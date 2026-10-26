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Estaba programado para el domingo a las 14

Colón pidió cambiar y juega el sábado a las 18 en Santa Fe

Al definirse el descenso, con el empate de San Miguel, Defensores llega salvado al Cementerio de los Elefantes. La AFA lo tenía el domingo, pero Colón pidió adelantar para llegar más descansado al mata-mata por el segundo ascenso.

El Brigadier López albergará el duelo entre Colón y Defensores de Belgrano el próximo sábado a las 18.El Brigadier López albergará el duelo entre Colón y Defensores de Belgrano el próximo sábado a las 18.
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A pesar que la AFA había programado Colón-Defensores de Belgrano el domingo a las 14 en el Cementerio de los Elefantes, los dirigentes sabaleros se comunicaron con sus pares de Defensores de Belgrano (se salvó del descenso este lunes y lo condenó a San Miguel) y acordaron adelantar el juego para el sábado a las 18 en el Cementerio de los Elefantes.

Colón-Patronato | Estadio Brigadier López. Foto: Fernando NicolaIván Delfino y su cuerpo técnico ganarán días fundamentales para preparar el cruce de playoff por el ascenso. Foto: Fernando Nicola

En un primer momento, si San Miguel le ganaba a Defensores de Belgrano, Colón era juez del descenso y tenía que jugar el lunes a las 15 en el Brigadier López. Ahora, al quedar descendido el “Verde” y salvado el “Dragón”, los del Bajo adelantan las vacaciones y el equipo de Iván Raúl Delfino gana días para jugar el mata-mata por el segundo ascenso que hoy sería con Midland.

Colón-Patronato | Estadio Brigadier López. Foto: Fernando NicolaTras quedar resuelta la baja de San Miguel, la dirigencia de Colón logró reprogramar el partido para el fin de semana por la tarde. Foto: Fernando Nicola

En el plano estrictamente futbolístico, el conjunto del barrio Centenario llega atravesando un gran momento. Colón viene de ganarle a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 con una actuación que se ubicó entre lo mejor que se vio en la era de Iván Delfino. Con ese resultado, el Sabalero estiró su racha positiva y acumula seis partidos sin conocer la derrota, con un saldo de tres triunfos y tres empates.

Colón-Patronato | Estadio Brigadier López. Foto: Fernando NicolaLas tribunas del Brigadier López volverán a rugir el sábado por la tarde en la previa del inicio del Reducido por el ascenso. Foto: Fernando Nicola

Por su parte, la realidad de Defensores de Belgrano en el tramo final del torneo es muy diferente. El elenco del Bajo Núñez empató este lunes 0 a 0 como local ante San Miguel y arrastra una seguidilla de cinco partidos sin conocer la victoria, producto de tres igualdades y dos caídas.

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