Copa Sudamericana

El Mineiro de Eduardo Domínguez será rival de Boca en la final de la Sudamericana

El conjunto brasileño cayó 2 a 0 ante Montevideo City Torque pero hizo valer el triunfo de la ida para meterse en la definición. El Galo, conducido por el técnico campeón con el Sabalero en 2021, chocará contra el Xeneize el 21 de noviembre en Barranquilla. Alan Franco fue expulsado en Mineiro y se perderá la final