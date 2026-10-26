Estaba programado para el domingo a las 14

Colón pidió cambiar y juega el sábado a las 18 en Santa Fe

Al definirse el descenso, con el empate de San Miguel, Defensores llega salvado al Cementerio de los Elefantes. La AFA lo tenía el domingo, pero Colón pidió adelantar para llegar más descansado al mata-mata por el segundo ascenso.