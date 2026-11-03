La frase del presidente sabalero

José Alonso: “Colón está al día, venimos pagando y el premio por ascender está acordado”

Hace diez meses que juega dos campeonatos: el deportivo y el económico. En la reunión con la minoría, explicó que achicó la deuda y que el club no tiene grandes acreedores. “El mayor acreedor de Colón es el gasto fijo y el día a día: tenemos costos de Primera División, asegura.