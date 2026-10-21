Lionel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) alcanzaron una instancia decisiva para garantizar la continuidad del proceso más ganador del último tiempo en el equipo nacional. El director técnico tiene avanzada su renovación para seguir al frente de la Selección Argentina más allá de diciembre, asegurando la conducción táctica en el camino hacia los próximos compromisos continentales y mundiales.
Scaloni tiene avanzada su renovación hasta 2028 con opción a 2030
El entrenador campeón del mundo llegó a un entendimiento con la AFA para extender su vínculo al frente de la Albiceleste. La continuidad del DT de Pujato está acordada tras una serie de reuniones con Claudio Tapia, garantizando un proceso que busca alcanzar una década al mando del combinado nacional.
Luego de un periodo de reflexión personal y tras mantener reuniones clave con el presidente de la casa madre del fútbol argentino, Claudio Tapia, durante el desarrollo de la última fecha FIFA, el estratega santafesino dio su visto bueno para sellar el acuerdo. La continuidad está acordada bajo un esquema contractual que contempla un vínculo inicial por dos años con la posibilidad de extenderlo automáticamente hasta el Mundial de 2030, cita que tendrá a la Argentina como una de sus sedes inaugurales.
De esta manera, la prolongación del ciclo está apalabrada entre las partes y solo resta la firma del documento para oficializar el compromiso. Con este entendimiento, el hombre de Pujato proyecta mantenerse en el cargo durante al menos diez años consecutivos —tras haber asumido en 2018—, dando una muestra de estabilidad y planificación a largo plazo sin precedentes en la conducción de la Albiceleste.
El nuevo contrato tendrá vigencia hasta 2028 e incluirá la cláusula de renovación automática siempre que ambas partes coincidan en la evaluación del proceso. Con la tranquilidad de tener el acuerdo cerrado de palabra, el cuerpo técnico y la dirigencia ya enfocan su trabajo en la preparación de los próximos desafíos internacionales.
Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se limaran detalles del contrato, especialmente los vinculados a lo económico. Hasta el momento, el único comunicado oficial de AFA respecto al tema es el que se publicó cuando Scaloni y Tapia comenzaron a conversar.
En los próximos días podría haber un anuncio oficial por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino. Otra posibilidad es que se anuncie en la fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, ya que el técnico estará en el país.
La gira de Argentina para cerrar el año
La Selección Argentina despedirá el año en la próxima fecha FIFA de noviembre, ya con rivales y sedes confirmadas. Serán dos amistosos en los que Scaloni seguirá probando futbolistas en pos del recambio para el próximo mundial.
El primer partido será el viernes 13 ante Uruguay en la "Bombonera", con horario a definir. En tanto, el 17 se medirá con Costa Rica en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.
Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, sancionados por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca fue castigado con diez fechas, de las cuales aún le quedan siete.
En tanto, el lateral derecho de la Roma recibió siete fechas de suspensión y aún debe cumplir cuatro de ellas. Por último, la incógnita pasa por Lautaro Martínez, delantero del Inter que sufrió un desgarro y, hasta el momento, sería baja.