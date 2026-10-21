Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave de cara a la definición de la Copa Libertadores. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del club argentino en el caso de Marcos Rojo y habilitó al defensor para disputar el partido de vuelta ante Flamengo, correspondiente a las semifinales del torneo.
El TAS falló a favor de Estudiantes y Marcos Rojo quedó habilitado para jugar la Copa Libertadores
El Tribunal de Arbitraje Deportivo hizo lugar al reclamo del conjunto platense y el defensor podrá estar disponible para la revancha ante Flamengo, por las semifinales del certamen continental.
La resolución del máximo organismo de arbitraje deportivo llegó luego de la presentación realizada por la entidad platense, que buscaba revertir la situación reglamentaria que amenazaba con dejar al futbolista fuera de la competencia.
De esta manera, Estudiantes podrá contar con Rojo para el encuentro decisivo, siempre que el cuerpo técnico lo considere entre las opciones para conformar el equipo.
La habilitación representa una alternativa importante para el conjunto dirigido por su cuerpo técnico, que tendrá a disposición a un defensor con experiencia internacional, trayectoria en la Selección argentina y recorrido en el fútbol europeo.
¿Por qué estaba en duda la participación de Marcos Rojo?
La controversia estaba vinculada con la inscripción del defensor y el cumplimiento de los plazos reglamentarios para participar en la Copa Libertadores.
El caso se originó por las objeciones relacionadas con el momento en que fue registrado el futbolista, en el marco de las disposiciones que regulan las transferencias y las habilitaciones internacionales.
Ante esa situación, Estudiantes presentó un reclamo ante el TAS con el objetivo de obtener una resolución favorable que le permitiera utilizar al jugador en el certamen continental.
Con el fallo a favor de la institución platense, Rojo quedó habilitado para integrar el equipo de cara a la revancha frente a Flamengo, en una instancia determinante para las aspiraciones del club en la Copa Libertadores.