Con los media days atrás y la pretemporada en marcha, el comienzo de la NBA se sintió más cerca que nunca. Nuevas caras, nuevas camisetas, en algunos casos directamente nuevo branding y por sobre todo, la confirmación de que en tan sólo dos semanas el básquet va a ser jugado por los mejores del mundo.
NBA: un dato sobre los 30 equipos antes del arranque de temporada
La liga de básquet más grande de la historia está en las vísperas de su campaña 81.ª y como todos los años, el verano americano estuvo lleno de cambios.
Por eso, a modo de resumen y “machete”, acá va el dato más importante de cada una de las 30 franquicias de la NBA.
El mercado de los 30 equipos de la NBA
Elegí un equipo para desplegar sus llegadas, salidas y cambios de entrenador.
Conferencia Este
Atlanta Hawks
Llegaron
- Lu DortTraspaso desde Oklahoma City.
- Aaron WigginsTraspaso desde Oklahoma City.
- Dorian Finney-SmithTraspaso desde Charlotte.
- Kingston FlemingsRookie, pick 8.
- Zuby EjioforRookie, pick 23.
- Henri VeesaarRookie, pick 52; derechos adquiridos desde Clippers.
Salieron
- Zaccharie RisacherTraspaso a Dallas.
- Jonathan KumingaFA a Minnesota.
- Buddy HieldTraspaso a Charlotte.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Boston Celtics
Llegaron
- Paul GeorgeTraspaso desde Philadelphia.
- Mike ConleyFA desde Minnesota.
- Mitchell RobinsonFA desde New York.
- Chris Cenac Jr.Rookie, pick 27.
- Dillon MitchellRookie, pick 40.
Salieron
- Jaylen BrownTraspaso a Philadelphia.
- Nikola VučevićFA a Orlando.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Brooklyn Nets
Llegaron
- Julius RandleTraspaso desde Minnesota.
- Keon EllisFA desde Cleveland.
- Moritz WagnerFA desde Orlando.
- Mikel Brown Jr.Rookie, pick 6.
- Joshua JeffersonRookie, pick 28; derechos adquiridos desde Minnesota.
- Tyler BilodeauRookie, pick 43.
Salieron
- Nic ClaxtonTraspaso a Chicago.
- Ziaire WilliamsFA a Los Angeles Lakers.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Charlotte Hornets
Llegaron
- Grayson AllenTraspaso desde Phoenix.
- Royce O’NealeTraspaso desde Phoenix.
- Naz ReidTraspaso desde Minnesota.
- Dennis SchröderTraspaso desde Cleveland.
- Mouhamadou GueyeTraspaso desde Chicago.
- Ryan NembhardTraspaso desde Atlanta.
- Hannes SteinbachRookie, pick 14.
- Christian AndersonRookie, pick 18.
Salieron
- LaMelo BallTraspaso a Minnesota.
- Miles BridgesTraspaso a Phoenix.
- Josh GreenTraspaso a Minnesota.
- Tre MannTraspaso a Washington.
- Dorian Finney-SmithTraspaso a Atlanta, tras llegar desde Houston.
- Buddy HieldTraspaso a Chicago, tras llegar desde Atlanta.
- Rob DillinghamCortado tras llegar desde Chicago; actualmente FA.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Chicago Bulls
Llegaron
- Nic ClaxtonTraspaso desde Brooklyn.
- Norman PowellFA desde Miami.
- Buddy HieldTraspaso desde Charlotte.
- Kam JonesTraspaso desde Indiana.
- Caleb WilsonRookie, pick 4.
- Dailyn SwainRookie, pick 15.
Salieron
- Anfernee SimonsFA a Philadelphia.
- Collin SextonFA a Los Angeles Lakers.
- Nick RichardsFA a Miami.
- Rob DillinghamTraspaso a Charlotte; posteriormente cortado.
- Mouhamadou GueyeTraspaso a Charlotte.
Banco · Head coach
Llegó: Tiago Splitter.
Salió: Billy Donovan.
Splitter llega desde el interinato de Portland.
Cleveland Cavaliers
Llegaron
- Peyton WatsonSign-and-trade desde Denver.
- Cam WhitmoreTraspaso desde Washington.
- Mario HezonjaFA desde Real Madrid.
- Khalifa DiopIncorporación mediante sus derechos de Draft.
- Meleek ThomasRookie, pick 34; derechos adquiridos desde Sacramento.
Salieron
- Max StrusTraspaso a Los Angeles Clippers.
- Dean WadeFA a Philadelphia.
- Dennis SchröderTraspaso a Charlotte.
- Keon EllisFA a Brooklyn.
- Larry Nance Jr.FA a Indiana.
- Georges NiangFA a Golden State.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Detroit Pistons
Llegaron
- John CollinsSign-and-trade desde Los Angeles Clippers.
- Isaiah JoeTraspaso desde Oklahoma City.
- Gary HarrisTraspaso desde Milwaukee.
- Taurean PrinceTraspaso desde Milwaukee.
- Ebuka OkorieRookie, pick 17; derechos desde Oklahoma City vía Memphis.
- Ugonna OnyensoRookie, pick 53; derechos desde Houston vía Knicks.
Salieron
- Isaiah StewartTraspaso a Memphis.
- Tobias HarrisFA a San Antonio.
- Caris LeVertTraspaso a Milwaukee.
- Marcus SasserTraspaso a Dallas.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Indiana Pacers
Llegaron
- Kelly Oubre Jr.FA desde Philadelphia.
- Larry Nance Jr.FA desde Cleveland.
- Braden SmithRookie, pick 38; derechos adquiridos desde Chicago.
Salieron
- Kam JonesTraspaso a Chicago.
- Micah PotterCortado; posteriormente incorporado por Portland.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Miami Heat
Llegaron
- Giannis AntetokounmpoTraspaso desde Milwaukee.
- Bobby PortisTraspaso desde Milwaukee.
- Klay ThompsonFA desde Dallas.
- Tim Hardaway Jr.FA desde Denver.
- Nick RichardsFA desde Chicago.
- Ryan ConwellRookie, pick 37; derechos adquiridos desde Oklahoma City.
Salieron
- Tyler HerroTraspaso a Milwaukee.
- Jaime Jaquez Jr.Traspaso a Milwaukee.
- Kel’el WareTraspaso a Milwaukee.
- Kasparas JakučionisTraspaso a Milwaukee.
- Norman PowellFA a Chicago.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Milwaukee Bucks
Llegaron
- Tyler HerroTraspaso desde Miami.
- Jaime Jaquez Jr.Traspaso desde Miami.
- Kel’el WareTraspaso desde Miami.
- Kasparas JakučionisTraspaso desde Miami.
- Caris LeVertTraspaso desde Detroit.
- Brayden BurriesRookie, pick 10.
- Nate AmentRookie, pick 13; derechos adquiridos desde Miami.
- Malique LewisRookie, pick 60; derechos desde Washington vía Orlando.
Salieron
- Giannis AntetokounmpoTraspaso a Miami.
- Bobby PortisTraspaso a Miami.
- Gary HarrisTraspaso a Detroit.
- Taurean PrinceTraspaso a Detroit.
Banco · Head coach
Llegó: Taylor Jenkins.
Salió: Doc Rivers.
Jenkins es exentrenador de Memphis.
New York Knicks
Llegaron
- Andre DrummondFA desde Philadelphia.
- Jack KayilRookie, pick 39; derechos desde Houston. Jugará en Alemania esta temporada.
- Tyler NickelRookie, pick 47; derechos adquiridos desde Phoenix.
Salieron
- Mitchell RobinsonFA a Boston.
- Ariel HukportiFA a Philadelphia.
- Jeremy SochanFA a Portland.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Orlando Magic
Llegaron
- Nikola VučevićFA desde Boston.
- Izaiyah NelsonRookie, pick 51; derechos adquiridos desde Washington.
Salieron
- Moritz WagnerFA a Brooklyn.
Banco · Head coach
Llegó: Sean Sweeney.
Salió: Jamahl Mosley.
Sweeney llega desde el cuerpo técnico de San Antonio.
Philadelphia 76ers
Llegaron
- LeBron JamesFA desde Los Angeles Lakers.
- Jaylen BrownTraspaso desde Boston.
- Anfernee SimonsFA desde Chicago.
- Kentavious Caldwell-PopeFA tras acordar un buyout en Memphis.
- Dean WadeFA desde Cleveland.
- Ariel HukportiFA desde New York.
- Labaron Philon Jr.Rookie, pick 22.
Salieron
- Paul GeorgeTraspaso a Boston.
- Quentin GrimesFA a Los Angeles Lakers.
- Kelly Oubre Jr.FA a Indiana.
- Andre DrummondFA a New York.
- Trendon WatfordFA a New Orleans.
- Dalen TerryCortado.
- Johni BroomeTraspaso a Los Angeles Clippers.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Toronto Raptors
Llegaron
- Kawhi LeonardTraspaso desde Los Angeles Clippers.
- Kyle AndersonFA desde Minnesota.
- Allen GravesRookie, pick 19.
- Jaden BradleyRookie, pick 50.
Salieron
- Brandon IngramTraspaso a Los Angeles Clippers.
- Gradey DickTraspaso a Los Angeles Clippers.
- Sandro MamukelashviliFA a Los Angeles Lakers.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Washington Wizards
Llegaron
- Deandre AytonTraspaso desde Los Angeles Lakers.
- Khris MiddletonSign-and-trade desde Dallas.
- Tre MannTraspaso desde Charlotte.
- AJ DybantsaRookie, pick 1.
- Felix OkparaRookie, pick 46; derechos adquiridos desde Orlando.
Salieron
- D’Angelo RussellTraspaso a Memphis.
- Cam WhitmoreTraspaso a Cleveland.
- Jaden HardyTraspaso a Los Angeles Lakers.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Conferencia Oeste
Dallas Mavericks
Llegaron
- Santi AldamaTraspaso desde Memphis.
- Zaccharie RisacherTraspaso desde Atlanta.
- Marcus SasserTraspaso desde Detroit.
- Tarik BiberovićDesde Fenerbahçe mediante sus derechos de Draft.
- Morez Johnson Jr.Rookie, pick 9.
- Sergio De LarreaRookie, pick 25; derechos desde Lakers vía Knicks.
- Vsevolod IshchenkoRookie, pick 56; derechos desde Chicago vía Lakers.
Salieron
- Klay ThompsonFA a Miami.
- Khris MiddletonSign-and-trade a Washington.
- Brandon WilliamsFA a Golden State.
- Ryan NembhardTraspaso a Atlanta; posteriormente enviado a Charlotte.
- AJ JohnsonTraspaso a Memphis.
- Marvin Bagley IIIFA a Denver.
Banco · Head coach
Llegó: Dusty May.
Salió: Jason Kidd.
Debutante como HC en NBA. Campeón NCAA 2026 con Michigan; vuelve a dirigir a Morez Johnson Jr.
Denver Nuggets
Llegaron
- DeMar DeRozanFA desde Sacramento.
- Marvin Bagley IIIFA desde Dallas.
- Alpha DialloFA desde Mónaco.
- Julian ReeseTraspaso desde Washington.
- Trevon BrazileRookie, pick 35; derechos adquiridos desde San Antonio.
- Bryce HopkinsRookie, pick 49.
Salieron
- Peyton WatsonSign-and-trade a Cleveland.
- Tim Hardaway Jr.FA a Miami.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Golden State Warriors
Llegaron
- Georges NiangFA desde Cleveland.
- Brandon WilliamsFA desde Dallas.
- Yaxel LendeborgRookie, pick 11.
- Lajae JonesRookie, pick 54.
Salieron
- Quinten PostFA a Memphis.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Houston Rockets
Llegaron
- Bogdan BogdanovićFA desde Los Angeles Clippers.
- Marcus SmartFA desde Los Angeles Lakers.
- Bruce ThorntonRookie, pick 31; derechos adquiridos desde Knicks.
Salieron
- Dorian Finney-SmithTraspaso a Charlotte; posteriormente enviado a Atlanta.
- Josh OkogieFA a Utah.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Los Angeles Clippers
Llegaron
- Brandon IngramTraspaso desde Toronto.
- Gradey DickTraspaso desde Toronto.
- Rui HachimuraFA desde Los Angeles Lakers.
- Max StrusTraspaso desde Cleveland.
- Johni BroomeTraspaso desde Philadelphia.
- Keaton WaglerRookie, pick 5.
- Baba MillerRookie, pick 36.
- Nick MartinelliRookie, pick 55; derechos desde Knicks vía Houston.
- Narcisse NgoyRookie, pick 57; derechos adquiridos desde Atlanta.
Salieron
- Kawhi LeonardTraspaso a Toronto.
- John CollinsSign-and-trade a Detroit.
- Bogdan BogdanovićFA a Houston.
- Bennedict MathurinFA a New Orleans.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Los Angeles Lakers
Llegaron
- Walker KesslerSign-and-trade desde Utah.
- Quentin GrimesFA desde Philadelphia.
- Collin SextonFA desde Chicago.
- Sandro MamukelashviliFA desde Toronto.
- Kevon LooneyFA desde New Orleans.
- Matisse ThybulleFA desde Portland.
- Ziaire WilliamsFA desde Brooklyn.
- Jaden HardyTraspaso desde Washington.
- Cameron CarrRookie, pick 24; derechos adquiridos desde Knicks.
Salieron
- LeBron JamesFA a Philadelphia.
- Deandre AytonTraspaso a Washington.
- Rui HachimuraFA a Los Angeles Clippers.
- Jaxson HayesFA a Utah.
- Luke KennardFA a Phoenix.
- Marcus SmartFA a Houston.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Memphis Grizzlies
Llegaron
- Jerami GrantTraspaso desde Portland.
- D’Angelo RussellTraspaso desde Washington.
- Isaiah StewartTraspaso desde Detroit.
- Jordan HawkinsTraspaso desde New Orleans.
- Kris MurrayTraspaso desde Portland.
- Micah PeavyTraspaso desde New Orleans.
- Quinten PostFA desde Golden State.
- Cameron BoozerRookie, pick 3.
- Karim LópezRookie, pick 21; derechos adquiridos desde Detroit.
- Richie SaundersRookie, pick 32.
Salieron
- Ja MorantTraspaso a Portland.
- Santi AldamaTraspaso a Dallas.
- Taj GibsonTraspaso a New Orleans.
- AJ JohnsonTraspaso a New Orleans tras llegar desde Dallas.
- Kentavious Caldwell-PopeBuyout; posteriormente firmó como FA en Philadelphia.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Minnesota Timberwolves
Llegaron
- LaMelo BallTraspaso desde Charlotte.
- Jonathan KumingaFA desde Atlanta.
- Trey LylesFA.
- Cody WilliamsTraspaso desde Utah.
- Isaiah EvansRookie, pick 33; derechos adquiridos desde Brooklyn.
- Trey Kaufman-RennRookie, pick 59.
Salieron
- Julius RandleTraspaso a Brooklyn.
- Naz ReidTraspaso a Charlotte.
- Mike ConleyFA a Boston.
- Kyle AndersonFA a Toronto.
- Josh GreenTraspaso a Utah tras llegar desde Charlotte.
- John KoncharCortado tras llegar desde Utah.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
New Orleans Pelicans
Llegaron
- Bennedict MathurinFA desde Los Angeles Clippers.
- Trendon WatfordFA desde Philadelphia.
- AJ JohnsonTraspaso desde Memphis.
- Taj GibsonTraspaso desde Memphis.
- Jaron Pierre Jr.Rookie, pick 58.
Salieron
- Jordan HawkinsTraspaso a Memphis.
- Micah PeavyTraspaso a Memphis.
- Kevon LooneyFA a Los Angeles Lakers.
Banco · Head coach
Llegó: Jamahl Mosley.
Salió: James Borrego, interino tras la salida de Willie Green.
Mosley llega desde Orlando.
Oklahoma City Thunder
Llegaron
- Aday MaraRookie, pick 12.
- Bennett StirtzRookie, pick 16; derechos adquiridos desde Memphis.
- Otega OwehRookie, pick 41; derechos adquiridos desde Miami.
Salieron
- Lu DortTraspaso a Atlanta.
- Aaron WigginsTraspaso a Atlanta.
- Isaiah JoeTraspaso a Detroit.
- Branden CarlsonFA a Portland.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Phoenix Suns
Llegaron
- Miles BridgesTraspaso desde Charlotte.
- Luke KennardFA desde Los Angeles Lakers.
- Koa PeatRookie, pick 30; derechos desde Dallas vía Knicks.
Salieron
- Grayson AllenTraspaso a Charlotte.
- Royce O’NealeTraspaso a Charlotte.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Portland Trail Blazers
Llegaron
- Ja MorantTraspaso desde Memphis.
- Jeremy SochanFA desde New York.
- Branden CarlsonFA desde Oklahoma City.
- Micah PotterIncorporado desde waivers tras ser cortado por Indiana.
Salieron
- Jerami GrantTraspaso a Memphis.
- Kris MurrayTraspaso a Memphis.
- Matisse ThybulleFA a Los Angeles Lakers.
Banco · Head coach
Llegó: Micah Nori.
Salió: Tiago Splitter, interino.
Nori llega desde el cuerpo técnico de Minnesota.
Sacramento Kings
Llegaron
- Ben SimmonsFA.
- Darius Acuff Jr.Rookie, pick 7.
- Alex KarabanRookie, pick 29; derechos adquiridos desde Cleveland.
- Emanuel SharpRookie, pick 45.
Salieron
- DeMar DeRozanFA a Denver.
- Devin CarterTraspaso a Atlanta.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
San Antonio Spurs
Llegaron
- Tobias HarrisFA desde Detroit.
- Jayden QuaintanceRookie, pick 20.
- Tarris Reed Jr.Rookie, pick 26; derechos adquiridos desde Denver.
- Ja’Kobi GillespieRookie, pick 42.
- Maliq BrownRookie, pick 44.
Salieron
- Sin bajas consignadas en las fichas.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
Utah Jazz
Llegaron
- Josh GreenTraspaso desde Minnesota.
- Jaxson HayesFA desde Los Angeles Lakers.
- Josh OkogieFA desde Houston.
- Darryn PetersonRookie, pick 2.
Salieron
- Walker KesslerSign-and-trade a Los Angeles Lakers.
- Cody WilliamsTraspaso a Minnesota.
- John KoncharTraspaso a Minnesota; posteriormente cortado.
Banco · Head coach
Sin cambio de entrenador principal registrado en las fichas.
En el Este
Atlanta Hawks
El único equipo que puso a los Knicks campeones en aprietos en los Playoffs pasados. Al grupo liderado por Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker (Jugador con más Progresión) y CJ McCollum, se sumaron Aaron Wiggins y Lu Dort desde Oklahoma City Thunder. Además, aprovecharon el Draft y se quedaron con grandes talentos como Kingston Flemings (pick 8), Zuby Ejiofor (pick 23).
Llegaron: Lu Dort (traspaso desde Oklahoma City), Aaron Wiggins (traspaso desde Oklahoma City), Dorian Finney-Smith (traspaso desde Charlotte), Kingston Flemings (rookie, pick 8), Zuby Ejiofor (rookie, pick 23) y Henri Veesaar (rookie, pick 52; derechos adquiridos desde Clippers).
Salieron: Zaccharie Risacher (traspaso a Dallas), Jonathan Kuminga (AF a Minnesota) y Buddy Hield (traspaso a Charlotte).
Boston Celtics
Misma cara principal, pero equipo… “renovado”. Los Celtics cerraron la temporada 25-26 con un récord de 56-26 (2° en el Este), impensado para el conjunto que sufrió la lesión del tendón de Aquiles de su estrella, Jayson Tatum; lo que generó que Jaylen Brown tenga las llaves de la legendaria franquicia y haga su mejor campaña individual.
En el verano, en un traspaso un tanto confuso a primera vista, Boston mandó a Brown a los 76ers y se hizo cargo del contrato altísimo de Paul George y algunas picks. Además, firmaron al veterano Mike Conley y el recién campeón “Wemby stopper” Mitchell Robinson.
Dato extra: Nikola Vučević, que llegó a los Celtics en la fecha límite de traspasos, volvió a su lugar feliz; Orlando Magic.
Llegaron: Paul George (traspaso desde Philadelphia), Mike Conley (AF desde Minnesota), Mitchell Robinson (AF desde New York), Chris Cenac Jr. (rookie, pick 27) y Dillon Mitchell (rookie, pick 40).
Salieron: Jaylen Brown (traspaso a Philadelphia) y Nikola Vučević (AF a Orlando).
Brooklyn Nets
Complicado. Siempre es complicado en Brooklyn. Son probablemente el peor equipo de la liga… otra vez. Incorporaron a Julius Randle mediante un traspaso, tras su breve y no memorable tiempo en Minnesota Timberwolves; Keon Ellis, un jugador 3&D (triplero y defensivo) que tuvo algún que otro destello en Sacramento Kings pero luego fue desapareciendo de a poco; y Mo Wagner, pivot cumplidor que viene de Orlando y ha ganado de todo con Alemania, para cubrir la salida a Bulls de Nic Claxton.
Lo bueno de los Nets es su núcleo joven. El base ruso Egor Demin promete mucho y en el Draft se hicieron con los talentos de Mikel Brown Jr. (6), Joshua Jefferson (28).
Lo otro malo es que en el equipo sigue estando Michael Porter Jr., un jugador que necesita la pelota para servir de algo… el mismo caso que Randle… ¿con cuántas pelotas se puede jugar al mismo tiempo?
Llegaron: Julius Randle (traspaso desde Minnesota), Keon Ellis (AF desde Cleveland), Moritz Wagner (AF desde Orlando), Mikel Brown Jr. (rookie, pick 6), Joshua Jefferson (rookie, pick 28; derechos adquiridos desde Minnesota) y Tyler Bilodeau (rookie, pick 43).
Salieron: Nic Claxton (traspaso a Chicago) y Ziaire Williams (AF a Los Angeles Lakers).
Charlotte Hornets
Si de volantazos imprevistos hablamos, la ex-franquicia de Michael Jordan se puede llevar el premio. Los Hornets tuvieron su mejor temporada en años, se metieron en play-in y en el segundo tramo de la 25-26 parecían un equipo serio. En su ausencia, LaMelo Ball parecía entender las “vibras” que emanaban Kon Knueppel y Brandon Miller en ataque y una vez que estuvo sano, pusieron algunas dudas sobre la mesa de la Conferencia Este. Pero… duró poco.
Ball fue traspasado a los Timberwolves de Anthony Edwards por el ex-6to hombre Naz Reid. Además, a la lista de salidas se suman: Miles Bridges (traspasado a Phoenix Suns), Josh Green, Buddy Hield, Tre Mann y Rob Dillingham (cortado tras llegar mediante un traspaso desde Chicago; actualmente AF).
En las altas: Grayson Allen (desde Suns), Royce O’Neale (desde Suns) y Dennis Schröder (desde Cavaliers).
Chicago Bulls
¿Hace cuánto no sale el sol para los Bulls? Bastante. Pero este año parece diferente. Nuevo técnico, el brasileño (ex-compañero de Manu Ginóbili) Tiago Splitter; a los talentosos Matas Buzelis (22) y Josh Giddey (24), se les suma Caleb Wilson, rookie elegido en el pick 4, que jugó pocos partidos en su primera y única temporada de NCAA pero cuando lo hizo, deslumbró a todos. Puede ser el comienzo de algo grande en Bulls, más teniendo en cuenta los últimos años. Como si fuera poco, Norman Powell, uno de los goleadores de la temporada pasada, dejó Miami y se calzó la camiseta n°24 que alguna vez usó Scott Burrell o Brian Scalabrine. PD: Nic Claxton reforzará el interior, posición muy debilitada en Chicago.
Llegaron: Nic Claxton (traspaso desde Brooklyn), Norman Powell (AF desde Miami), Buddy Hield (traspaso desde Charlotte), Kam Jones (traspaso desde Indiana), Caleb Wilson (rookie, pick 4) y Dailyn Swain (rookie, pick 15).
Salieron: Anfernee Simons (AF a Philadelphia), Collin Sexton (AF a Los Angeles Lakers), Nick Richards (AF a Miami), Rob Dillingham (traspaso a Charlotte; posteriormente cortado) y Mouhamadou Gueye (traspaso a Charlotte).
Cleveland Cavaliers
Cavaliers, esta temporada es ganar o nada. Es un poco lo que se viene diciendo todos los veranos desde la partida a Los Ángeles de LeBron James, que terminó creando la era Donovan Mitchell en Ohio. Al núcleo de la temporada pasada que formaban Garland-Mitchell-Strus-Allen-Mobley, solo le quedan Mitchell-Allen-Mobley. A mitad de la 25-26 llegó Harden (por Garland) y este verano Max Strus terminó en los Clippers también.
En las Finales de Conferencia de los Playoffs fueron barridos por los Knicks, perdiendo un partido que ganaban por 22 puntos y dejando en evidencia la falta de actitud defensiva que persigue a Harden hace muchos años. Es raro lo que pasa en Cleveland; no tienen un mal equipo, sus “jugadores de rol” siempre cumplen pero como unidad parecen quedar a “un pasito” muy seguido.
Llegaron: Peyton Watson (sign-and-trade desde Denver), Cam Whitmore (traspaso desde Washington), Mario Hezonja (AF desde Real Madrid), Khalifa Diop (incorporación desde Europa mediante sus derechos de Draft) y Meleek Thomas (rookie, pick 34; derechos adquiridos desde Sacramento).
Salieron: Max Strus (traspaso a Los Angeles Clippers), Dean Wade (AF a Philadelphia), Dennis Schröder (traspaso a Charlotte), Keon Ellis (AF a Brooklyn), Larry Nance Jr. (AF a Indiana) y Georges Niang (AF a Golden State).
Detroit Pistons
Un equipo del que se habló bastante pero por una pésima razón: Jalen Duren.
El pivot que hizo una gran temporada regular y en Playoffs parecía que le habían quitado sus “poderes”, dejando a Cade Cunningham prácticamente sólo en la cancha. Duren renovó hace unos días por cinco años y 200 millones de dólares totalmente garantizados por los Pistons. Es una apuesta que le puede salir muy cara a Detroit.
¿Lo bueno? Aseguran que Ausar Thompson se está convirtiendo en una verdadera arma ofensiva, algo que sumaría muchísimo a su potente espíritu defensivo. Además, hay que admitir que los Pistons hicieron bien su trabajo en cuanto a rodear a Cunningham un poco mejor.
Llegaron: John Collins (sign-and-trade desde Los Angeles Clippers), Isaiah Joe (traspaso desde Oklahoma City), Gary Harris (traspaso desde Milwaukee), Taurean Prince (traspaso desde Milwaukee), Ebuka Okorie (rookie, pick 17; derechos adquiridos desde Oklahoma City vía Memphis) y Ugonna Onyenso (rookie, pick 53; derechos adquiridos desde Houston vía Knicks).
Salieron: Isaiah Stewart (traspaso a Memphis), Tobias Harris (AF a San Antonio), Caris LeVert (traspaso a Milwaukee) y Marcus Sasser (traspaso a Dallas).
Indiana Pacers
Pocos cambios, mejor banco y la esperanza de que el capitán del barco, Tyrese Haliburton, esté totalmente sano. Lo mismo con Ivica Zubac y Pascal Siakam. Si eso pasa, Indiana tiene grandes chances de hacerse con el Larry O’Brien al final de todo.
Llegaron: Kelly Oubre Jr. (AF desde Philadelphia), Larry Nance Jr. (AF desde Cleveland) y Braden Smith (rookie, pick 38; derechos adquiridos desde Chicago).
Salieron: Kam Jones (traspaso a Chicago) y Micah Potter (cortado; posteriormente incorporado por Portland).
Miami Heat
Llegó el griego, se fue el “héroe” y un caso parecido al de Pacers: de estar todos sanos, puede ser un equipazo. Giannis, con sus problemas de rodillas y todo, es un candidato al MVP siempre. Klay Thompson puede no ser el mismo de aquella época dorada en Warriors pero no lo podés dejar sólo nunca. Hardaway Jr., Portis y Richards son de esos jugadores que encajan en cualquier sistema, pero más en la “Heat Culture”.
Llegaron: Giannis Antetokounmpo (traspaso desde Milwaukee), Bobby Portis (traspaso desde Milwaukee), Klay Thompson (AF desde Dallas), Tim Hardaway Jr. (AF desde Denver), Nick Richards (AF desde Chicago) y Ryan Conwell (rookie, pick 37; derechos adquiridos desde Oklahoma City).
Salieron: Tyler Herro (traspaso a Milwaukee), Jaime Jaquez Jr. (traspaso a Milwaukee), Kel’el Ware (traspaso a Milwaukee), Kasparas Jakučionis (traspaso a Milwaukee) y Norman Powell (AF a Chicago).
Milwaukee Bucks
El fin de una era y… ¿el comienzo de otra? Giannis Antetokounmpo se fue y llegaron talentos interesantes desde Miami en Tyler Herro, Jaime Jáquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis. Lo más probable es que peleen el fondo de la tabla. Si Tyler Herro logra consolidarse como anotador y creador de juego, tal vez rozan un lugar en el play-in, pero este año el Este es una guerra. Además, Doc Rivers dejó su cargo como head coach y su lugar fue tomado por Taylor Jenkins, ex-técnico de Memphis Grizzlies.
Llegaron: Tyler Herro (traspaso desde Miami), Jaime Jaquez Jr. (traspaso desde Miami), Kel’el Ware (traspaso desde Miami), Kasparas Jakučionis (traspaso desde Miami), Caris LeVert (traspaso desde Detroit), Brayden Burries (rookie, pick 10), Nate Ament (rookie, pick 13; derechos adquiridos desde Miami) y Malique Lewis (rookie, pick 60; derechos adquiridos desde Washington vía Orlando).
Salieron: Giannis Antetokounmpo (traspaso a Miami), Bobby Portis (traspaso a Miami), Gary Harris (traspaso a Detroit) y Taurean Prince (traspaso a Detroit).
New York Knicks
Hace mucho los Knicks no llegaban a un arranque de temporada tan tranquilos como este año. Campeones, equipo –casi– sin bajas y el poder de la amistad como regla primera. Aún tienen que “cerrar” el último fichaje, pero quedan unos días de pretemporada para que eso pase.
Llegaron: Andre Drummond (AF desde Philadelphia), Jack Kayil (rookie, pick 39; derechos adquiridos desde Houston; jugará en Alemania esta temporada) y Tyler Nickel (rookie, pick 47; derechos adquiridos desde Phoenix).
Salieron: Mitchell Robinson (AF a Boston), Ariel Hukporti (AF a Philadelphia) y Jeremy Sochan (AF a Portland).
Lo único a tener en cuenta de los Knicks: las extensiones de contrato. En los últimos días generaron “ruido” los futuros de Karl-Anthony Towns, Josh Hart y Miles “Deuce” McBride. Lo más seguro es que en algún momento de la temporada lleguen a buen puerto, sabiendo que son jugadores que valen cada vez más pero la estabilidad económica del equipo y mantener “el núcleo” es igual de importante.
Orlando Magic
Muy pocos cambios. Tal vez el más importante es en el banco: los Magic cortaron sus lazos con Jamahl Mosley y en su lugar firmaron a Sean Sweeney, procedente del cuerpo técnico de San Antonio, para que dirija al joven equipo de Orlando. La mayor incógnita de los de Florida es si Paolo Banchero puede o no ser el líder de un equipo y si Franz Wagner puede volver a jugar una temporada completa.
Llegaron: Nikola Vučević (AF desde Boston) y Izaiyah Nelson (rookie, pick 51; derechos adquiridos desde Washington).
Salieron: Moritz Wagner (AF a Brooklyn).
Philadelphia 76ers
Probablemente el equipo más visto de la pretemporada. No es noticia decir que LeBron James tomó su “última decisión” y firmó por dos años en la ciudad que le dio vida a Rocky Balboa. Además, se hicieron con los talentos de Jaylen Brown luego de ser traspasado de Boston Celtics por Paul George y algunos assets más. Ambas estrellas compartirán cancha con Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, un trío que en la 25-26 luchó hasta la segunda ronda, cayendo contra los campeones, los New York Knicks.
El dato es que armaron un equipazo; la incógnita es la salud de sus estrellas. LeBron está cada vez más grande, Embiid carga con lesiones desde su primer año, Brown viene de tener un temporadón pero estuvo un tiempo afuera por problemas musculares.
Llegaron: LeBron James (AF desde Los Angeles Lakers), Jaylen Brown (traspaso desde Boston), Anfernee Simons (AF desde Chicago), Kentavious Caldwell-Pope (AF tras acordar su salida de Memphis), Dean Wade (AF desde Cleveland), Ariel Hukporti (AF desde New York) y Labaron Philon Jr. (rookie, pick 22).
Salieron: Paul George (traspaso a Boston), Quentin Grimes (AF a Los Angeles Lakers), Kelly Oubre Jr. (AF a Indiana), Andre Drummond (AF a New York), Trendon Watford (AF a New Orleans), Dalen Terry (cortado) y Johni Broome (traspaso a Los Angeles Clippers).
Toronto Raptors
Otro equipo del Este que mejoró fue Toronto. Volvió el jugador que los convirtió en campeones en 2019, Kawhi Leonard y además de salirles barato (solo tuvieron que dar a Ingram, Dick y algunas picks), el núcleo joven sigue estando. El techo son las Finales/campeonato, el piso deberían ser las Finales de Conferencia.
Llegaron: Kawhi Leonard (traspaso desde Los Angeles Clippers), Kyle Anderson (AF desde Minnesota), Allen Graves (rookie, pick 19) y Jaden Bradley (rookie, pick 50).
Salieron: Brandon Ingram (traspaso a Los Angeles Clippers), Gradey Dick (traspaso a Los Angeles Clippers) y Sandro Mamukelashvili (AF a Los Angeles Lakers).
Washington Wizards
El Capitolio, una nueva era y algunos movimientos que no terminan de cerrar. Los Wizards se quedaron con la pick 1 y sin pensarlo dos veces seleccionaron a AJ Dybantsa, una especie de Jayson Tatum pero mucho más penetrador. El “big three” de Washington lo completarán Anthony Davis y Trae Young… raro. En el papel o en el jueguito, es un buen equipo. Pero AD ha demostrado que cada vez le cuesta un poco más mantenerse sano y Trae Young es Trae Young; un día hace 40 y al otro no le sale una y, mismo caso que Harden, no tiene una buena actitud defensiva.
Llegaron: Deandre Ayton (traspaso desde Los Angeles Lakers), Khris Middleton (sign-and-trade desde Dallas), Tre Mann (traspaso desde Charlotte), AJ Dybantsa (rookie, pick 1) y Felix Okpara (rookie, pick 46; derechos adquiridos desde Orlando).
Salieron: D’Angelo Russell (traspaso a Memphis y posterior desembarco en China), Cam Whitmore (traspaso a Cleveland) y Jaden Hardy (traspaso a Los Angeles Lakers).
En el Oeste
Dallas Mavericks
Nuevo técnico, nueva camada y una franquicia que necesita volver a encontrar el rumbo. Dallas cambió a Jason Kidd por Dusty May, un entrenador debutante en NBA que hasta hace unos meses dirigía en NCAA y viene de salir campeón con Michigan. No es un detalle menor: tendrá que amalgamar bastante talento joven y, de paso, reencontrarse con Morez Johnson Jr. (pick 9), a quien ya dirigió en la universidad.
Al proyecto de Cooper Flagg se sumaron Zaccharie Risacher (ex-primera pick como Flagg), Santi Aldama y Sergio De Larrea (pick 25). Hay tamaño, talento y margen para crecer. La incógnita es cuánto tardarán en convertirse en un equipo y cuánto tiempo le dará Dallas a un técnico que también tiene que aprender su nuevo trabajo. Porque la NBA es muy diferente a la NCAA.
Denver Nuggets
Mientras esté Nikola Jokić, Denver tiene chances. Bastantes. Pero tampoco se le puede pedir al serbio que haga de base, pivot, goleador, entrenador y encargado de apagar las luces cuando se van todos.
La llegada de DeMar DeRozan suma alguien que sabe fabricar puntos cuando una posesión se complica y Jamal Murray no está ahí. La salida de Peyton Watson, en cambio, deja una pregunta en defensa. Denver cambió juventud y piernas por experiencia y anotación; puede salir muy bien, pero el partido se juega en los dos costados y DeMar hace bastante que no suma mucho en defensa.
Golden State Warriors
Una más. Siempre parece haber una más para los Warriors mientras Stephen Curry siga poniéndose la camiseta. Hubo pocos cambios, llegó Georges Niang y el Draft dejó a Yaxel Lendeborg (pick 11), que tendrá una oportunidad interesante: aprender en un equipo donde la urgencia de ganar nunca termina de irse.
El problema de Golden State es que los nombres no rejuvenecen cuando firman un contrato. Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Al Horford y Kristaps Porziņģis pueden formar un equipo tremendo… si esto fuera 2018. La incógnita vuelve a ser cuánto pueden sostener durante una temporada larga. Porque una cosa es ganar una noche importante y otra, no llegar diezmado a abril.
Houston Rockets
Houston no necesita otro volantazo; necesita que lo que ya tiene termine de funcionar. Sumó a Marcus Smart y Bogdan Bogdanović, dos jugadores que pueden ayudar de maneras bastante diferentes: uno para incomodar al rival y el otro para que dejar un tirador solo tenga consecuencias.
Con Kevin Durant, el reloj siempre corre un poquito más rápido. Pero el salto de los Rockets también depende de cuánto crezcan Amen Thompson y Reed Sheppard y de cómo se repartan las responsabilidades. Hay talento para pelear arriba. La incógnita es quién se hace cargo cuando el partido deja de ser cómodo y no alcanza con dársela a KD.
PD: si tienen una polémica más de vestuario, se desmorona todo. No hay nuevo branding que banque eso.
Los Angeles Clippers
Se fue Kawhi Leonard y, con él, la pregunta de todos los años: ¿cuántos partidos va a jugar? Los Clippers recibieron a Brandon Ingram (que comenzará la temporada afuera tras una operación en el talón derecho y una rotura parcial del tendón de Aquiles) y Gradey Dick, sumaron a Rui Hachimura y Max Strus y se quedaron con Keaton Wagler en el pick 5. Bastante movimiento para una franquicia acostumbrada a esperar que sus estrellas estuvieran sanas al mismo tiempo.
Hay material para armar algo interesante, pero también varias piezas buscando su lugar. Darius Garland es la cara del equipo; Wagler, la apuesta a futuro. La incógnita es si esos dos tiempos pueden convivir.
PD: la subtrama legal por el contrato “en negro” que tenía Kawhi Leonard y las posteriores sanciones de la NBA a la franquicia californiana van a jugar un rol muy importante en el mood del equipo ahora liderado por Garland.
Los Angeles Lakers
Ahora sí: los Lakers son de Luka Dončić. LeBron James se fue a Philadelphia y Los Ángeles aprovechó para cambiar buena parte del reparto. Llegaron Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton y varios jugadores que pueden hacer más sencillo el trabajo de una estrella que suele convertir cada posesión en un problema para el rival.
Kessler es probablemente la incorporación más importante: tamaño, rebote y alguien que puede estar esperando debajo del aro cuando la defensa exterior se rompe. La incógnita es si lo pueden mantener en la cancha y lejos del hospital. Además, hay que ver si JJ Redick puede hacer que los Lakers defiendan como equipo.
Memphis Grizzlies
Se terminó la era Ja Morant… que ya estaba bastante dilatada y ahora obliga a Memphis a empezar de nuevo. Llegaron Jerami Grant e Isaiah Stewart, pero la gran apuesta tiene nombre y apellido: Cameron Boozer, elegido en el pick 3.
A él se suma el mexicano Karim López (pick 21), otro talento para mirar de cerca. El problema es que los Grizzlies tienen bastante mezcla: veteranos para competir ahora y jóvenes que necesitan equivocarse para crecer. La incógnita es qué camino van a priorizar. Porque reemplazar a Morant en una lista es fácil; reemplazar lo que significaba para la franquicia, bastante menos. El otro jugador a seguir en Memphis es Cedric Coward, que demostró que con buenos minutos, su impacto en la cancha es grande.
PD: los Grizzlies jugarán toda la temporada con un parche especial en la camiseta, recordando al pivot Brandon Clarke, que falleció el lunes 11 de mayo a los 29 años.
Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards tiene nuevo socio y, al menos en el papel, puede ser muy divertido. LaMelo Ball llegó desde Charlotte y Minnesota también incorporó a Jonathan Kuminga. Hay velocidad, creatividad y capacidad para atacar el aro. Si se entienden, pueden hacer que mirar a los Wolves sea un buen plan incluso para quienes no simpatizan con ellos. Parece un poco una receta para el caos, más que nada por las personalidades de cada uno, pero si logran que Kuminga se enfoque en jugar al básquet, es innegable que hay algo ahí.
No salió gratis: se fueron Julius Randle, Naz Reid (la mayor pérdida) y Mike Conley. Minnesota cambió bastante de su estructura, especialmente en el juego interior. La incógnita es si la sociedad Edwards-LaMelo compensa todo eso y, antes que nada, si Ball puede mantenerse sano. El talento está; las rodillas, los tobillos y el reparto de pelota tendrán algo para decir.
New Orleans Pelicans
Otro año en el que hablar de los Pelicans termina llevando a la misma pregunta: ¿y si están todos sanos? Puede cansar, pero con Zion Williamson es difícil empezar por otro lado. New Orleans cambió el banco y puso a Jamahl Mosley, que viene de trabajar con un núcleo joven en Orlando.
Bennedict Mathurin es la incorporación más interesante para sumar anotación, mientras el nuevo técnico tendrá que encontrar una forma de ordenar el equipo. Talento hay. Lo que falta es que deje de aparecer por ratos. La incógnita es si Mosley puede construir cierta continuidad o si otra vez vamos a estar hablando del equipo que podrían haber sido.
Oklahoma City Thunder
Se fueron Lu Dort, Aaron Wiggins e Isaiah Joe. No son nombres para pasar por arriba: Oklahoma City perdió defensa exterior, tiro y varias piezas que hacían funcionar la rotación sin pedir demasiado protagonismo.
El Draft dejó a Aday Mara (pick 12), Bennett Stirtz (pick 16) y Otega Oweh (pick 41), pero no se puede asumir que tres rookies van a reemplazar automáticamente a tres jugadores que ya conocían el sistema. Mientras Shai Gilgeous-Alexander esté al mando, el Thunder seguirá siendo un problema y un candidato automático al título. La incógnita es cuánto se sentirá el recambio cuando los partidos empiecen a exigir algo más que talento.
Phoenix Suns
En Phoenix sigue estando Devin Booker y alrededor suyo volvieron a mover las piezas. Miles Bridges llegó desde Charlotte, Luke Kennard sumará tiro y Koa Peat (pick 30) aparece como una apuesta para el futuro. Se fueron Grayson Allen y Royce O’Neale, dos jugadores que importaban mucho cuando Booker no podía sólo.
Bridges puede sumar puntos y presencia física, pero los Suns necesitan que las incorporaciones encajen, no solamente que tengan buenos números individuales. La incógnita es si esta versión puede darle a Booker un equipo confiable. Porque cambiar compañeros todos los veranos tampoco parece un sistema de juego.
Portland Trail Blazers
Ja Morant y Damian Lillard en Portland. Con eso solo ya hay bastante para hablar. Los Blazers sumaron una estrella capaz de cambiarles el ritmo, volvió uno de sus mayores ídolos y pusieron a Micah Nori como head coach, después del interinato de Tiago Splitter. Nuevo conductor en la cancha y nuevo conductor en el banco.
El problema —o el lujo— es el reparto de minutos y pelota con Lillard, Jrue Holiday y Morant. Alguien va a tener que ceder. La incógnita es si Nori puede ordenar ese perímetro sin desaprovechar a ninguno y si Morant encuentra en Portland la continuidad que le faltó en Memphis. Puede ser un equipo muy entretenido… también para el técnico que tenga que armar las rotaciones.
Sacramento Kings
Se fue DeMar DeRozan, llegó Ben Simmons y el Draft dejó a Darius Acuff Jr. en el pick 7. Sacramento cambió una fuente de puntos bastante confiable por una apuesta joven y un jugador del que hace años hablamos más por lo que podría hacer que por lo que efectivamente hace.
Acuff es probablemente el nombre más interesante para mirar: tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en un equipo que necesita encontrar otra dirección. Lo de Simmons es una incógnita dentro de otra incógnita. Si puede aportar defensa, pase y continuidad, suma. Pero los Kings no pueden planificar toda una temporada alrededor de un “si”... aunque la palabra planificación en Sacramento no existe.
San Antonio Spurs
Después de llegar a las Finales, los Spurs no sintieron la necesidad de desarmar todo. Tiene sentido. Victor Wembanyama sigue siendo el centro de un proyecto que todavía puede crecer bastante y Tobias Harris llegó para sumar experiencia sin tener que convertirse en la estrella de nada.
El Draft también dejó a Jayden Quaintance (pick 20) y Tarris Reed Jr. (pick 26), entre otros. San Antonio tiene presente y futuro; ahora aparece una presión diferente: ya no alcanza con prometer. La incógnita es qué aprendieron de las Finales y cuánto pueden mejorar sin cambiar demasiado… ¿De’Aaron Fox irá al banco por Harper?
Utah Jazz
Darryn Peterson. Ahí está el dato de Utah. El pick 2 llega a una franquicia que necesita una cara nueva y una razón para que sus partidos importen más allá de mirar cómo viene la próxima lotería.
La salida de Walker Kessler deja un hueco importante cerca del aro; llegaron Jaxson Hayes, Josh Green y Josh Okogie, pero la atención va a estar puesta en Peterson y en cómo se acomoda junto a Keyonte George, Ace Bailey, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. Hay talento joven para entusiasmarse.
Menos de dos semanas
El 20 de octubre vuelve la NBA. Boston Celtics y Detroit Pistons serán los encargados de dar inicio a la temporada 81.ª, luego los Philadelphia 76ers de LeBron James visitarán a los reyes (y campeones) de Nueva York, los Knicks, en el Madison Square Garden. El broche de oro llega con un clásico instantáneo de esta nueva era: Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs.
12 días para que vuelva el mejor básquet del mundo.