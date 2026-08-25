Hoy hace 61 años

NBA: el día que Russell y Chamberlain llevaron su rivalidad hasta el último dólar

El 25 de agosto de 1965, la figura de Boston exigió cobrar más que su gran adversario porque sino se retiraba. Horas después, Bill se convirtió en el mejor pago de la liga, un escalón por encima de Wilt. La solución al problema fue insólita.