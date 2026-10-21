La Copa Sudamericana 2026 ya conoce a los dos protagonistas que buscarán la gloria continental en Colombia. Atlético Mineiro se transformó en el rival de Boca Juniors para la gran final del certamen tras resistir el embate de Montevideo City Torque en la revancha de las semifinales disputada en Uruguay.
El Mineiro de Eduardo Domínguez será rival de Boca en la final de la Sudamericana
El conjunto brasileño cayó 2 a 0 ante Montevideo City Torque pero hizo valer el triunfo de la ida para meterse en la definición. El Galo, conducido por el técnico campeón con el Sabalero en 2021, chocará contra el Xeneize el 21 de noviembre en Barranquilla. Alan Franco fue expulsado en Mineiro y se perderá la final
Pese a sufrir la expulsión del ecuatoriano Alan Franco —quien se perderá el duelo decisivo— y caer por 2 a 0 con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher sobre el cierre del encuentro, el "Galo" selló su pasaje a la final con un marcador global de 3 a 2, gracias al contundente 3 a 0 conseguido en el choque de ida en Belo Horizonte.
El gol de Kevin Silva para City Toque
Un ingrediente especial para el público santafesino estará en el banco de suplentes del conjunto brasileño: el director técnico de Atlético Mineiro es Eduardo Domínguez, de grato y recordado paso por la capital provincial tras consagrarse campeón con Colón en la Copa de la Liga 2021. El "Barba", que viene de disputar la final de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo y la de la Sudamericana 2025 con Lanús, buscará sacarse la espina a nivel internacional al frente del elenco de Belo Horizonte.
El gol de Gary Kagelmacher para City Toque
Por su parte, Boca Juniors aguardaba por conocer a su adversario tras la histórica victoria obtenida en el Maracaná ante Vasco da Gama. El equipo de La Ribera disputará la tercera final de Copa Sudamericana en su historia, con un saldo sumamente favorable: conquistó el título en las dos ediciones anteriores que alcanzó la definición (2004 frente a Bolívar y 2005 ante Pumas de México).
El cruce definitorio entre el Galo de Eduardo Domínguez y el Xeneize se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde ambos gigantes sudamericanos dirimirán al nuevo dueño de la Gran Conquista.