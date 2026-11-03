El presidente sabalero, José Alonso, en charla exclusiva con el programa ADN Gol (FM 96.7) y El Litoral, confirmó el anticipo del centenario medio respecto del día y horario del mata-mata con Midland en Santa Fe (sábado 14 de noviembre a la tardecita), comunicó que pagará las cinco inhibiciones en FIFA por 40.000 dólares a pesar que no inciden en este momento de la temporada, aseguró que el plantel está al día y que el premio por volver a Primera División está “totalmente acordado” con el plantel.
José Alonso: “Colón está al día, venimos pagando y el premio por ascender está acordado”
Hace diez meses que juega dos campeonatos: el deportivo y el económico. En la reunión con la minoría, explicó que achicó la deuda y que el club no tiene grandes acreedores. “El mayor acreedor de Colón es el gasto fijo y el día a día: tenemos costos de Primera División, asegura.
El cruce con Midland: “Yo ya hablé con Agustín Orión, presidente de Midland. Hablamos con el Director Deportivo, el técnico y los jugadores inclusive. La idea de Colón es pedir el sábado 14, Orión me dijo que le da lo mismo, pero quiere saber por la logística”.
Sus primeros diez meses en Colón: “Lo hago con la pasión de siempre de estar en Colón pero naturalmente con dos cosas bien enfocadas en esta etapa que nos toca de gestión: el proyecto deportivo y la parte económica”.
El momento de Colón: “Yo creo que las cosas tienen sus consecuencias; somos una comisión directiva que a la hora de tomar una determinación generalmente se consensúa, se habla e incluso no somos un grupo que quiera tener conflicto. Yo no soy un hombre de conflicto, evito los conflictos. Nosotros llevamos diez meses de gobierno o de gestión: hasta ahora hemos tenido una tranquilidad en cuanto a reclamos y problemas”.
Las cinco inhibiciones en FIFA. “Vamos a explicar lo que pasó: esto fue reclamado el año pasado, no lo visualizamos nosotros y de repente aparecen estas inhibiciones que son por formación y solidaridad. No es ninguna deuda con un club ni deuda con un jugador, simplemente uno tiene que pagar a FIFA y es la FIFA quien paga la los derechos de formación y solidaridad. Cada vez que un jugador pasa de un club a otro son derechos adquiridos, generados por la FIFA. Son cifras que no tenemos que alarmarnos. Cuando apareció yo me quedé anonadado como ocurre con estas cosas que aparecen. ¡Es mágico esto!. Todos los días aparece algo en Colón”.
El “campeonato económico”. Se achicó la deuda. “Nosotros tomamos un club donde estaba descompaginado todo desde el punto de vista administrativo, muy desordenado. Entonces, para no ser injusto, me pareció importante tomar un tiempo prudente para saber dónde estamos parados. Yo creo que la obligación de uno como dirigente es decir...”Estoy haciendo una gestión"...¿Qué me me dejaron y qué hago yo para salir adelante con esto? Porque estamos acostumbrados en la Argentina, que yo tomo posesión de algo y digo: "Ésto me dejaron." Y cuando me voy lo dejé peor que antes y no dije nunca qué hice para solucionarlo”.
Licuar el pasivo en Colón. “Pasaron estos meses y cambiamos toda la parte administrativa contable, cambiamos los programas económicos de plataformas porque había dos o tres programas que eran confusos. Entonces, se buscó documento por documento, qué se debía, qué no se debía y se fue trabajando tratando de licuar...La palabra licuar es el pasivo”.
La famosa y pesada herencia. “Los números eran altos, muy altos. Yo tenía un gran problema, serio. No teníamos jugadores para vender, no teníamos jugadores para prestar, teníamos un poco desordenada las inferiores...perdón...el infanto-juvenil. No participábamos en ninguna copa, tenía deudas que no me la pagaban (recién pagó Racing a mitad de año algo que quedaba de Forneris) y Platense que recién terminó de pagar la compra de Picco y ahora estamos con la venta a Brasil. En definitiva no tenía ingresos de nada e inclusive habían tomado plata siete días antes de irse de la AFA: una cifra importante que la estoy devolviendo ahora. Así que no recibíamos de AFA y recursos nada. Me encontré con cuatro meses de cheques electrónicos que había que pagarlos y era una cifra millonaria”.
La dos deudas de Colón. “Había y hay dos deudas en Colón, una deuda en pesos y una deuda en dólares: la deuda en pesos es importantísima, la del dólar también. La deuda en pesos, hasta el mes de mayo, la habíamos reducido el 50 y pico por ciento; la deuda en dólar creo que era el 30 y pico o 40 por ciento. Estoy hablando de cifras grandes. Pero empezaron a aparecer cosas nuevas que te desequilibran. Ahora complica un poco varios contratos nuevos que se hicieron, se tienen que pagar dos técnicos porque tiene que pagarle durante meses también al anterior y se duplica. Entonces, te vas generando una bola ahí que tenés que conducirla bien. Aparecen estas inhibiciones de golpe: será poco o mucho pero hay que ponerla. Entonces, todas las cosas van apareciendo y uno la va surfeando”.
El impensado acreedor de Colón
“¿El acreedor más importante hoy de Colón?... La plata que necesita el club para funcionar, el día a día, el gasto fijo. Mirá, aunque te parece mentira, si vos tenés que hacer una convocatoria de acreedores...hoy no tenés acreedores en Colón. No tenemos acreedores grandes porque lo hemos llevado a tal forma para licuar pasivo. Lo que pasa que el costo del plantel, el costo del cuerpo técnico, el costo de las inferiores, son todos costos gruesos de un equipo de Primera División”.
¿El plantel está al día en el Mundo Colón?
“El plantel está al día, tenemos que pagar justo este mes ahora, pero estamos bien, peleándola con situación que es complicada. Vamos pagando bien siempre, pero estamos peleando con muchas cosas juntas, porque tenemos un montón de compromisos y naturalmente queremos cumplirlos. Igual en estos diez meses fue todo espectacular y vamos a seguir adelante. Lo que tenemos que tratar es pedir que el socio que pueda colaborar que colabore, que pague la cuota al día, que nos acompañe. Estamos frente a una alternativa visiblemente de ascenso, visiblemente de ascenso y pedimos éso…”.
El mito: un “premio” millonario por ascender. “El premio por ascender está arreglado, es más nosotros a los premios los venimos pagando todo el año, pagando por mini-ciclos. El primer día que que el plantel se había estar conformado, nos reunimos con los referentes y no es que ahora surgió. Pero sí, el premio está acordado”.
Del Alonso hincha al presidente. “Yo tengo que hablar como hincha. Y la verdad que uno es presidente porque tuvo la posibilidad que la gente me dio el voto de confianza para ejercer un momento...nosotros somos temporales, es la historia de un club, somos temporales. Entonces, yo llego ahí por ser hincha, por ser socio vitalicio. Estoy en la expectativa con una esperanza enorme, no me quiero meter en el mundo de ansiedad. Estoy como todo hincha de Colón que quiere ascender, que Colón vaya al lugar que tiene que ir y muy esperanzado con un espíritu fuerte, con convicción”.