Selección Argentina

Scaloni tiene avanzada su renovación hasta 2028 con opción a 2030

El entrenador campeón del mundo llegó a un entendimiento con la AFA para extender su vínculo al frente de la Albiceleste. La continuidad del DT de Pujato está acordada tras una serie de reuniones con Claudio Tapia, garantizando un proceso que busca alcanzar una década al mando del combinado nacional.