Todo el Mundo Colón ya se puso en Modo Reducido, soñando con ese segundo boleto para ascender a la Primera División del fútbol argentino. Después de la victoria de la temporada final, 2-0 ante Defensores de Belgrano, no cambió la ubicación, el rival y la condición para el once de Iván Delfino. Colón, con ventaja deportiva y localía, recibe a Midland en un partido único.
Colón pedirá jugar con Midland el sábado 14 en el Cementerio
Como se sabe, por la visita del Papa a la Argentina, el ascenso no tendrá rodaje este fin de semana de noviembre. Los partidos pasan para el otro finde y el Sabalero, que es local, quiere jugar el sábado a la tardecita.
Cuenta regresiva: faltan doce días...!!!
Como es de público conocimiento, el ascenso suspendió cualquier tipo de actividad como consecuencia de la visita del Papa a la Argentina.
"Debido a que la Provincia de Buenos Aires no brindará servicio de seguridad entre el jueves 5 y el miércoles 11 de noviembre (en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el martes 10) por la llegada del Papa León XIV a Argentina, se suspendió el fútbol de Ascenso de este fin de semana", fue la info finalmente oficializada.
Frente a esto, las competencias en la Primera Nacional, Primera "B" y Primera "C" se postergarán una semana. En la Primera Nacional, el inicio del Reducido y la final por el primer ascenso se jugarán entre el 14 y el 15 de noviembre. En la misma fecha se disputará el arranque del Reducido de la Primera "B" y la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera "C".
Asimismo, se atrasará por siete días las definiciones en cada uno de los campeonatos. La Primera Nacional terminará el 19 de diciembre, con la final de vuelta del Reducido. La Primera "B" llegará a su fin ese mismo fin de semana. Mientras que la Primera "C" culminará el fin de semana del 12 de diciembre.
En medio de todos estos cambios, la idea de la dirigencia sabalera es pedir en la AFA jugar sí o sí el partido con Midland el sábado 14 de noviembre. Como ese mismo día a las 15 se juega la final por el primer ascenso (Godoy Cruz de Mendoza-Tristán Suárez en cancha de Belgrano), se apuntaría al horario de las 18 en el Cementerio de los Elefantes.
"Tenemos que jugar todos", el slogan
Además de asegurar día y horario, arrancó un movimiento de peñas, agrupaciones y filiales para "hacer reventar el Cementerio de los Elefantes frente a Midland y empezar el recorrido camino al segundo ascenso".
Colón, que actualmente tiene 22.500 socios en condiciones de ingresar al Brigadier López, reactivará en sus redes sociales las distintas vías para acceder al estadio, recordando que Colón hace mucho tiempo que no vende generales.
Hace un par de meses, pensando justamente en el tramo decisivo de la competencia, Colón activó una nueva campaña destinada a facilitar la incorporación de nuevos socios y reforzar el acompañamiento de los hinchas en el tramo final de la temporada.
Bajo el lema "Tenemos que jugar todos", la institución comunicó que asociarse ahora tiene un costo final de 30.000 pesos, con el carnet incluido y la cuota de ingreso bonificada.
Además, también aplica la promoción para acceder a la Platea Este por partido 15.000 pesos y Platea Este No Socio por partido a 40.000 pesos.
"Si vos te fijás que el costo de la entrada general para un partido de la Primera Nacional está arriba de los 40.000 pesos, cualquiera de las propuestas que tiene Colón son superadoras, pensando en el bolsillo de la gente", explican a El Litoral desde la sede sabalera.
En cuanto a lo futbolístico, después del 2-0 del sábado contra el "Dragón", los jugadores fueron licenciados domingo y lunes, retomando los ensayos este martes pero apuntando todo al sábado 14 de noviembre contra Midland en el Cementerio de los Elefantes.
El principal objetivo pasa por recuperar a Facundo Castet y fortalecer a los jugadores que venían con sobrecargas o molestias físicas en estas dos semanas de parate hasta el primer mata-mata del Reducido en la Primera Nacional.