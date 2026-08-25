Es imposible hablar de NBA sin nombrar a Bill Russell Y Wilt Chamberlain. Uno se convirtió en el máximo ganador en la historia y el otro rompió la liga por completo con estadísticas que cuestan hasta en los videojuegos.
NBA: el día que Russell y Chamberlain llevaron su rivalidad hasta el último dólar
El 25 de agosto de 1965, la figura de Boston exigió cobrar más que su gran adversario porque sino se retiraba. Horas después, Bill se convirtió en el mejor pago de la liga, un escalón por encima de Wilt. La solución al problema fue insólita.
Hace 61 años, ambos firmaban nuevos contratos con Celtics y 76ers y llevaban su rivalidad a un punto que hasta parece cómico.
Un dólar
Un solo dólar alcanzó para convertir una negociación contractual en otra batalla entre los dos gigantes que dominaban la NBA. El 25 de agosto de 1965, Russell acordó un salario anual de 100.001 dólares con Boston Celtics.
La cifra tenía un destinatario muy especial; Chamberlain acababa de firmar por 100.000 dólares anuales durante tres temporadas con Philadelphia 76ers y se había convertido en el jugador mejor pago de la competencia.
Boston le ofrecía inicialmente 75.000 a Russell. El pivot consideró la posibilidad de retirarse si la franquicia no reconocía su valor y planteó una condición tan sencilla como contundente: quería ganar exactamente un dólar más que Chamberlain.
Mucho más que un capricho
Russell tenía argumentos para reclamarlo. Venía de conquistar su octavo campeonato con los Celtics y de recibir por quinta vez el premio al Jugador Más Valioso. Boston había cerrado la temporada 1964/65 con 62 victorias y el mejor registro de la liga.
Chamberlain representaba otra clase de dominio. Había sido el máximo anotador en cada una de sus primeras seis campañas, ya había convertido sus famosos 100 puntos en un partido y terminó aquella temporada con un promedio de 34,7 tantos.
Uno acumulaba estadísticas individuales que parecían imposibles. El otro había convertido a los Celtics en una maquinaria de ganar campeonatos. La comparación entre ambos dividía a la NBA y Russell quería que su sueldo también expresara qué lugar creía ocupar.
Rivales que compartían la mesa
La competencia entre ellos comenzó con la llegada de Chamberlain a la liga en 1959. Desde entonces protagonizaron algunos de los enfrentamientos más importantes de la época, generalmente con ventaja para Boston, que obviamente tenía el mejor equipo en las instancias decisivas.
Los de Russell eliminaron siete veces a los de Chamberlain en las ocho series de playoffs que disputaron. Wilt acostumbraba imponerse en puntos y rebotes, pero los Celtics casi siempre se quedaban con la victoria.
La rivalidad, sin embargo, no estaba construida sobre el odio. Russell, K.C. Jones y Sam Jones solían pasar el Día de Acción de Gracias en la casa de Chamberlain, donde compartían la comida preparada por la madre de Wilt.
Dentro de la cancha no existían esas concesiones. Chamberlain llegó a capturar 55 rebotes frente a Russell en 1960, todavía un récord de la NBA. Boston ganó aquel partido por 132 a 129.
El precio de ser el número uno
El contrato convirtió a Russell en el basquetbolista mejor pago de la competencia por apenas un dólar. No necesitaba una diferencia económica considerable: le alcanzaba con quedar por encima del hombre con el que todos lo comparaban.
La discusión continuó después de sus retiros. Russell terminó su carrera en 1969 con 11 campeonatos en 13 temporadas. Chamberlain jugó hasta 1973, obtuvo dos anillos y dejó récords como los 100 puntos en un encuentro y los 50,4 de promedio en una campaña.
Aquel salario de 100.001 dólares quedó como una síntesis de su enfrentamiento. El dinero no separaba realmente a las dos estrellas, pero sirvió para establecer, al menos durante esos días, quién ocupaba formalmente la cima de la NBA.