juvenil asiático. Japón llega a esta instancia después de vencer por 1 a 0 a Ghana, resultado que le permitió dejar atrás una serie de cuatro eliminaciones consecutivas en los cuartos de final.
Por su parte, Corea del Norte, vigente campeona del certamen, consiguió una contundente victoria por 3 a 0 frente a Estados Unidos. El seleccionado norcoreano mostró su capacidad ofensiva y buscará defender el título, con Ri Ui-gyong como una de sus principales referencias en ataque.
El encuentro entre Japón y Corea del Norte se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 12 horas de Argentina.
Brasil busca la final ante Nigeria
La segunda semifinal tendrá como protagonistas al único representante sudamericano y a uno de los seleccionados más competitivos del continente africano.
Brasil consiguió su clasificación luego de remontar un partido complicado frente a China. El conjunto brasileño se impuso por 2 a 1 y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.
Nigeria, en tanto, superó por 1 a 0 a Venezuela con un penal convertido en los últimos minutos del encuentro. Las africanas alcanzaron así su segunda semifinal mundialista, después de haber conseguido el tercer puesto en la edición de 2022.
El seleccionado brasileño intentará sostener la representación sudamericana y dar otro paso hacia el título, aunque tendrá enfrente a un rival que llega con antecedentes importantes en la competencia.
El partido entre Brasil y Nigeria se jugará este miércoles 4 de noviembre, desde las 15 horas de Argentina.
Dónde ver las semifinales del Mundial Femenino Sub-17
Los dos encuentros podrán seguirse en vivo por DSPORTS, a través de DIRECTV, y mediante la plataforma DGO.
La jornada definirá qué dos selecciones disputarán el partido por el título de la Copa Mundial Femenina Sub-17, mientras que las otras dos competirán por el tercer puesto.