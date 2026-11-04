Al mismo tiempo que el "Grandote" Iván Delfino empieza a recibir buenas noticias desde la enfermería sabalera, ratificando que le vino bien el "parate Papal" en ese sentido, la AFA ya recibió el pedido sabalero: Colón quiere jugar con Midland el sábado 14 de noviembre a las seis de la tarde en el Cementerio de Elefantes.
Colón pidió a la AFA jugar con Midland el sábado 14 a las 18
Como se sabe, es uno solo partido con ventaja deportiva para el equipo de Iván Raúl Delfino ante el Funebrero. Los sabaleros Castet, Sarmiento y hasta Garate, recuperados para el primer mata-mata buscando el segundo ascenso.
Castet, Sarmiento y Garate, recuperados
Los jugadores Facundo "Pico" Castet, Darío Sarmiento y Leandro Garate están a disposición, de la misma manera que antes ocurrió el alta de Matías Budiño. Así las cosas, el único player que no estaría disponible para jugar contra Midland es el "Wachi" García, lesionado el día de su vuelta contra Ciudad de Bolívar.
Luego de consultar con el Director Deportivo (Diego Colotto) y el staff técnico que encabeza Delfino, la dirigencia coincidió que lo mejor era jugar el primer mata-mata en casa el sábado 14 a la seis de la tarde, recordando que ese mismo día se juega en Alberdi la final por el primer ascenso: Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza-Tristán Suárez.
Una de las posibilidades, cuando se arme el reordenamiento de cuartos de final, podría ser el perdedor de la gran final y el ganador del cruce de los quintos; en este caso Colón-Midland. Hay que recordar que las fechas siguientes en el Reducido del ascenso serán 21 y 28 de noviembre.
Elogios a Colón del DT de Midland
Hace algunas horas, Joaquín Iturrería, entrenador de Midland, dialogó con Sol Play 91.5. "Es un equipo con grandes jugadores. Comparándolo con otros Colones de otros años, quizás con más futbolistas de Primera División, me parece que es uno de los planteles más interesantes de la categoría", afirmó el entrenador que se ubicará en el banco visitante del Brigadier López.
"Siempre buscamos y encontramos por dónde creemos que va a estar el partido. Nosotros entrenamos muchos días de la semana ahí, estamos bien acostumbrados y le sacamos provecho", declaró cuando fue consultado por el césped artificial del Funebrero cuando juega de local ante su gente.
Mientras varios clubes esperan los cruces en diez días para buscar y soñar con el segundo ascenso, otros ya empiezan a pensar en el 2027. Es el caso del "Mil Rayitas", que compartió zona con el Sabalero.
Es que César Monasterio dejó de ser el entrenador de Los Andes. A través de un comunicado oficial, la institución de Lomas de Zamora confirmó la salida del DT, quien había llegado al club en septiembre tras la salida de Leonardo Lemos.
Una vez finalizada la temporada de la Primera Nacional, la dirigencia del Milrayitas y el entrenador decidieron ponerle punto final a su vínculo contractual, anticipando su salida en el medio de un contexto en el que en diciembre se elegirán nuevas autoridades.
"La decisión se tomó de común acuerdo entre el presidente de la institución y el entrenador", informó Los Andes a través de un comunicado oficial publicado en las diferentes cuentas en las redes sociales.
Monasterio arribó a la institución en reemplazo de Leonardo Lemos con el desafío en encauzar el andar del equipo después de una seguidilla de malos resultados, incluido el clásico ante Temperley.
Sin embargo, los resultados no lo acompañaron y por este motivo se resolvió dar por terminado el contrato que tenía vigencia hasta séptiembre del 2027, aunque con una clásula de salida en diciembre.