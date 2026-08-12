En un giro inesperado, Los Angeles Lakers fueron vendidos este miércoles a los empresarios Bob Iger y Josh Kushner por más de 12.000 millones de dólares. La cifra establece un nuevo récord para una franquicia deportiva.
Los Angeles Lakers fueron vendidos por segunda vez en 14 meses
Una de las franquicias más históricas de la NBA quedará en manos de Bob Iger y Josh Kushner. La operación todavía debe ser aprobada por la liga.
Iger y Kushner participaban del proceso de expansión de la NBA en Las Vegas, pero cambiaron de objetivo e hicieron una oferta difícil de rechazar a Mark Walter, propietario de Los Angeles Dodgers y dueño mayoritario de los Lakers desde octubre de 2025.
El acuerdo deberá ser aprobado por la Junta de Gobernadores de la NBA. De concretarse, será la segunda venta de la franquicia en apenas 14 meses y superará los 10.000 millones de dólares que marcaron el final de la era Buss.
Kushner, entre Trump y la privatización del Mundial
Josh Kushner es el fundador de Thrive Capital, uno de los fondos de inversión tecnológica más importantes de Estados Unidos. También es el hermano menor de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, yerno del presidente Donald Trump y exasesor de la Casa Blanca.
Su nombre quedó recientemente en el centro de una fuerte controversia por el intento de FIFA de crear una empresa subsidiaria para administrar el Mundial y vender una participación minoritaria a capitales privados.
Thrive Capital lideraba el grupo dispuesto a invertir 4.200 millones de dólares por el 20% de la nueva compañía, valuada en 20.000 millones. El proyecto generó el rechazo de UEFA y otras confederaciones, que amenazaron con boicotear las competencias de FIFA.
La presión obligó al organismo a retirar la propuesta y dejó seriamente cuestionado a Gianni Infantino. Apenas unas semanas después de aquella operación fallida, Kushner puso su dinero en otra de las marcas deportivas más poderosas del mundo.
Los diez meses de Mark Walter
Walter había adquirido el 66% de los Lakers a la familia Buss por una valuación de 10.000 millones de dólares. La NBA aprobó formalmente la operación en octubre de 2025, por lo que su etapa como propietario mayoritario duró apenas diez meses.
El empresario ya tenía el 26% de la franquicia desde 2021 y utilizó un derecho de preferencia para quedarse con el control. Su cartera deportiva también incluye a los Dodgers, Los Angeles Sparks, Chelsea y Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1.
En poco más de un año, la valuación de los Lakers pasó de 10.000 a más de 12.000 millones de dólares. Walter dejará la organización sin haber completado dos temporadas y con una diferencia superior a los 2.000 millones respecto de la operación anterior.
Una nueva era alrededor de Luka Doncic
Entonces, aquel traspaso que hizo Nico Harrison en Dallas, que despidió al one-club man Luka Doncic y le calzó la mítica camiseta que alguna vez usaron —y con la que fueron campeones— Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal y LeBron James, terminó siendo un cambio de rumbo completo para los Lakers.
En aquel momento, la venta de los Buss no estaba asegurada y mucho menos la llegada de un jugador que puede ser el mejor de la liga si las lesiones lo respetan.
Un año y medio después, los Lakers ya no tienen a LeBron, cambiaron dos veces de propietario y pusieron el proyecto deportivo en manos de Doncic. Con Iger y Kushner al frente, la franquicia entra ahora en otra nueva era.