NBA: un dato sobre los 30 equipos antes del arranque de temporada

Elegí un equipo para desplegar sus llegadas, salidas y cambios de entrenador.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

FA a Los Angeles Lakers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Chicago, tras llegar desde Atlanta.

Traspaso a Atlanta, tras llegar desde Houston.

Splitter llega desde el interinato de Portland.

FA a Los Angeles Lakers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Los Angeles Clippers.

Incorporación mediante sus derechos de Draft.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sign-and-trade desde Los Angeles Clippers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Jenkins es exentrenador de Memphis.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Rookie, pick 39; derechos desde Houston. Jugará en Alemania esta temporada.

Sweeney llega desde el cuerpo técnico de San Antonio.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Los Angeles Clippers.

FA a Los Angeles Lakers.

FA tras acordar un buyout en Memphis.

FA desde Los Angeles Lakers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

FA a Los Angeles Lakers.

Traspaso a Los Angeles Clippers.

Traspaso a Los Angeles Clippers.

Traspaso desde Los Angeles Clippers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Los Angeles Lakers.

Traspaso desde Los Angeles Lakers.

Debutante como HC en NBA. Campeón NCAA 2026 con Michigan; vuelve a dirigir a Morez Johnson Jr.

Traspaso a Atlanta; posteriormente enviado a Charlotte.

Desde Fenerbahçe mediante sus derechos de Draft.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Charlotte; posteriormente enviado a Atlanta.

FA desde Los Angeles Lakers.

FA desde Los Angeles Clippers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

FA desde Los Angeles Lakers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

FA a Los Angeles Clippers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Buyout; posteriormente firmó como FA en Philadelphia.

Traspaso a New Orleans tras llegar desde Dallas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Traspaso a Utah tras llegar desde Charlotte.

Salió: James Borrego, interino tras la salida de Willie Green.

FA a Los Angeles Lakers.

FA desde Los Angeles Clippers.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

FA desde Los Angeles Lakers.

Nori llega desde el cuerpo técnico de Minnesota.

FA a Los Angeles Lakers.

Incorporado desde waivers tras ser cortado por Indiana.

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Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.

Sign-and-trade a Los Angeles Lakers.

FA desde Los Angeles Lakers.

FA: agente libre. HC: entrenador principal. Pick: puesto de selección en el Draft 2026. Sign-and-trade: firma de contrato seguida de traspaso.

Los rookies incluyen derechos de Draft; su selección no confirma un lugar en el plantel. Las renovaciones no se cuentan como llegadas.

Base de movimientos: 29/09/2026, con correcciones posteriores.

Hecho por Carmelo Calderón Bourband - El Litoral