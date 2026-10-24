Colón ganó este sábado por la noche ante Ciudad de Bolívar por 2 a 0 en el marco de la fecha 35 de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Primera Nacional
Reviví los goles del triunfo de Colón ante Ciudad de Bolívar
El encuentro se disputó este sábado desde las 21 horas en el Estadio Municipal Eva Perón.
Lago, figura de Colón, frente a la pelota para ejecutar un tiro libre.
El encuentro se disputó en el Estadio Municipal Eva Perón de la provincia de Buenos Aires desde las 21:00 horas de este 24 de octubre por la 35° fecha, a sólo dos del final de la fase inicial.
Los goles del partido
1 a 0 de Lago:
2 a 0 de Toledo:
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