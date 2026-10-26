A pesar que la AFA había programado Colón-Defensores de Belgrano el domingo a las 14 en el Cementerio de los Elefantes, los dirigentes sabaleros se comunicaron con sus pares de Defensores de Belgrano (se salvó del descenso este lunes y lo condenó a San Miguel) y acordaron adelantar el juego para el sábado a las 18 en el Cementerio de los Elefantes.
Colón pidió cambiar y juega el sábado a las 18 en Santa Fe
Al definirse el descenso, con el empate de San Miguel, Defensores llega salvado al Cementerio de los Elefantes. La AFA lo tenía el domingo, pero Colón pidió adelantar para llegar más descansado al mata-mata por el segundo ascenso.
En un primer momento, si San Miguel le ganaba a Defensores de Belgrano, Colón era juez del descenso y tenía que jugar el lunes a las 15 en el Brigadier López. Ahora, al quedar descendido el “Verde” y salvado el “Dragón”, los del Bajo adelantan las vacaciones y el equipo de Iván Raúl Delfino gana días para jugar el mata-mata por el segundo ascenso que hoy sería con Midland.
En el plano estrictamente futbolístico, el conjunto del barrio Centenario llega atravesando un gran momento. Colón viene de ganarle a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 con una actuación que se ubicó entre lo mejor que se vio en la era de Iván Delfino. Con ese resultado, el Sabalero estiró su racha positiva y acumula seis partidos sin conocer la derrota, con un saldo de tres triunfos y tres empates.
Por su parte, la realidad de Defensores de Belgrano en el tramo final del torneo es muy diferente. El elenco del Bajo Núñez empató este lunes 0 a 0 como local ante San Miguel y arrastra una seguidilla de cinco partidos sin conocer la victoria, producto de tres igualdades y dos caídas.