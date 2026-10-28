Evidente mejoría antes del Reducido

“Efecto Delfino” en Colón: seis sin perder y 55.6 de eficacia

Desde que el “Grandote” reemplazó a Ezequiel Medrán pasaron 12 partidos desde San Telmo a Ciudad de Bolívar. Cerró el arco, acertó con decisiones de fondo y lo tiene a Lago en un momento excepcional.