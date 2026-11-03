“Con Vignatti hablamos hace algunos meses, inclusive fue a una reunión de comisión directiva y participó; también dio su opinión y hablamos, por supuesto estaba como síndico de la comisión directiva”, responde José Alonso, presidente de Colón, en charla con ADN Gol y El Litoral.
“Con Vignatti estamos distanciados por distintas visiones y formas de pensar"
Es la primera vez que explica públicamente su relación con el ex presidente y actual síndico. De todos modos afirma que “el tiempo lo va a decir, podrán criticarlo lo que quieran, pero José ha sido muy significativo por la historia de Colón, no tengo ninguna duda”.
-¿Cómo definís la relación actual?
-Es una relación que estamos como distanciados por distintas visiones y distintas formas de pensar. Vos me conocés, Darío, soy un tipo que tengo errores... 50.000 errores...no soy perfecto, como cualquier ser humano, pero ante todo hay que decir la verdad. El tema es muy simple: uno tiene una forma de generar la gestión; José es un tipo que me ha dado una oportunidad, yo lo considero un gran dirigente que ha logrado cosas “epopéyicas” para el club, enorme. El tiempo lo va a decir, podrán criticarlo lo que quieran, pero José ha sido muy significativo por la historia de Colón, no tengo ninguna duda. Pero cuando te toca a vos hacer la gestión, porque vos te presentaste, la gestión tiene que ser tuya en el sentido de tu responsabilidad. Durante muchos años fue el único tipo que nunca se peleó con él y vos sabés que hay otra gente dentro de la que estuvo distanciado en el tiempo”.
¿Cómo ve al “Colón equipo” antes del Reducido?
“Creo que tenemos elementos para enfrentar esta situación y lo ha demostrado Colón en su equipo. Creo que Colón fue timorato, si se quiere el término, lo defino asó a Colón en su comportamiento del campeonato. Hubo fases regulares, otras irregulares, pero está dentro de los equipos que han logrado más cantidad de puntos, a seis puntos del puntero y con esos dos puntos que perdió con Brown hace poquito hubiera terminado en otra posición”.
La famosa “bajada” al vestuario en Mendoza. “Contra Godoy Cruz bajé al vestuario del árbitro porque visualicé cosas que no me gustaron y sobre todo por dos o tres determinaciones que fueron muy evidentes y que fueron las tres posiciones adelantadas que no existieron, inclusive la del gol. Entonces, yo digo, "Bueno, esto llega al límite, inadmisible, cosa que no hago porque no me gusta o el conflicto. Pero fui al vestuario y dije lo que tenía que decir y después, bueno, naturalmente lo hice público. Yo sé que eso puede caer mal en algunos ámbitos, pero nosotros también tenemos que tener alguna vez un anticuerpo. Porque si no, uno no tiene inmunidad. Pienso que hay que tener una inmunidad en el club, pero siempre inteligente y no tirar la bala de plata en cualquier lado. A partir de ahí yo vi que Colón tuvo una serie de partidos en los cuales no tuvo muchos conflictos, porque al principio del campeonato teníamos algunas jugadas que fueron bastante comprometidas, como los agarrones a Bonansea…”.
La decisión de “cortar” a Medrán
“Yo creo que fue un momento que había que tomarla, que había como un desgaste y yo lo notaba en la gente. Yo escucho mucho a la gente, por eso prefiero estar en silencio y yo veía que la gente estaba como agotada, un poco cansada con el técnico y uno necesitaba hacer un refresco”.
“Siempre fue Delfino”, el reemplazo
“La idea siempre fue Iván, más allá que había dos o tres posibilidades; yo me reuní con otros inclusive en Buenos Aires pero nos parecía que era más cercano Iván a lo que nosotros queríamos en el club. Delfino tenía cosas importantes: conocía el club, conocía al masajista. Entonces, ese tiempo cuesta porque hay un técnico nuevo y ese técnico pnuevo tiene que conocer el club. En el caso de Iván, a ese chip ya lo tenía, porque él pasó por acá. Aparte tiene una identidad con el club desde lo personal y emocional porque es hincha de Colón. Vino y entró al club como si fuera su casa”.
La figura del sicólogo deportivo: su idea
“En este ciclo de Delfino, también me pareció muy oportuno algo que hablé con Iván y antes se lo había ofrecido a Ezequiel, que es la presencia de un sicólogo. Era algo que me parecía importante porque había jugadores que se bajonean y el psicólogo siempre es importante.
El mensaje final al hincha antes del Reducido
“Le diría a la gente que que nos acompañe, que crea en este proyecto, que todos sabemos que el deporte tiene situaciones que a veces uno no la puede controlar y que Colón necesita de su gente. Siempre decimos que Colón es grande por su gente, necesitamos más que nunca, que nos acompañen porque Colón es pasión, Colón es amor, Colón reencuentro, Colón es familia. Entonces, todo eso lo necesitamos juntos. No duden en hacerlo. Vayamos para un lado o para el otro, pero siempre con la convicción de que Colón es la esencia más importante en nuestro corazón”.