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5 claves del traspaso de Giannis Antetokounmpo a Miami Heat

El griego campeón y MVP de la liga cerró finalmente la novela de su salida de Milwaukee, que se venía extendiendo desde hace un par de años, y llega a otra situación particular.

Giannis Antetokounmpo dejó Milwaukee tras 12 temporadas y continuará su carrera en Miami.Giannis Antetokounmpo dejó Milwaukee tras 12 temporadas y continuará su carrera en Miami.
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Este martes por la madrugada llegó una de esas "bombas" de Shams Charania, el periodista que suele adelantar las grandes noticias de la NBA: tras 12 años, Giannis Antetokounmpo dejó Milwaukee Bucks para desembarcar en la ciudad que alguna vez conquistó LeBron James, Miami.

Clave 1: Una salida anunciada

El traspaso se gestaba desde hace mucho tiempo. Giannis dejó de creer que podía ganar otro campeonato en la franquicia de Wisconsin y cada día estaba más convencido de que su futuro debía estar en New York Knicks, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves o Miami Heat.

Con los Knicks campeones hace dos semanas, la puerta de la Gran Manzana estaba prácticamente cerrada. Los Timberwolves perdieron fuerza en las negociaciones por la lesión de Donte DiVincenzo y el flojo nivel de Julius Randle en Playoffs. Boston, por su parte, ofertó hasta que Milwaukee preguntó por Hugo González, el escolta español que se ganó rápidamente un lugar en la rotación de Joe Mazzulla.

Así, los Heat del mítico Pat Riley quedaron como favoritos en la carrera por el griego.

Lo curioso es que muchos recordaron que Riley ya había sido cuestionado durante la fallida negociación por Damian Lillard en 2023, cuando Miami intentó proteger parte de sus activos jóvenes, entre ellos Jaime Jáquez Jr y el base legendario de Portland, terminó en Bucks junto a Giannis.

Jan 31, 2026; Miami, Florida, USA; Miami Heat forward Jaime Jaquez Jr. (11) battles with Chicago Bulls guard Ayo Dosunmu (11) during the second half at Kaseya Center. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn ImagesJaime Jáquez Jr. dejó Miami tras tres temporadas y seguirá su carrera en los Bucks. Foto: Reuters

Esta vez, sin embargo, terminó incluyendo al alero mexicano-estadounidense en el paquete que convenció a Milwaukee.

Una temporada sin éxitos para ambos equipos después, Riley levantó el teléfono y presentó la oferta que Bucks quería escuchar. Aunque, para un jugador de la magnitud de Giannis, tampoco fue un retorno espectacular.

Qué recibe Miami Heat: Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis.

Qué recibe Milwaukee Bucks: Tyler Herro, Jaime Jáquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis, pick N°13 del Draft 2026, selecciones de primera ronda de 2031 y 2033 sin protección, intercambio de picks de primera ronda para 2030 y una segunda ronda de 2033.

Feb 23, 2024; New Orleans, Louisiana, USA; Miami Heat guard Tyler Herro (14) passes the ball against the New Orleans Pelicans during the first half at Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY SportsTyler Herro fue la principal pieza que Milwaukee recibió en el traspaso por Giannis. Foto: Reuters

Clave 2: ¿Quién ganó el traspaso?

Depende de cómo se mire.

Si la pregunta es por los equipos, no parece haber un ganador claro. Quien sí salió beneficiado fue Antetokounmpo, que desde hace tiempo venía agonizando en la humedad de Milwaukee y buscaba un cambio de aire.

Los Bucks perdieron no sólo a su mejor jugador dentro de la cancha, sino también al referente de toda una ciudad y a una de sus principales fuentes de ingresos comerciales. A cambio consiguieron elecciones de Draft y varios talentos jóvenes que incluso podrían transformarse en activos para futuros movimientos.

Miami, por su parte, se desprendió de Tyler Herro, un jugador talentoso pero limitado por las lesiones. Sin embargo, también dejó ir a Jáquez Jr., Ware y Jakucionis, tres piezas fundamentales para lo que proyectaba como su futuro.

Feb 22, 2026; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Lakers former coach Pat Riley and wife Chris Rodstrom watch as statue of Riley is unveiled at the Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn ImagesPat Riley dejó ir a sus mayores talentos. Foto: Reuters

Eso sí: si está sano, se quedó con un jugador Top 5 de la liga y sumó además a un veterano competitivo como Bobby Portis.

El problema es otro. La llegada de Antetokounmpo alteró por completo la estructura salarial de la franquicia.

Clave 3: El desafío financiero de Miami

Pese a una floja temporada 2025-26, los Heat encontraron una gran noticia en Norman Powell, quien se convirtió en All-Star con la camiseta rojinegra.

Ahora, con Giannis como líder del proyecto y Bam Adebayo como socio principal, el futuro de Powell en Florida quedó envuelto en incertidumbre.

Mar 10, 2026; Miami, Florida, USA; Miami Heat center Bam Adebayo (13) reacts after becoming the NBA's second highest scorer of points in a game against the Washington Wizards at Kaseya Center. Adebayo scored 83 points. Mandatory Credit: Rhona Wise-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAYBam Adebayo quedó como el principal socio deportivo de Giannis en los Heat. Foto: Reuters

Antetokounmpo posee un contrato supermáximo y todavía tiene margen para incrementarlo. Adebayo firmó hace apenas algunos meses una extensión que lo convirtió en el mejor pago del equipo.

Powell, mientras tanto, viene de registrar 21,7 puntos, 3,5 rebotes y 2,5 asistencias por partido en 58 encuentros y considera que merece un acuerdo acorde a su rendimiento.

Norman Powell ingresará a la agencia libre tras firmar la mejor temporada de su carrera y probablemente Miami no pueda retenerloNorman Powell ingresará a la agencia libre tras firmar la mejor temporada de su carrera y probablemente Miami no pueda retenerlo

El escolta jamaiquino será agente libre irrestricto y tiene control total sobre su destino. Si una franquicia con espacio salarial, como Chicago Bulls, decide apostar fuerte por él, podrá hacerlo.

Eso complica todavía más a Miami, que además perdió gran parte de su capacidad de tiro exterior con este movimiento.

Los Heat hicieron esta apuesta para competir en una Conferencia Este que hoy tiene como principales candidatos a New York Knicks y Boston Celtics, con Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons un escalón por detrás.

La realidad es que, después de entregar tantas piezas, Miami tiene pocas herramientas para completar una plantilla profunda y con talento real.

Clave 4: Milwaukee inicia una reconstrucción

Más allá de los activos obtenidos, la salida de Antetokounmpo marca el final de una era.

Milwaukee ganó un campeonato, construyó su identidad alrededor del griego y durante más de una década fue uno de los protagonistas de la Conferencia Este. Ahora deberá comenzar un proceso completamente distinto.

La acumulación de picks y jóvenes talentos deja en claro que los Bucks ya piensan más en el futuro que en el presente.

Apr 3, 2025; Miami, Florida, USA; Memphis Grizzlies guard Ja Morant (12) reacts after scoring the game-winning shot against the Miami Heat during the fourth quarter at Kaseya Center. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images¿Morant a Miami?. Foto: Reuters

Clave 5: ¿Y si esto no termina acá?

En la NBA, los grandes traspasos rara vez llegan solos.

Por eso, en las últimas horas comenzó a escucharse cada vez con más fuerza el nombre de Ja Morant alrededor de Miami.

Los Heat podrían intentar comprar bajo luego de las flojas temporadas que atravesó el base en Memphis Grizzlies y apostar a que un cambio de aire reactive una carrera que parecía destinada a dominar la liga.

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