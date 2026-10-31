Colón ganó este sábado por la tarde a Defensores de Belgrano por 2 a 0 en el marco de la fecha 36 zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA.
Fecha 36
Reviví los goles de Colón vs Defensores de Belgrano por la Primera Nacional
El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López.
Colón vs. Defensores de Belgrano | Fecha 36 de la zona A. Foto: Fernando Nicola
El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
Los goles del partido
El gol de Nacho Lago de penal para el 1-0.
El gol de Jerónimo Buosi para el 2-0.
Tabla de posiciones
Con este resultado, Colón quedó 5° con 60 puntos, 45 goles a favor y 27 goles en contra. Espera por el cierre de la fecha para confirmar el cuadro del Reducido por el ascenso.
Por el lado de la visita, Defensores de Belgrano quedó 14° con 39 puntos, 25 goles a favor y 34 goles en contra.
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