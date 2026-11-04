Lo había anticipado El Litoral

Colón pidió a la AFA jugar con Midland el sábado 14 a las 18

Como se sabe, es uno solo partido con ventaja deportiva para el equipo de Iván Raúl Delfino ante el Funebrero. Los sabaleros Castet, Sarmiento y hasta Garate, recuperados para el primer mata-mata buscando el segundo ascenso.