#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fecha 36

Reviví los goles de Colón vs Defensores de Belgrano por la Primera Nacional

El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López.

Colón vs. Defensores de Belgrano | Fecha 36 de la zona A. Foto: Fernando NicolaColón vs. Defensores de Belgrano | Fecha 36 de la zona A. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Colón ganó este sábado por la tarde a Defensores de Belgrano por 2 a 0 en el marco de la fecha 36 zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA.

El encuentro se disputó desde las 18:00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.

Los goles del partido

El gol de Nacho Lago de penal para el 1-0.

El gol de Jerónimo Buosi para el 2-0.

Tabla de posiciones

Con este resultado, Colón quedó 5° con 60 puntos, 45 goles a favor y 27 goles en contra. Espera por el cierre de la fecha para confirmar el cuadro del Reducido por el ascenso.

Por el lado de la visita, Defensores de Belgrano quedó 14° con 39 puntos, 25 goles a favor y 34 goles en contra.

Más videos que te pueden interesar

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Tabla de posiciones
AFA
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro