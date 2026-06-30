LeBron James, el pibe de 41 años de Akron que ganó en tres franquicias distintas, es considerado por muchos el mejor de la historia de la NBA y tiene la mayor cantidad de puntos convertidos por cualquier jugador, decidió cerrar su etapa con Los Angeles Lakers.
LeBron James le dice adiós a los Lakers
El mayor anotador de la historia se cansó de Los Angeles – y viceversa– y decidió cambiar de aires. Es agente libre irrestricto y ya hay un favorito.
Desde que los californianos traspasaron a Anthony Davis, mejor amigo de Bron, por Luka Doncic hace un año y medio, el ex-Cavaliers y Heat comenzó a mirar con resentimiento a Rob Pelinka, presidente de operaciones de baloncesto y gerente general (GM) de Los Angeles Lakers.
Así fue que este martes aprontó sus valijas y dejó a su hijo Bronny en el gimnasio de los Lakers, que hace algunas horas consiguió un contrato asegurado por un año para quedarse en la segunda franquicia más ganadora de la historia.
¿A dónde se va?
Por lo que se habló en los últimos días, lo más probable es que LeBron termine jugando con Stephen Curry, Draymond Green y ¡Anthony Davis! en Golden State Warriors. Los de San Francisco están trabajando en un traspaso que enviaría a Jimmy Butler, probablemente Kristaps Porzingis y algunas piezas más a Washington Wizards por AD.
En los papeles –y hace 8 años– sería un equipazo. Ahora, con las edades y el reciente historial de lesiones de cada uno, no pinta tan bien. Recuerda a los Lakers de Kobe, Steve Nash, Dwight Howard y Pau Gasol.
Mientras tanto, los Lakers se quedan con mucho más espacio salarial del que contaban y la facilidad de armar un equipo para rodear de la mejor forma al nuevo capitán del barco: Luka Doncic.