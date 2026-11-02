Primer cruce del Reducido

Colón pedirá jugar con Midland el sábado 14 en el Cementerio

Como se sabe, por la visita del Papa a la Argentina, el ascenso no tendrá rodaje este fin de semana de noviembre. Los partidos pasan para el otro finde y el Sabalero, que es local, quiere jugar el sábado a la tardecita.