LeBron James comenzó su nueva etapa en los Philadelphia 76ers con una victoria frente a los New York Knicks, actuales campeones de la NBA. En el Madison Square Garden, el equipo visitante se impuso por 106-100 en el partido inaugural de la temporada 2026/27, en una noche marcada por los cánticos contra el experimentado basquetbolista y su reacción ante los aficionados locales.
LeBron James debutó con Philadelphia y le amargó la noche a los campeones Knicks
El astro de 41 años inició su etapa en Philadelphia con un triunfo por 106-100 ante New York. Recibió cánticos de rechazo en el Madison Square Garden y fue uno de los protagonistas de la apertura de la NBA.
A los 41 años, James sumó 14 puntos y nueve rebotes en su estreno oficial con la franquicia de Filadelfia. También aportó en la construcción del juego y mostró entendimiento con sus nuevos compañeros, en un encuentro que los Sixers revirtieron durante el segundo tiempo para arruinar parte de la celebración de su rival.
La hostilidad del público apareció desde los primeros minutos. Cuando James se preparó para ejecutar tiros libres, varios hinchas de los Knicks le dedicaron cánticos de rechazo: «¡No te queremos!». El jugador respondió con gestos y palabras dirigidos a los espectadores ubicados en las primeras filas. Entre quienes intentaron apaciguar la situación estuvo Spike Lee, reconocido simpatizante de Nueva York.
El clima tuvo un contexto particular: antes del inicio del partido, los Knicks celebraron la conquista de su título de la NBA, conseguido la temporada anterior. La ceremonia incluyó el tradicional izamiento del banderín de campeones, en una noche especial para sus seguidores.
Una victoria trabajada
El desarrollo del encuentro mostró a los Knicks con ventaja durante buena parte de la primera mitad. Sin embargo, Philadelphia encontró respuestas a partir del tercer cuarto, cuando logró reducir la diferencia y tomó impulso para disputar el cierre en mejores condiciones.
Los Sixers ganaron ese período por 29-18 y cerraron el parcial con una racha de 11 puntos consecutivos. Jaylen Brown fue una pieza importante en ese tramo, con dos triples seguidos que contribuyeron a que su equipo llegara al último cuarto con una ventaja de 83-76.
En el cierre, Tyrese Maxey asumió el protagonismo ofensivo y terminó como máximo anotador del partido, con 28 puntos. Brown aportó 19 unidades, mientras que Joel Embiid registró 13 puntos y 11 rebotes. El rendimiento colectivo permitió sostener la diferencia y asegurar el triunfo como visitante.
La primera conversión de James con la camiseta de Philadelphia llegó durante el primer cuarto, tras recibir un pase de Embiid cerca del aro. El alero resolvió con una bandeja de dos puntos, una acción sencilla que marcó el comienzo de su registro anotador con la nueva franquicia.
Más allá de sus números, el estreno dejó señales positivas para un plantel que incorporó figuras con aspiraciones de pelear por el campeonato. James fue titular junto con Brown, Embiid, Maxey y el joven VJ Edgecombe, en una formación que reúne jugadores acostumbrados a asumir responsabilidades ofensivas.
El desafío de Philadelphia
La llegada de James forma parte de la apuesta de los 76ers por volver a conquistar la NBA. La franquicia no gana el título desde 1983, cuando consiguió el tercer campeonato de su historia, y busca aprovechar la combinación de experiencia y talento de su plantel para terminar con esa sequía.
El desafío será encontrar el equilibrio entre jugadores que necesitan la pelota para desplegar su mejor versión. La convivencia entre James, Brown, Embiid y Maxey será uno de los aspectos centrales de la temporada, especialmente en los cierres ajustados.
La victoria inicial ofreció una primera muestra de la química del equipo. James participó en la generación de juego y encontró a Brown en una acción de ataque que terminó en anotación, mientras que la reacción del tercer cuarto exhibió la capacidad de Philadelphia para cambiar el ritmo del partido.
Para el máximo anotador histórico de la NBA, la temporada también representa un nuevo capítulo en una carrera que sigue ampliando sus registros. Su debut con los Sixers abrió su temporada número 24 en la liga, una marca récord, y renovó el objetivo de sumar otro anillo de campeón.
En Nueva York, en tanto, la derrota interrumpió la celebración por el título conseguido meses atrás. Los Knicks no pudieron sostener la ventaja ante un rival reforzado que, con James como una de sus principales figuras, comenzó la campaña con un triunfo de peso.