“Al partido lo ganamos por las ganas, no tuvimos tanta claridad pero lo ganamos bien. Vamos a hacer un trabajo de doble turno algunos días de la semana que viene”, dijo el entrenador de Colón, Iván Delfino, luego de la victoria conseguida en el Centenario ante Defensores de Belgrano y de cara al inicio del Reducido para buscar el segundo ascenso.
“Hay que poner las ganas que pusimos hoy y sumarle fútbol”
El entrenador rojinegro se mostró conforme con la mejoría que ha tenido el equipo en defensa y admitió que le está faltando más arriba.
“Cuando llegamos para dirigir a Colón, el primer objetivo era pelear por la primera opción de ascenso. Con el correr de los partidos nos tocó ir por la otra puerta. Sacamos 24 de 36, lo cual no está nada mal. Encontramos un equilibrio defensivo importante, hay que seguir afinando algunas cositas en la parte ofensiva. Nos quedamos sin variantes en ofensiva, esa es la realidad”, señaló Delfino.
Frente a la pregunta de por qué eligió jugar con todos los titulares, sabiendo de antemano que no había chances de escalar posiciones, salvo ganando por goleada el partido, dijo que “los que estaban para jugar, jugaron. Siempre tuve en claro que había que poner lo que consideraba que era lo mejor. Ahora se vienen partidos en los que sabés que no hay mañana. Hay que poner el corazón que pusimos hoy y más fútbol para afrontar lo que se viene”, dijo el técnico rojinegro.
Delfino, confeso hincha de Colón, no dudó en señalar la importancia de contar con el respaldo del público sabalero. “Los que toman las decisiones adentro de la cancha son los jugadores, que saben que conviven con el error. Y nosotros ayudamos desde la raya de cal para afuera. Hemos crecido como equipo, pero necesitamos llegar a esta etapa de la mejor manera. Con el apoyo de la gente podemos empujar mucho más. La gente de Colón sabe cómo empujarnos”, dijo Delfino, quien más adelante dejó en claro que este Reducido será muy especial para él, teniendo en cuenta que puede concretar el sueño de lograr el ascenso con el club de sus amores.
“El equipo se hizo fuerte en lo defensivo, en el medio Lértora entendió que tiene que jugar más posicional y los otros volantes saben cómo retroceder en la cancha. Trabajamos mucho sobre esos aspectos. Nos falta mejorar arriba”, insistió el entrenador sabalero.
“Nosotros sabíamos que teníamos que terminar muy bien el torneo, no influyó nada los resultados de los otros partidos”, fueron sus apreciaciones ante la consulta sobre si en el primer tiempo faltó un poco más de concentración y búsqueda del partido.
Luego, Delfino aclaró que “Sarmiento estaba lesionado en el cuádricep, elegí a Beltrán para que jugara y la realidad es que somos los que estamos. Sarmiento ni siquiera lo arriesgué para que hiciera el calentamiento previo para preservarlo”.
A propósito de los lesionados, dijo que “Garate va a trabajar normal en la semana, Castet todavía no y Budiño ya está trabajando con el entrenador de arqueros. Pero el que más cerca está, para ser tenido en cuenta en lo inmediato, es Garate. Nos viene bien el paráte para recuperar a los muchachos que no están bien en lo físico”, agregó Delfino.
“Cuando llegué, el equipo tenía algunas debilidades que empezamos a corregir y lo que pretendemos ahora es que el margen de error baje lo máximo posible dentro de las posibilidades que tenemos en el plantel”, señaló Delfino, quien se refirió también al golazo del pibe Buosi, el primero de su carrera, que acarició la pelota colocándola desde afuera del área en el ángulo superior izquierdo: “A Jerónimo le va a venir bien este gol, estaba un poco en contramano con la pelota y se encontró con este gol. Me voy muy contento por él”.
Para el final, dijo que “todas las experiencias anteriores son particulares, nada es igual a otra. A esta, la estoy disfrutando porque tiene una dimensión distinta. Por eso voy a aportar todo lo que tenga a mano para conseguir que Colón vuelva a Primera”, haciendo foco en la cantidad de definiciones en las que Delfino fue protagonista como entrenador en diferentes clubes, pero dejando en claro que esta ocasión tiene, para él, un gusto muy especial por su condición de hincha rojinegro.